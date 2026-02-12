Ελλάδα

Γιώργος Μαζωνάκης: Θα χειρουργηθεί για πέτρες στη χολή – Παραμένει στο νοσοκομείο

Τι αναφέρει αναλυτικά η ανακοίνωση από το νοσοκομείο που νοσηλεύεται ο δημοφιλής καλλιτέχνης
Τόσο ο Γιώργος Μαζωνάκης όσο και ο δικηγόρος του, περίμεναν ότι σήμερα (12/2/26) ο τραγουδιστής θα έπαιρνε εξιτήριο από το νοσοκομείο, όπου μπήκε εσπευσμένα πριν από δύο ημέρες με πόνους στην κοιλιά. 

Ωστόσο, ο Γιώργος Μαζωνάκης, όχι μόνο δεν παίρνει εξιτήριο αλλά θα κάνει και χειρουργική επέμβαση για πέτρες στη χολή.

Ο καλλιτέχνης θα παραμείνει στο νοσοκομείο για να του αφαιρεθούν λαπαροσκοπικά οι δύο πέτρες που έχει στη χολή. Η επέμβαση αναμένεται να γίνει το Σάββατο (14/2/26). 

Η πορεία της υγεία του μετά την επέμβαση, θα καθορίσει το πότε θα επιστρέψει στο σπίτι και στην καθημερινότητά του. 

Η ανακοίνωση του νοσοκομείου

«Ο κ. Γεώργιος Μαζωνάκης εισήχθη στις 10/02/2026 στο Metropolitan Hospital στο Φάληρο, με συμπτώματα εμπύρετου ίωσης και κοιλιακού άλγους. Κατά τον κλινικό εργαστηριακό έλεγχο, διεπιστώθη τυχαίο εύρημα χολολιθίασης. Θα αντιμετωπιστεί χειρουργικά το Σάββατο 14/02/2026. 

Ο θεράπων ιατρός κ. Χρήστος Ζαφειρίου».

