Γιώργος Τσαγκαράκης: Πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη του γκαλερίστα που κατηγορείται για βαριά κακουργήματα

Η πώληση του Ευαγγελίου φαίνεται πως ήταν η κορυφή του «παγόβουνου» στην υπόθεση του γνωστού γκαλερίστα Γιώργου Τσαγκαράκη που συνελήφθη από τις αρχές και κατηγορείται πλέον για βαριά κακουργήματα.

Σύμφωνα με το MEGA, ο Γιώργος Τσαγκαράκης είχε μπει στο «μικροσκόπιο» των αρχών από τις 24 Φεβρουαρίου 2026. Τότε, η ΕΛΑΣ έλαβε ένα ανώνυμο email ότι πρέπει να ελεγχθούν οι δραστηριότητες του γνωστού γκαλερίστα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ακολούθησε ακόμη ένα email, στις 6 Μαρτίου 2026, επώνυμο αυτή τη φορά, το οποίο ανέφερε ότι τουλάχιστον 7 πίνακες που είδε κάποιος να πωλούνται στην τηλεόραση, πρέπει να είναι πλαστοί.

Κάπως έτσι, το ελληνικό FBI ξεκίνησε την έρευνα για τον Γιώργο Τσαγκαράκη και όταν προβλήθηκε η εκπομπή με το Ευαγγέλιο, ακολούθησε η έφοδος και η σύλληψή του. Ο συναγερμός σήμανε σύμφωνα με το MEGA, από έναν βυζαντινολόγο από την Κύπρο που είδε το Ευαγγέλιο στην τηλεόραση και ειδοποίησε το υπουργείο Πολιτισμού που με τη σειρά του έστειλε σήμα στην ΕΛ.ΑΣ..

Διαβάστε ακόμα: Λόλα Νταϊφά: Είδα τα κλεμμένα κοσμήματά μου σε πλειστηριασμό στην εκπομπή του Γιώργου Τσαγκαράκη

Πάντως μέχρι στιγμής, ο γκαλερίστας δεν έχει πει πώς έχει έρθει στην κατοχή του το Ευαγγέλιο. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν πρόκειται για αντικείμενο που έχει κλαπεί από κάποιο μοναστήρι.

Επίσης δεν έχει δώσει εξηγήσεις και τα 7 γνήσια έργα που βρέθηκαν στην κατοχή του.

Δίωξη για βαριά κακουργήματα

Στο μεταξύ, προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη (24.03.2026) έλαβε ο γκαλερίστας, ο οποίος αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Σε βάρος του Γιώργου Τσαγκαράκη ασκήθηκε δίωξη για κακουργήματα και ένα πλημμέλημα. Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος γκαλερίστας οδηγήθηκε σήμερα Σάββατο σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Για βαριά κακουργήματα κατηγορείται ο γνωστός γκαλερίστας του Κολωνακίου. Ο εισαγγελέας ποινικής δίωξης του απήγγειλε κατηγορίες για:

Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα

Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου.

Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατά επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ’ εξακολούθηση,

Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση

Διακεκριμένη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, κατ’ εξακολούθηση τελεσθείσα, κατ επάγγελμα

Κατηγορίες απαγγέλθηκαν επίσης σε βάρος της υπαλλήλου του και συγκεκριμένα για:

Αποδοχή αρχαίου κινητού μνημείου, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, που αποτελεί προϊόν εγκλήματος.

Οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν σε ανακριτή και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη. Ο γκαλερίστας θα παραμείνει κρατούμενος μέχρι την απολογία του, την ερχόμενη Τρίτη στις 11:00 π.μ., οπότε και αναμένεται να αναπτύξει τους ισχυρισμούς του σχετικά με τα ευρήματα των αρχών στις αποθήκες της επιχείρησής του.