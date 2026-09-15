ΗΣΑΠ: Ακινητοποιήθηκαν οι συρμοί στο τμήμα Ειρήνη – Κηφισιά λόγω σκύλου στις γραμμές

Κανονικά πραγματοποιούνται πλέον τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ σε ολόκληρη τη Γραμμή 1, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε όταν σκύλος μπήκε στις γραμμές και χρειάστηκε να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των συρμών.

Η διακοπή στον ΗΣΑΠ αφορούσε το τμήμα Ειρήνη – Κηφισιά και κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ασφαλείας, προκειμένου ο σκύλος να απομακρυνθεί από τις γραμμές χωρίς να κινδυνεύσει το ζώο ή οι επιβάτες.

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Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑ.ΣΥ., το περιστατικό αντιμετωπίστηκε και η κυκλοφορία των συρμών αποκαταστάθηκε σε όλο το μήκος της Γραμμής 1.

Πλέον, τα δρομολόγια πραγματοποιούνται κανονικά, χωρίς περιορισμούς, από τον Πειραιά έως την Κηφισιά.