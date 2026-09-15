Ελλάδα

Ζωγράφου: Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου – Ο δράστης βάζει φωτιά και τρέπεται σε φυγή

Ανυπολόγιστες ζημιές σε οχήματα και στην είσοδο της πολυκατοικίας - Μπιτόνι με βενζίνη εντοπίστηκε στο σημείο - Τα στοιχεία των ερευνών
Ανανεώθηκε πριν 3 ώρες
Ζωγράφου: Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου – Ο δράστης βάζει φωτιά και τρέπεται σε φυγή
Κλαούντιο Σούμπασι
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Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι του αντιδημάρχου στου Ζωγράφου, φέρνει στη δημοσιότητα το newsit.gr. Το σοβαρό επεισόδιο έγινε το βράδυ της Δευτέρας (14.09.2026), προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε αυτοκίνητο, δύο μηχανές αλλά και στην πιλοτή της πολυκατοικίας.

Στα πλάνα φαίνεται καρέ – καρέ η εμπρηστική επίθεση στο αυτοκίνητο του αντιδημάρχου. Ο δράστης με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του προσεγγίζει την πολυκατοικία στου Ζωγράφου, κρατώντας ένα μπουκάλι βενζίνης με πανί. Τη στιγμή που ξεκινά και βάζει φωτιά στον εμπρηστικό μηχανισμό, από πίσω του περνά τυχαία ένας άνδρας. Κρατά την ψυχραιμία του και δεν πτοείται. Κατεβάζει ακόμα πιο χαμηλά το μπουκάλι για να μην φανεί προς τον δρόμο, του βάζει εν τέλει φωτιά και το αφήνει κάτω από το αυτοκίνητο. Μέσα σε δευτερόλεπτα έχει ξεσπάσει φωτιά.

Οι φλόγες ξέσπασαν τόσο γρήγορα και βίαια που ούτε καν ο ίδιος πρόλαβε να απομακρυνθεί έγκαιρα από το σημείο. Στα επόμενα δευτερόλεπτα φαίνεται να αποτραβιέται και να χάνεται από το πλάνο για να γλιτώσει από τις φλόγες.

Οι αρχές αναζητούν δύο άνδρες νεαρής ηλικίας για την εμπρηστική επίθεση, χωρίς ακόμα να τους έχουν εντοπίσει.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για άτομα ηλικίας 22 και 25 χρόνων για τα οποία υπάρχουν μαρτυρίες από ανθρώπους όπου βρίσκονταν στο σημείο.

Τόσο οι μαρτυρίες, όσο το βίντεο ντοκουμέντο αλλά και άλλα βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, αναμένεται να δώσουν πολύτιμα στοιχεία στις αρχές για την σύλληψη των δραστών.

Ο αντιδήμαρχος που έπεσε θύμα της εμπρηστικής επίθεσης γνωστοποίησε ήδη πως οι δράστες έχουν αφήσει στοιχεία στην πιλοτή της πολυκατοικίας και θεωρείται θέμα χρόνου η σύλληψή τους.

Ανυπολόγιστες ζημιές στην είσοδο της πολυκατοικίας

Όπως φαίνεται από τα πλάνα που σας μεταδώσαμε νωρίτερα, οι ζημιές που προκλήθηκαν από την εμπρηστική επίθεση είναι ανυπολόγιστες.

Πέρα από την καταστροφή του αυτοκινήτου και τις ζημιές στις 2 μηχανές, ο αντιδήμαρχος κατήγγειλε μεγάλες φθορές σε μονάδες air condition, τέντες, πλακάκια, παράθυρα, ρολόγια ΔΕΗ και πόρτα ρολογιών.

empristiki epithesi zografou
empristiki epithesi zografou

Λίγες ώρες μετά την εμπρηστική επίθεση, έκανε ανάρτηση στα social media γράφοντας πως ο δράστης άφησε πίσω του ίχνη.

«Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας. Θα το αντιμετωπίσω και αυτό. Είναι λυπηρό, μου έκαψαν 2 μηχανές, 1 αυτοκίνητο, 3 εξωτερικές μονάδες air condition. Βάψιμο η πολυκατοικία, τέντες, πλακάκια πιλοτής, παράθυρα ισογείου, ρολόγια ΔΕΗ, πόρτα ρολογιών, καθάρισμα όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι κτλ. Ένα σοβαρό κόστος επισκευής και ζημιών που προκάλεσε κάποιος αδαής γιατί άφησε ίχνη από τον εμπρησμό που προκάλεσε. Η αστυνομία θα κρίνει τα στοιχεία που συνέλεξε και νομίζω θα ταυτοποιήσουμε τους 2 δράστες σύντομα. Έτσι είναι η ζωή, έχει και την κακή πλευρά της όταν κάνεις λάθη», έγραψε συγκεκριμένα.

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