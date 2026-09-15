Καιρός: Χαμηλό βαρομετρικό φέρνει βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας μέσα στην εβδομάδα – Πού θα είναι έντονα τα φαινόμενα

Φθινοπωρινή εβδομάδα φαίνεται πως ακολουθεί καθώς ο καιρός έχει αλλάξει τελείως «πρόσωπο», φέροντας εκτεταμένες συννεφιές που φέρνουν βροχές και καταιγίδες. Ο καιρός σήμερα (15.09.2026) θα είναι βροχερός κυρίως στα νοτιοδυτικά, επηρεάζοντας περιοχές στην Πελοπόννησο και στα δυτικά.

Χαμηλό βαρομετρικό που περνά από την χώρα μας αλλάζει τελείως το σκηνικό του καιρού. Η θερμοκρασία έχει πέσει ήδη αισθητά ενώ ενισχύονται και οι άνεμοι. Όσον αφορά τις βροχές και τις καταιγίδες, αναμένονται κάποια φαινόμενα αρχικά στα δυτικά και μετέπειτα στα ανατολικά.

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Σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της Αναστασίας Τυράσκη, το χαμηλό βαρομετρικό φέρνει βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και τα νότια της Πελοποννήσου και σποραδικά φαινόμενα στην υπόλοιπη δυτική χώρα.

Η «κακοκαιρία» θα μετακινηθεί μετέπειτα αργά προς τα ανατολικά, επηρεάζοντας μεγαλύτερο τμήμα της νότιας χώρας, την Κρήτη από το μεσημέρι και τις Κυκλάδες.

Δείτε που θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

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Σποραδικές βροχές με μικρή ένταση θα χτυπήσουν και την κεντρική – δυτική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά.

Οι άνεμοι θα φτάσουν έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο ενώ η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σχετικά με την Αττική, αναμένεται ψιλόβροχο και θερμοκρασία έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Ίδιες ακριβώς συνθήκες και στη Θεσσαλονίκη.

Για την Τετάρτη, το βαρομετρικό θα περάσει στα νότια της χώρας, φέρνοντας βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη, στην περιοχή των Κυκλάδων, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ ενώ και πάλι η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

Την Πέμπτη, το βαρομετρικό θα κινηθεί ακόμα ανατολικότερα, «σαρώνοντας» Κρήτη και Δωδεκάνησα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ωστόσο τα φαινόμενα θα κοπάσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Την Παρασκευή θα επιστρέψουν οι νοτιάδες στη δυτική Ελλάδα φέρνοντας νεφώσεις και τοπικές βροχές.

Το εξάρι στο Αιγαίο θα εξασθενίσει και οι άνεμοι θα πνέουν μέχρι 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Σιγά σιγά θα ξεκινήσει να ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, φτάνοντας τους 32 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Ο ίδιος καιρός φαίνεται να επικρατήσει και το Σαββατοκύριακο.

Η πρόγνωση του meteo.gr για σήμερα

Bροχές και καταιγίδες αναμένονται κυρίως στα δυτικά τμήματα της χώρας, καθώς και στη Κρήτη. Άνεμοι μέτριας έντασης αναμένονται στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο, ενώ σε σταθερά επίπεδα θα κυμανθεί η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά, τη Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στη Δυτική Ελλάδα, στην Πελοπόννησο, στα Επτάνησα, στα δυτικά τμήματα της Κρήτης, καθώς και σε ορεινά τμήματα της κεντρικής χώρας και της Μακεδονίας. Νεφώσεις αναμένονται σχεδόν σε όλη τη χώρα που θα εκδηλωθούν από τις πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα ενισχυθούν στην Κρήτη και στη Νότια Πελοπόννησο κατά τις βραδινές ώρες. Οι συγκεντρώσεις ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρας αναμένεται να υποχωρήσουν από τις πρώτες κιόλας πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 25 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 29, στην Ήπειρο από 11 έως 30 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 13 έως 29 βαθμούς, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 31, στην Πελοπόννησο από 11 έως 29 βαθμούς, στην Κρήτη από 12 έως 30, στα Επτάνησα από 13 έως 29, στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου από 17 έως 27 βαθμούς και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 20 έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες-βορειοδυτικές διευθύνσεις 4-5 μποφόρ. Ασθενείς 2-3 μποφόρ από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις θα πνέουν στο Νοτιοδυτικό Αιγαίο. Στο Ιόνιο θα πνέουν ασθενείς έως 3 μποφόρ τοπικά από διάφορες διευθύνσεις

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες κατά τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις έως 3 μποφόρ τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις από τις πρωινές ώρες, ενώ υπάρχει η πιθανότητα ασθενής βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ κυρίως από νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.