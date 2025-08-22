Γιώργος Μαζωνάκης: «Συμφώνησε να κάνει και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις» αποκάλυψε ο δικηγόρος του

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει από το μεσημέρι της Πέμπτης (21-08-2025) το οριστικό εξιτήριο από το Δρομοκαΐτειο στα χέρια του και πλέον μαζί με τον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί, ετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Ο καλλιτέχνης είναι αποφασισμένος να καταθέσει μηνύσεις κατά στενών συγγενών του μετά τα όσα έζησε τις τελευταίες μέρες, όταν βρέθηκε ψηλά στην επικαιρότητα.

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, ανέφερε σε νέα συνέντευξη πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είναι απόλυτα υγιής και δεν αντιμετωπίζει κανένα ψυχιατρικό πρόβλημα. Ο τραγουδιστής ήταν απόλυτα συνεργάσιμος με τους γιατρούς και μάλιστα συμφώνησε, όπως είπε, να κάνει συμπληρωματικές εργαστηριακές εξετάσεις για να φανεί η αλήθεια.

Τα αποτελέσματα έδειξαν, σύμφωνα με τον δικηγόρο του τραγουδιστή, πως ο πελάτης του δεν χρήζει νοσηλείας. «Μπήκαμε χθες στην ψυχιατρική κλινική από την κεντρική είσοδο γύρω στις 12.30 και βγήκαμε πάλι από την κεντρική είσοδο γύρω στις 15.00. Από την κεντρική είσοδο. Ο Γιώργος επέλεξε να μην κάνει δηλώσεις, δεν ήθελε, αυτό είναι σεβαστό» ανέφερε αρχικά ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης.

«Από εκεί και πέρα δεν κρυφτήκαμε. Τη Δευτέρα είχε διαπιστωθεί ότι δεν χρήζει νοσηλείας…Προκειμένου να μην υπάρχει καμία σκιά γύρω από την ψυχική του υγεία ο Γιώργος συμφώνησε να κάνει κι άλλες εργαστηριακές εξετάσεις, που τα αποτελέσματά τους βγήκανε χθες. Χθες πήρε και επίσημα το οριστικό εξιτήριο και την ιατρική γνωμάτευση ότι είναι απόλυτα υγιής και δεν έχει κανένα ψυχικό νόσημα» συμπλήρωσε ο δικηγόρος.

«Ο Γιώργος βγήκε από αυτή τη περιπέτεια δυνατός και αλώβητος. Ασφαλώς προβληματισμένος, πικραμένος και αγανακτισμένος. Η κατάστασή του είναι εξαιρετική. Τώρα ετοιμάζει τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσει μια συνέντευξη. Το συζητάμε.

Επαγγελματικά θα κάνει σύντομα κάποια εξαιρετικά βήματα, πέρα από τη συμφωνία που έχει σχεδόν ολοκληρωθεί με το νυχτερινό κέντρο που εμφανιζόταν» πρόσθεσε ο Γιώργος Μερκουλίδης τονίζοντας ότι υπήρξε παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Η οικογένειά του τραγουδιστή είχε εκδώσει ανακοίνωση με την οποία τόνιζε: «Για εμάς, αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του Γιώργου. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει. Σίγουρα δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο αντιδικίας. Όταν εκλείψει ο κίνδυνος για τη ζωή του, τότε ο καθένας μπορεί να εκφράσει ελεύθερα τη θέση του».

Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Τετάρτης, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε την πρώτη του ανάρτηση στα social media μετά το εξιτήριο του, ανεβάζοντας ένα βίντεο στα stories του στο Instagram. Στο βίντεο απεικονίζεται ένα χάρτινο ομοίωμα του τραγουδιστή να τραγουδά το κομμάτι «Τρελός».

Ένα 24ωρο μετά, ο τραγουδιστής ανέβασε βίντεο που τράβηξε μέσα από το Δρομοκαΐτειο. Ήταν 15 Αυγούστου, μια μέρα μετά τον εγκλεισμό του. «15 Αυγούστου… Δοκιμασίες, τα δώρα του Θεού… Αμήν και να μην. Εξιτήριο σήμερα. Μα Ζω ακόμα» έγραψε στη λεζάντα.