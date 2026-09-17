Υπόθεση Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν χορηγούμε άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος» απαντά η σχολή στην Χαβάη για την 56χρονη γιατρό

Από μαιευτήρας-γυναικολόγος μέχρι γκουρού της αναζωογόνησης με θεραπείες «ολιστικής», «κβαντικής» και «σαμανικής» ιατρικής, συστηνόταν η 56χρονη γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Μαζί με τον 58χρονο σύζυγό της, έταζαν θεραπείες για σοβαρές ασθένειες σε πελάτες με γερά πορτοφόλια.

Η γιατρός που πλέον βρίσκεται στις φυλακές Κορυδαλλού, στο κελί της Ειρήνης Μουρτζούκου – η οποία θα μεταφερθεί σε άλλες φυλακές – κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, και αρνείται τις κατηγορίες σε βάρος της. Τόσο η 56χρονη όσο και ο 58χρονος γιατρός «ρίχνουν» τις ευθύνες στο ΕΚΑΒ για καθυστέρηση του ασθενοφόρου από την στιγμή που κλήθηκε και των διασωστών που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Στο Quantum University, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα στην Χονολουλού στην Χαβάη, δήλωνε ότι σπούδασε η 56χρονη γιατρός. Ωστόσο, η σχολή, σύμφωνα με το Live News, αναφέρει ότι δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος. Επίσης, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα διευκρινίζει ότι δεν παρέχει αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφοίτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων.

«Το Quantum University είναι εκπαιδευτικό ίδρυμα και δεν χορηγεί άδειες άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, ούτε παρέχει αυτοτελή εξουσιοδότηση σε φοιτητές ή αποφοίτους για την άσκηση της ιατρικής ή τη διενέργεια ρυθμιζόμενων κλινικών πράξεων. Κάθε φοιτητής ή απόφοιτος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την απόκτηση τυχόν επαγγελματικής άδειας, πιστοποίησης, εγγραφής σε μητρώο και ασφάλισης αστικής ευθύνης που απαιτούνται για τις υπηρεσίες που παρέχει, καθώς και για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία της χώρας ή της δικαιοδοσίας στην οποία ασκεί τη δραστηριότητά του», αναφέρει ανακοίνωση του ιδρύματος.

Το ζευγάρι των κατηγορούμενων γιατρών, έκλεινε ραντεβού και επισκέψεις στα ιατρεία που διατηρούσε στην Αθήνα σε πολύ υψηλές τιμές. «Βροχή» έχουν πέσει οι καταγγελίες πελατών τους για εξαπάτηση και εκμετάλλευση, ενώ στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει και ο υπνοθεραπευτής που συνεργαζόταν με την 56χρονη γιατρό.

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Πρόκειται για τον άνδρα που είχε ραντεβού με τον Γιώργο Μαζωνάκη μετά την διαδικασία πλασμαφαίρεσης και που έλαβε την φωτογραφία μέσα από το ιατρείο, στην οποία ο τραγουδιστής έχει κλειστά τα μάτια. Την εικόνα, έστειλε η 56χρονη γιατρός από το κινητό της τηλέφωνο γράφοντας σε μήνυμα «όλα καλά».

Το σεμινάριο

Ο υπνοθεραπευτής, από την πρώτη στιγμή έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν είναι γιατρός. Αποκάλυψε ότι γνωρίζεται 15 χρόνια με την 56χρονη και έχουν ανοιχτή συνεργασία. Μάλιστα, φέροντα να «στέλνουν» πελάτες ο ένας στον άλλο, πράγμα που ενδέχεται να συνέβη και μετά την περίπτωση του Γιώργου Μαζωνάκη.

Όπως αποκάλυψε το «Live News» ο υπνωτιστής έκανε μάλιστα σεμινάρια, που στοίχιζε 350€, σε χώρο που του είχε παραχωρήσει η 56χρονη. Έλεγε πως δεν γίνεται ύπνωση αν ο οργανισμός που θα την δεχτεί δεν είναι καθαρός από τοξίνες, ενώ έκανε λόγο για την ιεροτελεστία που ακολουθούσαν στα Ασκληπιεία στην Αρχαία Ελλάδα με νηστεία και καθαρτήρια λουτρά.

Για τοξίνες που κατακλύζουν τον οργανισμό μιλούσε σε κάθε δημόσια τοποθέτηση και η γιατρός του Κολωνακίου. Στο ιατρείο της οδού Καρνέαδου υπόσχονταν αποτοξίνωση μέσω του μηχανήματος. Στη συνέχεια η 56χρονη γιατρός σύστηνε στους ασθενείς της πληθώρα άλλων εναλλακτικών θεραπειών όπως τη σαμανική και την ύπνωση που παρουσίαζε σε συνέδριο, μέσω του συνεργάτη υπνοθεραπευτή.

Η θέση της εταιρείας του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης

Σε επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης στο οποίο ήταν συνδεδεμένος ο Γιώργος Μαζωνάκης όταν κατέρρευσε, ανέφερε ότι έχει ενημερωθεί ότι για ένα θάνατος στην Ελλάδα από το συγκεκριμένο μηχάνημα.

Ωστόσο, τονίζει ότι δεν είναι σε θέση να κάνει κανένα περαιτέρω σχόλιο όσο η εξέλιξη, όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ είναι σε άριστη συνεργασία με τις ελληνικές αρχές. Πρόκειται για την Inuspheresis, η οποία μάλιστα

«Ενημερωθήκαμε για τον θάνατο ενός ασθενούς στην Αθήνα στις 9 Σεπτεμβρίου 2024 και μας λυπεί βαθιά αυτή η απώλεια. Η σκέψη μας είναι με την οικογένεια και τους οικείους του ασθενούς.

Οι περιστάσεις αποτελούν αντικείμενο έρευνας που διεξάγεται από τις ελληνικές αρχές. Όσο η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν θα προβούμε σε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τη συγκεκριμένη περίπτωση, ούτε θα διατυπώσουμε εικασίες ως προς τα αίτια ή τις ευθύνες.

Ενώ συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρχές, η ασφάλεια των ασθενών παραμένει απόλυτη προτεραιότητά μας και εξετάζουμε τις διαθέσιμες πληροφορίες», αναφέρει η ανακοίνωση της εταιρείας.