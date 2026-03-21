Λόλα Νταϊφά: Είδα τα κλεμμένα κοσμήματά μου σε πλειστηριασμό στην εκπομπή του Γιώργου Τσαγκαράκη

Η Λόλα Νταϊφά έκανε μία απίστευτη αποκάλυψη, μετά τη σύλληψη του Γιώργου Τσαγκαράκη, καταγγέλλοντας ότι είδε ένα δικό της ζευγάρι σκουλαρίκια, τα οποία της είχαν κλέψει, να βγαίνει σε πλειστηριασμό στην εκπομπή του.

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, είναι ένας από τους πιο γνωστούς γκαλερίστες της χώρας μας. Έτσι, η είδηση ότι την Παρασκευή (20.03.2026) το ελληνικό FBI του πέρασε χειροπέδες προκάλεσε έκπληξη στους καλλιτεχνικούς κύκλους, ενώ νεότερες πληροφορίες αναφέρουν οι αρχές ερευνούν τον «δρόμο» του χρήματος μετά τη σύλληψη. Το πρωί του Σαββάτου (21.03.2026) η Λόλα Νταϊφά έκανε στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» μία απίστευτη καταγγελία για εκείνον κι ένα ζευγάρι κλεμμένα σκουλαρίκια.

«Ήταν μια κλοπή που πόνεσε πολύ», άρχισε να περιγράφει η «σιδηρά κυρίων» των δημοσίως σχέσεων της τηλεόρασης.

«Είδα τα κοσμήματα που μου είχαν κλέψει να τα πουλάνε στην τηλεόραση. Ήταν δικό μου το σχέδιο. Πήγε η αστυνομία και βρήκε τον χρυσοχόο και τους είπε “αυτά είναι δικά μου τα σκουλαρίκια και μου τα έχει δώσει η κυρία Νταϊφά να της κάνω το σχέδιο”.

Τώρα έχουν φύγει από αυτόν, που τα πουλούσε στην τηλεόραση κάθε μέρα και τα έχει η αστυνομία. Και πρέπει να γίνει ένα δικαστήριο για να αποδείξουμε ότι δεν είμαι “ελέφαντας”.

Και μια άλλη μέρα, είδα ότι ξαναέβγαλε τα ίδια σκουλαρίκια. Δεν τα είχε αυτός, αλλά τα είχε βγάλει σε βίντεο. Πήρα τηλέφωνο και έκανα προσφορά 1.000 ευρώ (σ.σ. και μου έκανε διάφορες αντιπροτάσεις). Με ρώτησε αν θέλω να τα φέρουν σπίτι μου ή θέλω να περάσω από το κατάστημα στο Κολωνάκι να τα παραλάβω. Τους είπα ότι θα πάω στο Κολωνάκι να τα πάρω.

Λίγο μετά με πήραν τηλέφωνο και μου είπαν να μην πάω, γιατί τα έχει πάρει η αστυνομία και τους απάντησα “α είναι τα κλεμμένα μου”. Βέβαια, δεν μου απάντησαν και μου έκλεισαν το τηλέφωνο», είπε Λόλα Νταϊφά στη συνέντευξη που προβλήθηκε.

Αμέσως μετά την προβολή της μαγνητοσκοπημένης συνέντευξής της, η Λόλα Νταΐφά βγήκε ζωντανά στην εκπομπή και συνομίλησε με την Κατερίνα Καραβάτου.

«Είδα τα σκουλαρίκια μου να βγαίνουν σε πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός γινόταν στην εκπομπή του κυρίου Τσαγκαράκη. Ήταν δικά μου τα σκουλαρίκια γιατί είχα δώσει εγώ το σχέδιο (σ.σ. και τα αναγνώρισα).

Tην πρώτη φορά που τα είδα, πήγα στην αστυνομία και κατήγγειλα το γεγονός. Πήγαν από την αστυνομία στο κατάστημα και αυτός τους είπε ότι τα είχε φτιάξει για μένα. Μετά αυτό έπρεπε να πάρει τον δικαστικό δρόμο. Αλλά μετά από έξι μήνες, τα έβγαλαν πάλι από λάθος σε βίντεο όμως», δήλωσε ακόμα.