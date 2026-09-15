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ΗΣΑΠ: Ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί στο τμήμα Ειρήνη – Κηφισιά λόγω σκύλου στις γραμμές

Λίγο αργότερα αποκαταστάθηκε η κίνηση των συρμών
ΗΣΑΠ
Εικόνα αρχείου / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
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Κανονικά πραγματοποιούνται πλέον τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ σε ολόκληρη τη Γραμμή 1, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε όταν σκύλος μπήκε στις γραμμές και χρειάστηκε να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των συρμών.

Η διακοπή στον ΗΣΑΠ αφορούσε το τμήμα Ειρήνη – Κηφισιά και κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, προκειμένου ο σκύλος να απομακρυνθεί από τις γραμμές χωρίς να κινδυνεύσει το ζώο ή οι επιβάτες.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ., το περιστατικό αντιμετωπίστηκε και η κυκλοφορία των συρμών αποκαταστάθηκε σε όλο το μήκος της Γραμμής 1.

Πλέον, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά, χωρίς περιορισμούς, από τον Πειραιά έως την Κηφισιά.

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