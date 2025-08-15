Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Το δημόσιο μήνυμα συμπαράστασης στον κουμπάρο της, Γιώργο Μαζωνάκη

Ανάμεσα στα αναγνωρίσιμα πρόσωπα που θέλησαν να δηλώσουν δημοσίως τη συμπαράστασή τους στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος από την Πέμπτη (14.08.2025) νοσηλεύεται στο Δρομοκαΐτειο ήταν και η κουμπάρα του, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

Οι δύο γνωστοί καλλιτέχνες διατηρούν εδώ και χρόνια υπέροχη φιλική σχέση και μάλιστα τον Οκτώβριο του 2011 ο τραγουδιστής πάντρεψε την ηθοποιό με τον επιχειρηματία Βαγγέλη Μητρογιάννη. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μπορεί να χώρισε από τον τότε σύζυγό της, ωστόσο διατήρησε τη φιλία της με τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Έτσι, το βράδυ της Πέμπτης (15.08.2025) δημοσίευσε στο Instagram ένα story για να στηρίξει δημοσίως τον αγαπημένο της κουμπάρο, που βρίσκεται στο δημόσιο ψυχιατρικό ίδρυμα ύστερα από εισαγγελική εντολή.

«Με τον Γιώργο», έγραψε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου στην ανάρτησή της. Παράλληλα, μοιράστηκε και μία φωτογραφία τους από το παρελθόν στην οποία οι δυο τους πόζαραν παρά με τους τετράποδους φίλους τους.

«Ο Γιώργος με τον άντρα μου ήταν πολλά χρόνια φίλοι. Τον ήξερα από παλιά αλλά δεν είχαμε τέτοια στενή φιλία και δέσιμο. Τώρα έχουμε δέσει. Τον έχω αγαπήσει πολύ, τον έχω μέσα στην καρδιά μου και τον θεωρώ οικογένεια. Είναι πολύ γλυκός και έντιμος», δήλωνε το 2012 σε συνέντευξή η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Εν τω μεταξύ το προηγούμενο διάστημα η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου απολάμβανε διακοπές στην όμορφη Κορώνη της Μεσσηνίας και είχε μοιραστεί πόζες στο νερό με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Για την περιπέτεια που βιώνει ο Γιώργος Μαζωνάκης, ο οποίος εδώ και καιρό έχει δικαστική διαμάχη με την αδελφή του Βάσω Μαζωνάκη, θέλησε να μιλήσει και ο πρώην σύζυγός της, ηθοποιού και επίσης κουμπάρος του τραγουδιστή, Βαγγέλης Μητρογιάννης.

«Είναι σε όλους γνωστό ότι ορισμένα μέλη της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη προσπαθούν να τον καταστρέψουν. Όλη η αλήθεια φαίνεται στην ανακοίνωση που έχουν κάνει οι δικηγόροι του» αναφέρει ο επιχειρηματίας, μέσω του βίντεο που δημοσίευσε.