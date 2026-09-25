Καιρός: Βροχές και καταιγίδες απόψε σε Κέρκυρα, Ήπειρο και Δυτική Στερεά – Ποιες περιοχές θα πλήξει η κακοκαιρία το Σαββατοκύριακο

Τέλος το καλοκαίρι και η ξηρασία, από σήμερα το βράδυ (25/6/2026) επιστρέφουν οι καταιγίδες. Κάτοικοι και υπηρεσίες θα πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα εξαιτίας της σφοδρής κακοκαιρίας που θα χτυπήσει πολλές περιοχές το επόμενο τριήμερο. Βροχές, καταιγίδες και χαλάζι θα ξεκινήσουν να εκδηλώνονται από σήμερα το βράδυ στον καιρό σε Κέρκυρα, Ήπειρο και δυτική Στερεά και μέχρι και την Κυριακή θα έχουν διασχίσει ολόκληρη τη χώρα.

Νωρίτερα η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού με πορτοκαλί συναγερμό, ενώ σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr και τους χάρτες που έδωσε στη δημοσιότητα που παρουσιάζουν την πορεία της κακοκαιρίας, βροχές και τοπικές καταιγίδες αναμένονται από τις απογευματινές ώρες της Παρασκευής 25/09/2026 αρχικά στα βορειοδυτικά.

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Τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να επεκταθούν σταδιακά στα ηπειρωτικά και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

Όπως διακρίνεται και στην παρακάτω ομάδα χαρτών του meteo.gr, τις νυχτερινές ώρες της Παρασκευής και πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου οι βροχές κατά τόπους στα δυτικά θα είναι έντονες, ενώ κατά τη διάρκεια του Σαββάτου οι αξιόλογες βροχές αναμένονται κυρίως σε τμήματα του Ιονίου και της Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της Κυριακής οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας.

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Θοδωρής Κολυδάς

Χάρτες με την πορεία που θα ακολουθήσει η κακοκαιρία το επόμενο τριήμερο δημοσίευσε και ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς. «Η προοπτική του καιρού το Σαββατοκύριακο με βάση τα δύο κυριότερα προγνωστικά αριθμητικά μοντέλα», έγραψε στην ανάρτησή του.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Πορτοκαλί προειδοποίηση: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις βραδινές ώρες της Παρασκευής (25-09-2026) και από τα βορειοδυτικά της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Σήμερα Παρασκευή (25-09-2026)

α. Στα βορειοδυτικά (Κέρκυρα, Ήπειρος, δυτική Στερεά) από τις βραδινές ώρες έως αργά τη νύχτα.

Αύριο Σάββατο (26-09-2026)

α. Στα υπόλοιπα νησιά του Ιονίου από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

β. Στη Πελοπόννησο καθώς και στα Κύθηρα (κυρίως ν. Μεσσηνίας, ν. Σπάρτης και ανατολική Αρκαδία) από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες.

Την Κυριακή (27-09-2026)

Στην Εύβοια από τις πρώτες ώρες έως το μεσημέρι.

Μπορείτε να έχετε μια γενική εικόνα για την εξέλιξη του καιρού, μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΜΥ (oldportal.emy.gr). Το παρόν Έκτακτο Δελτίο θα ανανεωθεί σε 12 ώρες. Ενημερωθείτε και μέσω των επίσημων προειδοποιήσεων του Meteoalarm σε Ελλάδα και Ευρώπη.

«Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος»

Σχετική δημοσίευση έκανε και το Πυροσβεστικό Σώμα το οποίο ενημερώνει για το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού καθώς και τις Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας για την ασφάλεια των πολιτών.

«Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες των περιοχών που αναμένεται να εκδηλωθούν τα φαινόμενα, έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα τυχόν προβλήματα από έντονα φαινόμενα της εν λόγω κακοκαιρίας», αναφέρεται στην ανακοίνωσή του.

Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού #ΕΔΕΚ #EMY



Από τις βραδινές ώρες σήμερα, Παρασκευή 25/09, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις



Επιχειρησιακή ετοιμότητα του Πυροσβεστικού Σώματος https://t.co/HjnigyNQ9U



Ακολουθούμε οδηγίες προστασίας … pic.twitter.com/Y8ddNRqCYd — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 25, 2026

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Οδηγίες Πολιτικής Προστασίας

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου για αύριο Σάββατο 26/09



Οδηγίες προστασίας από δασικές πυρκαγιές



https://t.co/aydx4jgldQ pic.twitter.com/USK5pJHLaX — Civil Protection GR (@CivPro_GR) September 25, 2026

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gov.gr.