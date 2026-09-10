Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ασφάλεια Αθηνών οι δύο γιατροί – Ενημερώνεται ο εισαγγελέας για τις έρευνες

Ο γιατρός Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η σύζυγός του, επίσης γιατρός Ιωάννα Γάκα, αποχώρησαν νωρίτερα, από την κλινική του Κολωνακίου χωρίς να κάνουν δηλώσεις
Ανανεώθηκε πριν 2 ώρες
Γιώργος Μαζωνάκης: Στην Ασφάλεια Αθηνών οι δύο γιατροί – Ενημερώνεται ο εισαγγελέας για τις έρευνες
Κλαούντιο Σούμπασι
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Μετά από 8 ώρες ερευνών στο σπίτι και στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, οι δύο γιατροί οδηγήθηκαν στην Ασφάλεια Αθηνών προκειμένου να ενημερωθεί ο εισαγγελέας για όλα τα δεδομένα και να αποφασιστεί τελικά τι θα γίνει με το ζευγάρι, για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος και η Ιωάννα Γάκα, αποχώρησαν λίγο πριν τις 17:00 το απόγευμα της Πέμπτης (10.9.26) από το κτίριο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι και εφόσον είχε ολοκληρωθεί η έρευνα της Αστυνομίας στην ιδιωτική κλινική «Stem Cell», όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης, με αποτέλεσμα να αφήσει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο «Ελπίς».

Στη συνέχεια η δυο τους, κατευθύνθηκαν προς το σπίτι τους στην περιοχή του Ψυχικού όπου εκεί πραγματοποιούταν παράλληλη έρευνα. Το ζευγάρι, μόλις πέρασε την πόρτα του πάρκινγκ και κατευθύνθηκε προς το σημείο που σταθμεύει το αυτοκίνητό του, ενημερώθηκε από τους αστυνομικούς ότι θα πρέπει να τους ακολουθήσουν στην Ασφάλεια Αθηνών.

Εκεί, αναμένεται να παραμείνουν έως τη στιγμή που θα ενημερωθεί ο εισαγγελέας για όλες τις έρευνες και θα δώσει εντολή για το τι θα γίνει στη συνέχεια, αν δηλαδή θα κρατηθούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι.

Σημειώνεται ότι οι αστυνομικοί μετά από ενδελεχή έρευνα που διήρκησε πάνω από οκτώ ώρες, πήραν από την κλινική του Κολωνακίου τέσσερις μεγάλους φακέλους με έγγραφα και μια σακούλα με τα ρούχα του Γιώργου Μαζωνάκη.

Εντός της κλινικής φέρεται να βρήκαν και δύο μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για θεραπείες αίματος, μεταξύ των οποίων και αυτή της πλασμαφαίρευσης.

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