Βίντεο απ’ την εγκληματική οργάνωση που έκανε διαρρήξεις στην Αττική – Σημάδευσαν τις πόρτες με κόλλα

Τουλάχιστον 23 σπίτια είχαν «ανοίξει» με επαγγελματικό τρόπο τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που κατηγορούνται για διαρρήξεις σε αρκετές περιοχές της Αττικής.

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα ασφαλείας σε διαμέρισμα πολυκατοικίας αποτυπώνει και τον τρόπο δράσης των μελών της εγκληματικής οργάνωσης. Υπενθυμίζεται πως για τις διαρρήξεις έχουν συλληφθεί συνολικά 3 άτομα, γεωργιανής καταγωγής, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί 5 ακόμη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στα πλάνα φαίνονται οι δράστες να ανεβαίνουν τα σκαλιά της πολυκατοικίας και ως «διά μαγείας», λίγη ώρα μετά, να κατεβαίνουν με σακούλες στα χέρια. Μόλις είχαν «χτυπήσει» τον στόχο τους και έτρεχαν να κρύψουν τα ίχνη τους και να μοιράσουν την λεία τους.

Υπολογίζεται πως από τις διαρρήξεις είχαν αποκομίσει 179.000 ευρώ. 76.000 ευρώ είχαν σταλεί στο εξωτερικό με εμβάσματα.

Από την έρευνα προέκυψε πως είχαν κάνει διαρρήξεις σε σπίτια σε Αγία Παρασκευή, Παλαιό Φάληρο, Χαλάνδρι, Νέα Ιωνία, Γαλάτσι, Αθήνα, Καλλιθέα, Ζωγράφου, Πετράλωνα και Παγκράτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αποδείχθηκε δε πως η εγκληματική οργάνωση είχε συγκεκριμένο τρόπο δράσης και διακριτικούς ρόλους προς τα μέλη της. Αφού έπαιρναν πληροφορίες από τους πληροφοριοδότες τους (μεταξύ αυτών και οικιακή βοηθός), παρακολουθούσαν τους «στόχους» και είτε παραβίαζαν τις πόρτες είτε έμπαιναν από τον φωταγωγό.

Σε κάποιες περιπτώσεις, έβαζαν σημάνσεις στις πόρτες για να καταλάβουν αν στο σπίτι αυτό υπάρχει κάποιος ένοικος. Συγκεκριμένα, τοποθετούσαν κόλλα στην κάσα της πόρτας και την επόμενη ημέρα πήγαιναν για να ελέγξουν αν έχει ξεκολλήσει. Στην περίπτωση που η κόλλα ήταν στο σημείο, θεωρούσαν πως οι ένοικοι απουσίαζαν και έτσι προχωρούσαν στη διάρρηξη.

Μεταξύ των κλοπιμαίων βρέθηκαν ασημένια μαχαιροπίρουνα, υπολογιστές, ρολόγια, κοσμήματα και χρήματα.

Σχετικά με τους δράστες, συνελήφθησαν μία 43χρονη Γεωργιανή, ένας 36χρονος Γεωργιανός, ένας 22χρονος Γεωργιανός.

Για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 2 άτομα που είναι έγκλειστα στις φυλακές Κορυδαλλού και Άμφισσας.

Το modus operandi

Ως προς τον τρόπο δράσης, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, τα μέλη της οργάνωσης «χτυπούσαν» κυρίως βραδινές πολυκατοικίες και σπίτια – στόχους αφού προηγουμένως είχαν βεβαιωθεί ότι οι ένοικοι έλειπαν. Συνήθιζαν να δρουν κυρίως σε αργίες και διακοπές ενώ σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν σήμανση στις πόρτες για να διαπιστώνουν αν τα σπίτια βρίσκονταν κάποιος.

Στη συνέχεια προχωρούσαν στις διαρρήξεις, χρησιμοποιώντας κλειδιά ή παραβιάζοντας κλειδαριές. Σε άλλες περιπτώσεις έμπαιναν από φωταγωγούς ή μπαλκονόπορτες.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι πως διέθεταν δίκτυο πληροφόρησης για την επιλογή των στόχων, ενώ σε μία περίπτωση μέλος της οργάνωσης φέρεται να εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και να παρείχε πληροφορίες για τις απουσίες των ενοίκων.

Αναλυτικά:

Αρχικά κατά τις βραδινές ώρες, κατασκόπευσαν πολυκατοικίες σε διάφορες περιοχές της Αττικής, χρησιμοποιώντας ο χήματα που ήταν δηλωμένα σε στοιχεία τρίτων προσώπων ή ενοικιαζόμενα. Ως ορμητήριο χρησιμοποιούσαν το σπίτι του αρχηγικού μέλους, από όπου ξεκινούσαν τη δράση τους, χωρισμένοι συνήθως σε δύο υποομάδες. Με τον τρόπο αυτό επιδίωκαν να διαπράττουν περισσότερες από μία κλοπές την ίδια ημέρα.

Ως χρησιμοποιούσαν το σπίτι του αρχηγικού μέλους, από όπου ξεκινούσαν τη δράση τους, χωρισμένοι συνήθως σε δύο υποομάδες. Με τον τρόπο αυτό επιδίωκαν να διαπράττουν περισσότερες από μία κλοπές την ίδια ημέρα. Αφού έβρισκαν πολυκατοικίες και σπίτια – στόχους, εξέταζαν αν απουσίαζαν οι ένοικοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο της σήμανσης των θυρών, ώστε να εξακριβώνουν εάν σπίτια παρέμεναν χωρίς παρουσία ενοίκων.

Και πάλι βραδινές ώρες, προχωρούσαν στη διάρρηξη των επιλεγμένων διαμερισμάτων, είτε με τη χρήση κλειδιών είτε παραβιάζοντας τον αφαλό της κλειδαριάς. Σε άλλες περιπτώσεις αποκτούσαν πρόσβαση μέσω φωταγωγών ή μπαλκονόπορτων, ενώ συχνά τοποθετούσαν εξωτερικά της πολυκατοικίας μέλος της οργάνωσης σε ρόλο τσιλιαδόρου.

Δρούσαν κυρίως σε αργίες και διακοπές εκμεταλλευόμενοι την αυξημένη πιθανότητα απουσίας των ενοίκων.

Μετά την είσοδό τους στα σπίτια, ερευνούσαν όλους τους χώρους και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα αντικείμενα αξίας.

Διέθεταν οργανωμένο δίκτυο πληροφόρησης για τον εντοπισμό κατάλληλων οικιών, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέλος της οργάνωσης εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, προκειμένου να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες.

για τον εντοπισμό κατάλληλων οικιών, ενώ, σε ορισμένες περιπτώσεις, μέλος της οργάνωσης εργαζόταν ως οικιακή βοηθός, προκειμένου να συλλέγει τις απαραίτητες πληροφορίες. Για τις μεταξύ τους επικοινωνίες χρησιμοποιούσαν, εκτός από τις προσωπικές τους τηλεφωνικές συνδέσεις, «επιχειρησιακά» κινητά τηλέφωνα και κάρτες SIM, καθώς και τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρισμένες σε στοιχεία τρίτων προσώπων.

και κάρτες SIM, καθώς και Διέθεταν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τους τύπους κλειδιών και κλειδαριών, γεγονός που τους επέτρεπε, σε αρκετές περιπτώσεις, να εισβάλουν στα διαμερίσματα χωρίς να αφήνουν εμφανή ίχνη παραβίασης.

Τέλος, μοίραζαν ισόποσα μεταξύ τους τα έσοδα από τις κλοπές. Μέρος αυτών διατίθετο για την κάλυψη δικαστικών εξόδων σε περίπτωση σύλληψης κάποιου μέλους, καθώς και των καθημερινών αναγκών τους, ενώ άλλο μέρος μεταφερόταν στο εξωτερικό.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και καθήκοντα, τα οποία αλληλοσυμπληρώνονταν κατά την προετοιμασία των διαρρήξεων.