Γκύζη: Στη φυλακή ο 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας

Τον δρόμο για την φυλακή πήρε σήμερα, Παρασκευή 12.09.2025, ο 59χρονος που πυροβόλησε υπάλληλο καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων στου Γκύζη.

Ο άνδρας κρίθηκε προφυλακιστέος για τον πυροβολισμό σε υπάλληλο της καθαριότητας στην περιοχή του Γκύζη που συνέβη τη Δευτέρα, 08.09.2025, καθώς οι ισχυρισμοί του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα.

Το χρονικό

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας, στην οδό Παράσχου στην περιοχή του Γκύζη, κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων.

Ο εργαζόμενος είχε μόλις αδειάσει κάδο και ανέβαινε στο απορριμματοφόρο, όταν ξαφνικά δέχθηκε απειλές από έναν 59χρονο άνδρα.

Λίγο αργότερα, ο δράστης επέστρεψε κρατώντας αεροβόλο όπλο και πυροβόλησε τρεις φορές προς τον εργαζόμενο με το στιγμιότυπο να καταγράφεται από κάμερα ασφαλείας γειτονικού καταστήματος.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, ο υπάλληλος καθαριότητας ανεβαίνει στο απορριμματοφόρο και συνεχίζει το δρομολόγιό του. Τότε, και πίσω από το κόκκινο αυτοκίνητο, εμφανίζεται ο δράστης φωνάζοντας «τώρα θα δείτε τι θα πάθετε».

Ο 59χρονος που συνελήφθη την επόμενη ημέρα δήλωσε στους αστυνομικούς ότι θύμωσε από τον θόρυβο του απορριμματοφόρου και γι’ αυτό πυροβόλησε.

Σε έρευνα στο σπίτι του βρέθηκε βαρύς οπλισμός: ένα περίστροφο, ένα πιστόλι, τρία μαχαίρια, δύο σιδηρογροθιές και 14 φυσίγγια.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 61χρονος εργαζόμενος περιέγραψε τις στιγμές τρόμου που βίωσε όταν σε έξαλλη κατάσταση ο 59χρονος άνδρας σήκωσε το περίστροφο και το έστρεψε εναντίον του.

«Όπως δούλευα ακούω πίσω μου και στα λίγα μέτρα να με σημαδεύει με το όπλο στο κεφάλι. Από το θόρυβο που άκουσα κατάλαβα ότι το όπλο μπλόκαρε. Πάτησε και πάλι τη σκανδάλη και τότε η σφαίρα έφυγε. Κατά τύχη απέφυγα τη σφαίρα. Έκανα ασυναίσθητα αριστερά κι άκουσα τη σφαίρα να περνάει από το δεξί αφτί μου».

«Αν δεν είχε μπλοκάρει το όπλο δεν θα τον είχα δει. Όσο με πλησίαζε παραμίλαγε “τώρα θα δεις τι θα πάθεις, να δεις με ποιον έχεις μπλέξει”. Αμέσως μετά φωνάξαμε να καλέσουν την αστυνομία αλλά αυτός πήρε το μηχανάκι και την κοπάνησε, από το σημείο μένει στα 10 μέτρα».