Γιώργος Μαζωνάκης: Στο Δρομοκαΐτειο για νέα εξέταση ο τραγουδιστής – Οι γιατροί καλούνται να αποφασίσουν

Ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου από ομάδα ψυχιάτρων στο Δρομοκαΐτειο, ώστε να αποφασιστεί εάν θα λάβει εξιτήριο και θα κλείσει εδώ η περιπέτειά του, ή αν θα δοθεί παράταση στην θεραπευτική άδεια την οποία έχει λάβει. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης παραμένει σε συνεχή επικοινωνία με τον δικηγόρο του και μαζί ετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο τραγουδιστής αιτήθηκε αρχικά μέσω του δικηγόρου του άδεια 48 ωρών, την οποία και ανανέωσε την Τετάρτη (20-08-2025) για 24 ώρες, λίγο πριν τη λήξη της. Εντός της ημέρας (Πέμπτη 21 Αυγούστου) ο Γιώργος Μαζωνάκης αναμένεται να μεταβεί εκ νέου στο Δρομοκαΐτειο όπου θα εξεταστεί από αρμόδιους γιατρούς.

Σημειώνεται πως ο γνωστός τραγουδιστής είχε εισαχθεί μετά από εισαγγελική εντολή για ψυχιατρική εκτίμηση ακούσια στο Δρομοκαϊτειο, ανήμερα της παραμονής του Δεκαπενταύγουστου ύστερα από αίτημα της οικογένειάς του. Εκεί παρέμεινε για τρία 24ωρα σε θάλαμο μόνος του, παρακολουθούμενος από τους γιατρούς, οι οποίοι αποφάσισαν τελικά να του χορηγήσουν θεραπευτική άδεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε στο σπίτι του μετά το εξιτήριο και λίγο αργότερα δείπνησε με τον δικηγόρο του στην Αθήνα. Η κατάσταση της υγείας του περιγράφεται ως σταθερή και διαχειρίσιμη, ενώ προσπαθεί να παραμείνει ψύχραιμος και συγκροτημένος.

Σύμφωνα με δηλώσεις του συνηγόρου του, ο οποίος τον επισκέφθηκε στην κλινική, οι συνθήκες νοσηλείας ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές και δύσκολες, ακόμη και για κάποιον που δεν πάσχει από ψυχικό νόσημα.

Η ιατρική ομάδα εξετάζει εάν συντρέχει λόγος συνέχισης της νοσηλείας ή όχι. Η τελική κρίση των γιατρών θα κρίνει αν ο τραγουδιστής αντιμετωπίζει ζήτημα ψυχικής υγείας που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τον ίδιο ή τρίτους.

Η οικογένειά του τραγουδιστή είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία τόνιζε: «Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, τότε ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη θέση του».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης τονίζει από την πρώτη στιγμή ότι δεν πάσχει από κανένα ψυχιατρικό νόσημα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχει ληφθεί ακόμα απόφαση για ενδεχόμενη δημόσια συνέντευξη του τραγουδιστή, ενώ σε ισχύ παραμένει η επαγγελματική συμφωνία του με γνωστό νυχτερινό κέντρο για την ερχόμενη φθινοπωρινή σεζόν.

Το «Ίσως εγώ να είμαι τρελός»

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά το εξιτήριο του, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Στο βίντεο απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός».

Πάνω του, ο τραγουδιστής έγραψε: «Όταν και ο Μαζωνάκης σε χάρτινη έκδοση νιώθει περισσότερα από σένα…», ενώ πρόσθεσε: «Ίσως εγώ να είμαι τρελός, αλλά εσύ έτσι κι αλλιώς ποτέ δεν με έκανες καλά στην αγκαλιά σου…».