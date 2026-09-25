Κρυονέρι: Άνδρας δέχτηκε επίθεση από λύκο στο περιαστικό δάσος – «Έπεσε πάνω μου και με δάγκωσε»

Ολοένα και αυξάνονται τα περιστατικά που άγρια ζώα όπως λύκοι κάνουν την εμφάνισή τους, τόσο στο περιαστικό δάσος όσο και ακόμη μέσα σε πόλεις και χωριά. Ένα ακόμη απίστευτο περιστατικό συνέβη και στο Κρυονέρι Αττικής.

Όπως περιγράφει ο άνδρας που μάλιστα δέχτηκε επίθεση από λύκο στο περιαστικό δάσος στο Κρυονέρι, μάλιστα 100 μόλις μέτρα από το νεκροταφείο του χωριού, το άγριο ζώο τον δάγκωσε χωρίς ευτυχώς να γίνει κάτι χειρότερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Θανάσης Λινάρδος έζησε τρομακτικές στιγμές κατά τη διάρκεια περιπάτου στο βουνό, στην περιοχή του Κρυονερίου, όταν βρέθηκε ξαφνικά απέναντι σε έναν λύκο. Όπως περιέγραψε, το ζώο κινήθηκε επιθετικά προς το μέρος του αρκετές φορές, ενώ εκείνος προσπαθούσε να προστατευτεί και να ξεφύγει. Τελικά, ο λύκος κατάφερε να τον δαγκώσει.

Μιλώντας στο Action24 για τη στιγμή που συνάντησε το ζώο, ο κ. Λινάρδος ανέφερε: «Ξαφνικά ενώ ήμουν στο βουνό και γύριζα στις 19.50, είδα δίπλα μου έναν λύκο, με ακούμπησε. Έχουμε ξαναδεί λύκο, δεν κάνουν επιθέσεις. Προσπάθησα να απομακρυνθώ όμως ο λύκος μου όρμηξε, έκανε επίθεση και εγώ προσπάθησα να αμυνθώ».

Όταν κατάλαβε ότι ο λύκος συνέχιζε να τον πλησιάζει και να γρυλίζει, προσπάθησε να βρει ένα ασφαλές σημείο. Το μόνο που μπορούσε να κάνει ήταν να χρησιμοποιήσει έναν μεγάλο κορμό δέντρου ως προστασία, καθώς δεν μπορούσε να σκαρφαλώσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπορούσα να ανέβω σε κάποιο δέντρο, μόνο να κρυφτώ πίσω από ένα μεγάλο δέντρο μπορούσα», είπε.

Η περιπέτειά του, όμως, δεν σταμάτησε εκεί. Σύμφωνα με όσα περιέγραψε, ο λύκος συνέχιζε να του ορμά, μέχρι που κάποια στιγμή ο άνδρας γλίστρησε και έπεσε στο έδαφος. Τότε το ζώο έπεσε πάνω του, ενώ εκείνος προσπαθούσε με τα πόδια του να το κρατήσει μακριά.

«Το ζώο ήταν πολύ επιθετικό χωρίς να κάνω τίποτα, προσπαθούσε να με δαγκώσει. Κάποια στιγμή γλίστρησα και έπεσε πάνω μου, προσπαθούσα να τον απωθήσω με τα πόδια και με δάγκωσε», είπε.

Ο Θανάσης Λινάρδος ανέφερε ακόμη ότι και πέρυσι είχαν σημειωθεί παρόμοια περιστατικά στην περιοχή, χωρίς όμως, όπως είπε, οι επιθέσεις να είναι τόσο έντονες.

Το περιστατικό έκανε γνωστό μέσα από ανάρτησή του στο Facebook ο άδερφός του άνδρα που δέχτηκε την επίθεση αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ: ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΚΑΚΟ;

Ένας λύκος επιτέθηκε στον αδερφό μου στην είσοδο του δάσους, μόλις 100 μέτρα από το νεκροταφείο του χωριού.

Δεν μιλάμε πλέον απλώς για την εμφάνιση ενός άγριου ζώου στην περιοχή. Μιλάμε για επίθεση σε άνθρωπο, σε σημείο που βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο χωριό.

Ο αδερφός μου πάλευε για περίπου 8 ολόκληρα λεπτά. Ένα παλικάρι 1,80 μ. και 85 κιλά, που προσπάθησε να προστατευτεί με κλωτσιές, ξύλα και ό,τι άλλο μπορούσε να χρησιμοποιήσει, μέχρι που στο τέλος έμεινε από δυνάμεις.

Και θέλω να προλάβω και το γνωστό επιχείρημα:

«Μα εσείς μπαίνετε στο δάσος και στον χώρο των λύκων».

Όχι.

Το Κρυονέρι και η περιοχή γύρω από το χωριό δεν είχαν ποτέ παρουσία λύκων όπως αυτή που βλέπουμε σήμερα. Οι οικογένειές μας κατοικούν εδώ από το 1922. Δεν εμφανιστήκαμε εμείς ξαφνικά στον χώρο τους.

Και σήμερα ένας άνθρωπος δέχτηκε επίθεση στην είσοδο του δάσους, δίπλα στο νεκροταφείο του χωριού.

Ας σκεφτούμε τώρα κάτι πολύ απλό: Αν στη θέση του αδερφού μου ήταν μια γυναίκα; Ένας ηλικιωμένος; Ένα παιδί; Ή κάποιος που δεν θα είχε τη σωματική δύναμη να παλέψει για τη ζωή του; Τι θα είχε συμβεί;

Οι συναντήσεις με λύκους στην περιοχή γίνονται όλο και συχνότερες και τα περιστατικά όλο και πιο ανησυχητικά.

Πρέπει πρώτα να γίνει το κακό για να γίνει κάτι;

Προς τον Δήμο, την Περιφέρεια και κάθε αρμόδια υπηρεσία:

Θα κάνετε επιτέλους κάτι ή θα συνεχίσουμε να είμαστε θεατές μέχρι να υπάρξει σοβαρός τραυματισμός ή, ακόμα χειρότερα, ανθρώπινο θύμα;

Δεν ζητάμε να πάρει ο καθένας τον νόμο στα χέρια του.

Ζητάμε το αυτονόητο: Άμεση καταγραφή του περιστατικού, αξιολόγηση του κινδύνου και απομάκρυνση τους !

Γιατί μετά το κακό, όλοι θα αναρωτιούνται «πώς έγινε».

Το θέμα είναι να μην χρειαστεί να φτάσουμε εκεί.

Κάντε κάτι τώρα. Όχι όταν θα είναι αργά».

Τελικά η περιπέτεια του περιπατητή έληξε όταν, κατάφερε να αμυνθεί χτυπώντας τον λύκο με ένα ξύλο και έπειτα με μία μεγάλη πέτρα. Λίγο αργότερα, το ζώο άκουσε έναν θόρυβο, υποχώρησε και απομακρύνθηκε από το σημείο, βάζοντας τέλος στις δραματικές στιγμές που έζησε ο άνδρας.