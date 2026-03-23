Γιώργος Τσαγκαράκης: Αυτό είναι το email που οδήγησε το ελληνικό FBI στη σύλληψη του γκαλερίστα για τους πλαστούς πίνακες

Το επίμαχο email που εστάλη στο ελληνικό FBI και δίνει στο πιάτο των Αρχών τη δράση του γκαλερίστα – τηλεπερσόνα του Cash or Trash, Γιώργου Τσαγκαράκη, παρουσιάζει το newsit.gr.

H ηλεκτρονική αλληλογραφία, εστάλη στις 24 Φεβρουαρίου στις 9:20 το πρωί και το «βαθύ λαρύγγι», αναφέρει στο μήνυμα που απευθύνεται σε αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας, όλα όσα έχουν πέσει στην αντίληψη του για τις ημέρες και τα έργα του Γιώργου Τσαγκαρακη.

Μάλιστα, ο πληροφοριοδότης, παραθέτει και μια σειρα απο συνδέσμους στους οποίους φαίνονται τα ύποπτα εργα που δημοπρατεί ο γκαλερίστας, προκειμένου να μπουν στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Την ίδια ώρα, ο καταγγέλλων (τα στοιχεία του οποίου ειναι στη διάθεση του newsit.gr) προσεφυγε σήμερα το πρωί, μαζί με τον γνωστό δικηγορο, εκτιμητή και συλλέκτη έργων τέχνης κ. Στέλιο Γκαρίπη στην 23η ανακρίτρια και κατέθεσαν αίτηση υποστήριξης της κατηγορίας.

Πλέον, το δικαστικό «παιχνίδι» αποκτα άλλο ενδιαφέρον με δεδομένο, ότι εκτός απο τους πελάτες του γκαλερίστα που αναμένονται να προσφύγουν και εκείνοι στις Αρχές, η υπεράσπιση θα πρέπει πλέον να αντικρούσει τα επιχειρήματα του έμπειρου δικηγόρου Στέλιου Γκαρίπη, ο οποίος έχει συνδέσει το όνομα του με το «κυνήγι» πλαστογραφων τόσο εντός όσο και εκτός ελληνικών συνόρων με ιδιαίτερη επιτυχία, αλλα και του «πληροφοριοδότη» ο οποίος είναι μέλος του International Catalogue Raisonné Association, συλλέκτης έργων τέχνης και ερευνητής των έργων του ζωγράφου Γιάννη Σπυρόπουλου.

Όπως αναφέρουν οι αντίδικοι πλεον «ως συλλέκτης και ιδιοκτήτης του Mario Prassinos Museum, ο πρώτος από εμάς (σ.σ ο Στελιος Γκαρίπης) και ως μηνυτής και συλλέκτης ο δεύτερος από εμάς έχουμε υποστεί οικονομική ζημία στην αξία των συλλογών μας, από την κατοχή εκατοντάδων πλαστών έργων από τον Γεώργιο Τσαγκαράκη και τις Γκαλερί Τσαγκαράκη, των οποίων υπεύθυνος είναι ο κατηγορούμενος».

Το email της 24ης Φεβρουαρίου

Στις 24 Φεβρουαρίου στις 9:20 το πρωί, το «βαθύ λαρύγγι» ένας μαθηματικός, καθηγητής Πληροφορικής, ανεξάρτητος ερευνητής Catalogue Raisonné στέλνει μήνυμα σε αξιωματικό της Ελληνικής Αστυνομίας επισημαίνοντας όλα όσα έχουν πέσει στην αντίληψη του για τη δράση του γκαλερίστα – τηλεπερσόνας του Cash or Trash, Γιώργου Τσαγκαράκη.

Στις επόμενες γραμμές, ο μαθηματικός παραθέτει και μια σειρά απο συνδέσμους στους οποίους φαίνονται τα ύποπτα εργα που δημοπρατεί ο κ. Τσαγκαράκης. Ολο το μέιλ που εστάλη αναφέρει τα εξής:

«Αξιότιμη κυρία (σ.σ: αναφέρεται το όνομα της αξιωματικού). Σε συνέχεια της εξαιρετικής προσπάθειας που καταβάλλει η Υπηρεσία σας στην καταπολέμηση της κατασκευής και διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, θα ήθελα να θέσω υπόψη σας μια συστηματική και συνεχιζόμενη προσπάθεια εξαπάτησης του φιλότεχνου κοινού μέσω τηλεοπτικών και διαδικτυακών δημοπρασιών έργων τέχνης, η οποία διενεργείται καθημερινά από την εταιρεία GALERIE TSANGARAKIS.

Η εν λόγω γκαλερί διατηρεί κατάστημα επί της οδού Νεοφύτου Βάμβα στο Κολωνάκι, ενώ τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας βρίσκονται επί της οδού Γούναρη στη Γλυφάδα.

Στον ιστότοπο της γκαλερί δεν υπάρχει κάποιο κείμενο που να αναφέρεται στους «Όρους & Προϋποθέσεις» που διέπουν την δημοπρασία και οφείλουν να είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της γκαλερί προς γνώση των δυνάμει αγοραστών. Κάνοντας κάποιος την εγγραφή για συμμετοχή στη δημοπρασία ή/και δίνοντας προσφορά για κάποιον λαχνό, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους – ανύπαρκτους στην περίπτωση αυτή – Όρους Δημοπρασίας. Μη υπάρχοντος τέτοιου κειμένου, ο υποψήφιος αγοραστής δεν γνωρίζει τίποτα σχετικά με τις ευθύνες του δημοπράτη (στην περιγραφή των λαχνών, της κατάστασης των λαχνών, τις τιμές εκτίμησης κοκ), τις εγγυήσεις του πωλητή του κάθε λαχνού, τα δικαιώματα του αγοραστή για την επιστροφή του λαχνού κοκ.

Σε videos που κυκλοφορούν στον ιστότοπο της εταιρείας και στο YouTube, το μεγαλύτερο μέρος των δημοπρασιών καλύπτουν συλλεκτικά αντικείμενα, όπως κοσμήματα, ωρολόγια, κλπ. Παρόλα αυτά, στις δημοπρασίες παρουσιάζονται λίγα έργα τέχνης προς δημοπράτηση, συνήθως τρία έως πέντε έργα.

Τα έργα αυτά παρουσιάζονται ακροθιγώς από τον δημοπράτη στην αρχή της δημοπρασίας και, συνήθως, δημοπρατούνται κάποια από αυτά, με αδιαφανή διαδικασία, κατά την διάρκεια της δημοπρασίας. Ενδιαφέρον έχει η τεράστια διαφορά της αρχικής (κατά τον δημοπράτη) εκτίμησης του κάθε έργου και η τιμή με την οποία ξεκινά η δημοπράτησή του. Στον ιστότοπο της γκαλερί διατίθενται έργα τέχνης αμφισβητούμενης γνησιότητας προς πώληση κάποιων γνωστών ζωγράφων (Θεόφιλος, Τσαρούχης, Γαΐτης κλπ), αλλά εμφανίζονται και αρκετά ανυπόγραφα έργα.

Αντιθέτως, στις διαδικτυακές δημοπρασίες εμφανίζονται ενυπόγραφα έργα που δεν υπάρχουν συνήθως στον ιστότοπο της γκαλερί, είναι δε έργα πολύ γνωστών και εμπορικών ζωγράφων (Οικονόμου, Προσαλέντης, Βασιλείου, Αλταμούρας κοκ), με υψηλότερες τιμές και τα οποία, παραδόξως, προσφέρονται σε εξευτελιστικά χαμηλές τιμές.

Ενδεικτικά επισυνάπτω μερικά από τα διαφημιζόμενα έργα στον ιστότοπο:

https://www.tsangarakis.com/collectibles/paintings/theophilos-hatzimihail-painting-paavlos-melas-k062437

https://www.tsangarakis.com/collectibles/paintings/gaitis-painting-oil-acrylics-k062435

https://www.tsangarakis.com/collectibles/paintings/athanasios-diakos-painting-theophilos-hatzimichail-k055533

https://www.tsangarakis.com/collectibles/paintings/tsarouchis-painting-mans-portrait-k053436

https://www.tsangarakis.com/collectibles/paintings/oil-painting-praying-teacher-sabbides-k056793

https://www.tsangarakis.com/collectibles/paintings/ceramic-shepherdess-tsarouchis-k042576

https://www.tsangarakis.com/collectibles/paintings/painting-aquarella-boccaciampe-k042564

Επίσης, παραθέτω ενδεικτικά μερικά από τα videos των δημοπρασιών στα οποία εμφανίζονται προδήλως πλαστά έργα τέχνης:

Κάποια από τα επίδικα έργα τέχνης που εμφανίζονται στα παραπάνω videos, εμφανίζονται και σε φωτογραφίες από το εσωτερικό της γκαλερί στο κατάστημα του Κολωνακίου (βλ. συνημμένη φωτογραφία όπου, στην άκρη δεξιά, υπάρχει και (δήθεν;) έργο του “Αλέξη Ακριθάκη”).

Αξιότιμη κυρία (σ.σ: αναφερεται το όνομα της αξιωματικού), η επί σχεδόν τριάντα χρόνια εμπειρία μου στην καταπολέμηση της διακίνησης πλαστών έργων τέχνης, στην μελέτη καταλόγων δημοπρασιών με πλαστά έργα, στην κατ’ ιδίαν παρακολούθηση παλαιότερων δημοπρασιών πλαστών έργων τέχνης στην Ελλάδα και, τέλος, στην επί χρόνια ερευνητική ενασχόλησή μου με την ελληνική τέχνη, θεωρώ ότι: (1) Η απουσία Όρων & Προϋποθέσεων της δημοπρασίας καθιστά την όλη διαδικασία αδιαφανή και ύποπτη(2) Η διάσταση μεταξύ της τιμής εκτίμησης κάθε έργου και πρώτης προσφερόμενης από τον δημοπράτη τιμής δημοπράτησης, παραπέμπει σε γνωστές τακτικές προηγούμενων οίκων δημοπρασιών πλαστών έργων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. (3) Τα περισσότερα από τα εμφανιζόμενα ενυπόγραφα έργα τέχνης, είτε στον ιστότοπο της εταιρείας είτε κατά στις δημοπρασίες της, είναι προδήλως πλαστά και, δεδομένου ότι το Μητρώο Πραγματογνωμόνων του Ν. 5271/2026 βρίσκεται σε στάδιο ενεργοποίησης, θα πρέπει να ελεγχθούν από την Εθνική Πινακοθήκη για να μην υπάρξει καμία αμφισβήτηση από τους “ειδικούς” που θα ζητήσει ο εν λόγω δημοπράτης να τα εξετάσουν. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή/και πρόσθετη πληροφορία.

Με εκτίμηση»

Οι αντίδικοι

Σήμερα νωρίς το πρωί, ο δικηγόρος Στέλιος Γκαρίπης και ο πληροφοριοδότης, πέρασαν το κατώφλι της 23ης Ανακρίτριας και κατέθεσαν αίτηση υποστήριξης της κατηγορίας στην οποία αναφερουν τα εξής: «Δηλώνουμε ότι παριστάμεθα προς υποστήριξη της κατηγορίας καθώς, ως συλλέκτης και ιδιοκτήτης

του Mario Prassinos Museum, ο πρώτος από εμάς (σ.σ: ο Στέλιος Γκαρίπης) και ως μηνυτής και συλλέκτης ο δεύτερος από εμάς, έχουμε υποστεί οικονομική ζημία στην αξία των συλλογών μας, από την κατοχή εκατοντάδων πλαστών έργων από τον Γεώργιο Τσαγκαράκη και τις Γκαλερί Τσαγκαράκη, των οποίων υπεύθυνος είναι ο κατηγορούμενος. Πληρεξούσιο δικηγόρο και αντίκλητο διορίζουμε τον πρώτο από εμάς Στυλιανό Γκαρίπη.

Ο πρώτος από εμάς έχω υποβάλει προφορικές και γραπτές καταγγελίες για διακίνηση πλαστών έργων τέχνης, ενώ όπως αποδεικνύεται από το από 29.1.2025 έγγραφο του τμήματος Προστασίας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Αρχαιοτήτων, έχω συμβάλει ουσιωδώς στο έργο της Αστυνομίας σε υπόθεση προστασίας εθνικών μνημείων και συγκεκριμένα διακίνησης πλαστών πινάκων, όπου και είμαι υποστηρίζων την κατηγορία ενώπιον της 5ης Ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Διατηρώ ήδη από το 2021 το Μουσείο του ζωγράφου Μάριο Πράσσινου στην Αθήνα, ενώ μέχρι τη θέση σε ισχύ υποχρεωτικότητας κατοικίας στην έδρα του Πρωτοδικείου, ήμουν πραγματογνώμονας έργων τέχνης στο Πρωτοδικείο Αθηνών κατόπιν μάλιστα πρότασης των ζωγράφων Αλέκου Φασιανού και Γιώργου Σταθόπουλου. Ένα μέρος της σύγχρονης συλλογής μου εκτίθεται αυτή την περίοδο στο Momus, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Θεσσαλονίκης, ενώ τα στη συλλογή μου περιλαμβάνονται έργα όλων των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων, μεταξύ των οποίων του Γιάννη Γαΐτη, Νίκου Εγγονόπουλου, Δημήτρη Μυταρά, Κωνσταντίνου Παρθένη, κ.ά., στους οποίους και αποδίδονται ψευδώς έργα του κατηγορούμενου σύμφωνα με τις φωτογραφίες που έχουν δημοσιευθεί. Είναι απόλυτα βέβαιο ότι η κατοχή από τον κατηγορούμενο εκατοντάδων πλαστών έργων κακέπτυπων των έργων των μεγάλων μας ζωγράφων που βρίσκονται στη συλλογή μου προσβάλλουν άμεσα την αξία του έργου τους και της συλλογής μου. Ο δεύτερος από εμάς ερευνητής του ζωγράφου Γιάννη Σπυρόπουλου και συλλέκτης έργων τέχνης, επίσης υφίσταμαι άμεσα ζημία στην αξία της συλλογής μου από την κατοχή από τον Γεώργιο Τσαγκαράκη εκατοντάδων πλαστών έργων που βεβηλώνουν το έργο και μειώνουν την αξία του έργου των ζωγράφων της συλλογής μου. Επειδή σύμφωνα με το άρθρο 63 ΚΠΔ, «Οι δικαιούμενοι κατά τον αστικό κώδικα σε αποζημίωση ή αποκατάσταση από το έγκλημα ή σε χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, ακόμη και όταν από διάταξη νόμου η υποχρέωση για την αποκατάσταση της ζημίας ή την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης ή ψυχικής οδύνης, περιορίζεται αποκλειστικά σε τρίτο πρόσωπο, μπορούν να παραστούν στο ποινικό δικαστήριο για την υποστήριξη της κατηγορίας». Επειδή οι πίνακες του κατηγορούμενου Γεώργιου Τσαγκαράκη είναι καταφανώς πλαστοί, κακέκτυπα έργων των μεγάλων μας ζωγράφω. Επειδή έχουμε υποστεί οικονομική ζημία στην αξία των συλλογών μας.

Επειδή στις συλλογές μας διαθέτουμε έργα του Κωνσταντίνου Παρθένη, του οποίου έργα έχουν χαρακτηριστεί ως νεώτερα μνημεία, επειδή νομιμοποιούμαστε στην υποβολή της παρούσας δήλωσης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Για τους λόγους αυτούς και με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μας και ιδίως της αποκατάστασης της ζημίας μας από τα πολιτικά δικαστήρια με αγωγή αποζημίωσης.

Δηλώνουμε ότι παριστάμεθα προς υποστήριξη στη σε βάρος του Γεώργιου Τσαγκαράκη ποινική δίωξη για τα αδικήματα της υπεξαίρεσης αρχαίων και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα), της παράβασης της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου, της διακεκριμένης περίπτωση κατασκευής, έκθεσης, διακίνησης, διάθεσης και κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ’ εξακολούθηση και απάτης με ιδιαίτερα μεγάλη ζημιά, κατ’ εξακολούθηση, ως δικαιούμενοι χρηματική ικανοποίηση για την οικονομική ζημία των συλλογών μας που έχουμε υποστεί από τον κατηγορούμενο.