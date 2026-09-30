Γιώργος Μαζωνάκης: Οι καταθέσεις των δύο εργαζομένων στο Κολωνάκι γεννούν νέα ερωτήματα – «Μου είπε η γιατρος τι να καταθέσω»

Νέα ερωτήματα για όσα συνέβησαν στο ιατρείο της Καρνεάδου τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη προκαλούν οι καταθέσεις δύο γυναικών που εργάζονταν για τους γιατρούς την μοιραία μέρα θανάτου του τραγουδιστή.

Η 56χρονη νοσηλεύτρια και η 28χρονη γραμματέας περιγράφουν όσα, σύμφωνα με τις ίδιες, είδαν και άκουσαν όσο βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο στο Κολωνάκι, ενώ υποστηρίζουν ότι αρχικά τους ζητήθηκε από τη γιατρό να μην πουν όλη την αλήθεια στην Αστυνομία.

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Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί, που παραμένουν στις φυλακές Κορυδαλλού, διαμηνύουν μέσω των συνηγόρων τους ότι έχουν πει την αλήθεια για την υπόθεση. Την ίδια ώρα, όμως, οι νέες μαρτυρίες των εργαζομένων εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας και φωτίζουν όσα φέρεται να συνέβησαν μέσα στο ιατρείο.

«Μου είπε η 56χρονη γιατρός τι να καταθέσω»

Το Live News παρουσίασε όσα κατέθεσαν η νοσηλεύτρια και η γραμματέας. Και οι δύο υποστηρίζουν ότι την πρώτη ημέρα μετά τον θάνατο του τραγουδιστή τους δόθηκαν συγκεκριμένες οδηγίες για το τι θα έπρεπε να πουν στις Αρχές.

«Στην κατάθεσή μου στην Αστυνομία, μου είπε η 56χρονη γιατρός τι να καταθέσω. Μου τηλεφώνησε όταν ήταν ήδη στο τμήμα και πριν ακόμη πάω εγώ για να καταθέσω. Μου είπε να πω πως ο Μαζωνάκης ήρθε στο ιατρείο γύρω στις 15:00 μ.μ με 15:30 μ.μ και μου είπε επίσης ότι δεν είπε κάτι για τις άλλες συναδέλφους, ότι δηλαδή ήταν εκεί κατά τη διάρκεια του συμβάντος, και να μην αναφέρω τίποτα για την υδροθεραπεία που έγινε την προηγούμενη του θανάτου», κατέθεσε η 56χρονη νοσηλεύτρια.

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Οι δύο γυναίκες επανήλθαν τις τελευταίες ημέρες με νέες καταθέσεις, περιγράφοντας τη χρονική ακολουθία από την άφιξη του Γιώργου Μαζωνάκη στο ιατρείο μέχρι την άφιξη των διασωστών του ΕΚΑΒ.

Οι κρίσιμες στιγμές μέσα στο ιατρείο

Η νοσηλεύτρια περιέγραψε την κατάσταση στην οποία, όπως λέει, είδε τον τραγουδιστή όταν μπήκε στο δωμάτιο.

«Όταν μπήκα μέσα, ο Μαζωνάκης ήταν με σηκωμένα πόδια και πολύ χλωμός, ολόκληρος. Είδα τον γιατρό να κάνει ΚΑΡΠΑ. Οι γιατροί ζήτησαν αδρεναλίνη», είπε η νοσηλεύτρια.

Από την πλευρά της, η 28χρονη γραμματέας περιέγραψε την αναστάτωση που, όπως υποστηρίζει, αντιλήφθηκε λίγο πριν από τις 16:00.

«Γύρω στις 4 παρά άκουσα μία ανησυχία με πόρτες να ανοιγοκλείνουν γύρω στα 5 – 6 λεπτά και φώναζαν τα ονόματα των νοσηλευτριών. Δεν ήξερα τι ακριβώς γινόταν. Εκείνη την ώρα άκουσα την γιατρό να φωνάζει τον σύζυγό της. Πάνω στην ανησυχία, γύρω στις 4, φώναξε και τον γιατρό. Δεν θυμάμαι αν ήταν πριν ή μετά τις 4. Άκουσα κάποια να φωνάζει “αδρεναλίνη” και ο γιατρός σηκώθηκε και πήγε μέσα».

Σύμφωνα με τις καταθέσεις των εργαζομένων, στη συνέχεια ζητήθηκε να υπάρξει επικοινωνία τόσο με αναισθησιολόγο όσο και με το άτομο που είχε προμηθεύσει τον απινιδωτή στο ιατρείο.

«Όταν φώναξαν τον γιατρό, τότε αυτός φώναξε ‘οξυγόνο’. Η 56χρονη ήρθε στο δωμάτιο που ήμουν και μου είπε να πάρω τηλέφωνο την αναισθησιολόγο και να την ρωτήσω εάν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Η συγκεκριμένη αναισθησιολόγος ερχόταν κάποιες φορές στο ιατρείο και βοηθούσε τη γιατρό με κάποιες φλεβοκεντήσεις, όταν ήταν δύσκολες οι φλέβες. Εκείνη την ημέρα δεν είχα ακούσει ξανά τη λέξη προποφόλη», λέει η νοσηλεύτρια.

Τι καταθέτει η νοσηλεύτρια για προηγούμενα περιστατικά

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχουν και όσα ανέφερε η νοσηλεύτρια για άλλους ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε θεραπείες στον συγκεκριμένο χώρο. Η ίδια υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενες είχαν προβληματιστεί, χωρίς όμως να έχουν εκφράσει τις ανησυχίες τους στους γιατρούς.

«Εγώ είχα προβληματισμό γιατί θεωρούσα τη θεραπεία πολύ επεμβατική αλλά δεν τους το είχα εκφράσει ποτέ. Προβληματισμό είχαμε όλες οι εργαζόμενες αλλά δεν τους τον είχαμε εκφράσει, λόγω κάποιων περιστατικών. Κάποιοι ασθενείς μετά τη θεραπεία εμφάνιζαν έντονη υπόταση και κατέρρεαν στιγμιαία, αλλά επανέρχονταν αμέσως. Επίσης πολλοί ασθενείς μετά τη θεραπεία ήταν πρησμένοι. Η γιατρός τούς έλεγε να περιμένουν λίγο μέχρι να σηκωθούν από το μηχάνημα, αφού τους είχε αποσυνδέσει. Τους συμβούλευε επίσης να καταναλώσουν πρωτεΐνη για να φύγει το πρήξιμο», συμπληρώνει η νοσηλεύτρια.

Τι λένε για τον 58χρονο γιατρό και την υδροθεραπεία

Μέσα από τις καταθέσεις τους, οι δύο εργαζόμενες κάνουν διάκριση ανάμεσα στον ρόλο των δύο κατηγορούμενων γιατρών. Οι εκτιμήσεις που διατυπώνουν αποτελούν μέρος των δικών τους μαρτυριών και είναι αντικείμενο της δικαστικής έρευνας.

«Τα μηχανήματα αυτά τα χρησιμοποιεί μόνο η γιατρός. Υπάρχει και το stem cell του 58χρονου γιατρού, η υδροθεραπεία, που την πραγματοποιεί νοσηλεύτρια. Την κάνουν ασθενείς και των δύο», είπε η 28χρονη.

Αντίστοιχα, η νοσηλεύτρια ανέφερε: «Η 56χρονη απασχολούνταν κατά βάση με αυτό το μηχάνημα. Ακύρωνε άλλα ραντεβού με ασθενείς της και πραγματοποιούσε θεραπείες. Έκανε ακόμη και Σαββατοκύριακα θεραπείες. Και ο 58χρονος έβλεπε ασθενείς το Σάββατο. Το Σάββατο υπήρχε η γραμματέας του 58χρονου, που ερχόταν μόνο το Σάββατο γι’ αυτό».

Σημαντικό κομμάτι των νέων καταθέσεων αφορά και την υδροθεραπεία που, σύμφωνα με τις εργαζόμενες, είχε προηγηθεί του θανάτου του τραγουδιστή.

«Την προηγούμενη φορά, πριν από χρόνια, είχαμε κάνει μαζί την υδροθεραπεία με τον Μαζωνάκη. Το μηχάνημα της υδροθεραπείας πριν περίπου δύο μήνες, μεταφέρθηκε στο ιατρείο της Πατριάρχου Ιωακείμ, καθώς δεν χωρούσε πια στην Καρνεάδου, γιατί είχε προστεθεί και το δεύτερο μηχάνημα ινουσφαίρισης. Στην αρχή το χειριζόταν η αναισθησιολόγος, που εργαζόταν τότε στο ιατρείο. Σε εμένα η γιατρός είχε πει ότι πρόκειται για μηχάνημα detox. Δεν ξέρω εάν ήταν κοινή απόφαση των γιατρών να το πάρουν. Ξέρω ότι το μηχάνημα ήταν της 56χρονης», είπε η νοσηλεύτρια.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης και σε άλλες διαδικασίες που, όπως είπε, πραγματοποιούνταν στο ιατρείο.

«Έκανα και αιμοληψίες για το μηχάνημα miracell. Κάποιες φορές έδινε και ο 58χρονος γιατρός ενδοφλέβια σκευάσματα, αλλά μόνο βιταμίνες και πάντα ήλεγχε τι θα έπαιρνε ο κάθε ασθενής. Και συνταγογραφούσε εκείνος ομοιοπαθητικά», λέει η νοσηλεύτρια.

Οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί παραμένουν προφυλακισμένοι στις φυλακές Κορυδαλλού και ενημερώνονται για την εξέλιξη της υπόθεσης. Μέσω των συνηγόρων τους επιμένουν στις θέσεις που έχουν ήδη διατυπώσει, ενώ αναμένουν την ολοκλήρωση της δικογραφίας και προετοιμάζουν την υπερασπιστική στρατηγική που θα ακολουθήσουν.