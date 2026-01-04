Γιώργος Παπαδάκης: Το ιατρικό ανακοινωθέν του νοσοκομείου «Λαϊκό» – «Κατέληξε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες»

Βαρύ το πένθος που έχει πέσει στην ελληνική τηλεόραση, αλλά και στους εκατομμύρια τηλεθεατές, για τον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, που για πολλά χρόνια άκουγαν να τους καλημερίζει από την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Ο δημοφιλής παρουσιαστής, Γιώργος Παπαδάκης, που είχε αποσυρθεί από την εκπομπή που ταυτίστηκε με το ονομά του, «Καλημέρα Ελλάδα», έφυγε από τη ζωή ξαφνικά μετά από οξύ έμφραγμα που υπέστη το απόγευμα της Κυριακής 04.01.2025.

Λίγη ώρα αφού έγινε γνωστή η δυσάρεστη είδηση, το νοσοκομείο Λαϊκό, που άφησε την τελευταία του πνοή ο δημοσιογράφος, εξέδοσε ιατρικό ανακοινωθέν που μεταξύ άλλων κάνει λόγο για υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή.

Η ανακοίνωση του Γ.Ν.Α. Λαϊκό

Σήμερα, 04/01/26, ο γνωστός δημοσιογράφος Παπαδάκης Γεώργιος διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» μέσω ΕΚΑΒ, σε κατάσταση καρδιοαναπνευστικής ανακοπής στις 05:42μμ.

Συγκεκριμένα , στις 17:15, το ΕΚΑΒ δέχθηκε κλήση για παραλαβή του Γιώργου Παπαδακη από το Κολωνάκι. Έσπευσε μηχανή άμεσης απόκρισης στις 17.18 ενώ στις 17.22 έφτασε ασθενοφόρο . Ο ασθενής υποβλήθηκε άμεσα σε ΚΑΡΠΑ και στις 17.38 έφθασε στο ΤΕΠ του Λαϊκού.

Αμέσως ενεργοποιήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο επείγουσας αντιμετώπισης και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου προχώρησε σε παρατεταμένες και εντατικές προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), σύμφωνα με τα διεθνή ιατρικά πρωτόκολλα.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 06:26μμ

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Λαϊκού Νοσοκομείου εκφράζουν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στους οικείους του εκλιπόντος.