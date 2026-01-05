Ελλάδα

Γιώργος Παπαδάκης: Δημήτρης Οικονόμου και Άκης Παυλόπουλος αποχαιρετούν τον μεγάλο δημοσιογράφο – «Αναντικατάστατος»

«Υπήρξε ερωτευμένος με την δουλειά του, έκλεισε τον εργασιακό και βιολογικό κύκλο του με πάνδημη αναγνώριση και σεβασμό», σχολίασαν οι δημοσιογράφοι
Γιώργος Παπαδάκης
Photo / EUROKINISSI / ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΣΙΝΑΣ

Ανείπωτος ο πόνος για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, του ανθρώπου που άφησε ιστορία στον χώρο της δημοσιογραφίας και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 χρόνων, την Κυριακή (04.01.2026). Λίγες ώρες μετά και με το πρώτο φως της ημέρας, οι ενημερωτικές εκπομπές όλων των καναλιών ξεκίνησαν αφιερώματα για την πορεία του γνωστού δημοσιογράφου, αποτίωντας έτσι φόρο τιμής στον άνθρωπο με την στιβαρή φωνή που σημάδεψε την πρωινή ζώνη ενημέρωσης στην Ελλάδα. Μέσα σε αυτά τα κανάλια ήταν και ο ΣΚΑΪ και συγκεκριμένα οι παρουσιαστές της πρωινής εκπομπής, Δημήτρης Οικονόμου και Άκης Παυλόπουλος.

Μπορεί ο Γιώργος Παπαδάκης να μην εργάστηκε ποτέ με το κανάλι του Νέου Φαλήρου, οι γνώσεις του, η φήμη του και η αδιάκοπη δουλειά του, επηρέασε τους συναδέλφους του, φίλους και μη, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν πλέον οι πρωινές εκπομπές. Στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΙ, ο Δημήτρης Οικονόμου και ο Άκης Παυλόπουλος αφιέρωσαν αρκετά λεπτά για να πουν το δικό τους «αντίο» στον μεγάλο δημοσιογράφο.

«Δεν μπορούμε να το πιστέψουμε. Με το που μάθαμε για το οξύ έμφραγμα λέγαμε ότι θα τα καταφέρει. Μέσα σε δευτερόλεπτα ήρθε η είδηση ότι εν τέλει δεν τα κατάφερε. Κλείνει μία ολόκληρη η εποχή με την απουσία του ενώ ήδη είχε κλείσει ο κύκλος στη δουλειά του όταν αποχώρησε από το “Καλημέρα Ελλάδα”. Έφυγε τη στιγμή που θα έλεγε κανείς πως αυτός ο άνθρωπος θα ξεκουράζονταν και θα ταξίδευε», ανέφερε αρχικά ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Δεν ήταν εύκολη η αποχώρησή του από το “Καλημέρα Ελλάδα”», σχολίασε ο Άκης Παυλόπουλος.

«Ο Γιώργος ήταν στεναχωρημένος με την αποχώρησή του. Το καλοκαίρι κάναμε για ακόμη μία φορά διακοπές στη Νάξο, συζητήσαμε πολύ. Δεν μπορούσε να μην κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτή η δουλειά είναι ένα σαράκι, σε τρώει και την τρως. Ήταν τρελά ερωτευμένος με την δουλειά του, η ζωή του ήταν ταυτισμένη με την δουλειά του. Ήταν στεναχωρημένος αλλά και ανακουφισμένος που θα είχε χρόνο να περάσει με την σύζυγό του και τα παιδιά του. Τώρα ήρθε η μεγάλη απώλεια, είναι αναντικατάστατος», συνέχισε ο Δημήτρης Οικονόμου.

«Είχε μία ευλογία που την είχαν ελάχιστοι. Έκλεισε τον εργασιακό και τον βιολογικό του κύκλο με πάνδημη αναγνώριση και σεβασμό. Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν ο Γιώργος της διπλανής πόρτας, το κέρδισε. Αποχαιρετούμε με σεβασμό τον άνθρωπο που εξυπηρέτησε τον χώρο του με αξιοπρέπεια, ένταση, πάθος. Όλα αυτά τον χαρακτήριζαν, αγαπούσε τα παιδιά του», πρόσθεσε ο Άκης Παυλόπουλος.

«Συλλυπητήρια στα παιδιά του και την αγαπημένη του Ντίνα. Η κατάσταση είναι δύσκολη», κατέληξε ο Δημήτρης Οικονόμου.

Την ίδια στιγμή, η οικογένεια του ΑΝΤ1  αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη με φωτογραφίες και βίντεο από τα πρώτα χρόνια της καριέρας του. Δημοσιογράφοι, αρχισυντάκτες και ρεπόρτερ της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 είπαν live το δικό τους αντίο, όλοι με δάκρυα στα μάτια και μην μπορώντας να συνειδητοποιήσουν το μεγάλο κενό που άφησε πίσω του ο Γιώργος Παπαδάκης.

