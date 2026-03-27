Γιώργος Τσιτόγλου: Προφυλακιστέος και ο συνεργός του δράστη της δολοφονίας στην Καρδίτσα

Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής 27.03.2026, ολοκληρώθηκε η απολογία του 18χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία του 51χρονου τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου στην Καρδίτσα με τις δικαστικές αρχές να τον κρίνουν προφυλακιστέο.

Ο τραγουδιστής, εντοπίστηκε νεκρός, έχοντας δεχτεί μαχαιριές έξω από ένα ισόγειο στη συνοικία Καμινάδων, στη συμβολή των οδών Σωτήρος και Καραγιαννοπούλου στην Καρδίτσα με τις αρχές να συλλαμβάνουν τον 17χρονο καθ’ ομολογίαν δράστη και τον 18χρονο συνεργό του για τη δολοφονία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας φίλος του θύματος της δολοφονίας, του είχε παραχωρήσει το σπίτι στο οποίο ο 51χρονος τραγουδιστής είχε πάει εκεί μαζί με μια γυναίκα.

Ο 18χρονος είπε στην απολογία του που κράτησε παραπάνω από 2 ώρες, ότι δεν είχε καμία συμμετοχή στο έγκλημα και ότι δεν βρισκόταν εκεί τη στιγμή της δολοφονίας, καθώς είχε ήδη φύγει από το διαμέρισμα και από το κτίριο.

Ωστόσο, οι εξηγήσεις του δεν έπεισαν τον ανακριτή και τον εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν να οδηγηθεί σε Σωφρονιστικό Κατάστημα Ανηλίκων όπως είχε γίνει και με τον 17χρονο που έχει παραδεχτεί την πράξη και βρίσκεται ήδη στις φυλακές Κασσαβέτειας.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη 25.03.2026, ο 17χρονος προφυλακίστηκε μετά την απολογία του, ενώ σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενώ ο 18χρονος κατηγορείται για συνέργεια στη δολοφονία.

Ο 17χρονος ομολόγησε σε αστυνομικούς ότι μαχαίρωσε τον τραγουδιστή μετά από διαφωνία που είχαν για αγοραπωλησία ναρκωτικών.