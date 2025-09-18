Γλυφάδα: Η οικιακή βοηθός απειλεί με μήνυση τον 42χρονο που την κατηγορεί για κλοπή – «Μπορεί να είναι ερωτευμένος μαζί μου»

Η 50χρονη οικιακή βοηθός που κατηγορείται από τον 42χρονο ότι τον νάρκωσε με υπνωτικό και στη συνέχεια έκλεψε χρήματα από το σπίτι του στην Γλυφάδα, δηλώνει έτοιμη να του κάνει μήνυση καθώς όπως έχει υποστηρίξει, όλα αυτά που ισχυρίζεται ο άντρας είναι ψέματα.

Η γυναίκα διαψεύδει όλους τους ισχυρισμούς του ιδιοκτήτη και υποστηρίζει πως δεν έριξε ποτέ τίποτα στο κρασί του 42χρονου ενώ ούτε καν πέρασε από το μυαλό της να ψάξει για χρήματα στο διαμέρισμα του στην Γλυφάδα. «Γιατί λέει ψέματα; Θέλω θα κάνω εγώ μήνυση σε αυτόν», δήλωσε η οικιακή βοηθός.

Η ίδια θεωρεί ότι υπάρχουν άλλα κίνητρα πίσω από τις κατηγορίες του 42χρονου καθώς όπως υποστηρίζει μπορεί εκείνος να είναι ερωτευμένος μαζί της. «Εγώ δεν ξέρω, εγώ θα κάνω μήνυση. Να πάει να κάνει μήνυση αν θέλει, αν είναι έτσι. Μήπως είναι ερωτευμένος; Μήπως με θέλει; Πού να ξέρω; Χρόνια δουλεύω, με εμπειρία, με συνεργείο», ανέφερε η γυναίκα.

Βέβαια μετά από την απειλή να τον μηνύσει η γυναίκα φαίνεται να έχει κλείσει τα τηλέφωνα της, δεν απαντάει και έχει διαγράψει και τον έναν από τους δύο λογαριασμούς της στα social media.

Το χρονικό του περιστατικού

Ο ιδιοκτήτης, όπως είπε στο LineNews, έβλεπε τον αγώνα της Εθνικής μπάσκετ και έπινε κρασί όταν ξαφνικά, έχασε τις αισθήσεις του. Εκείνος άρχισε να συνέρχεται σχεδόν δύο ώρες αργότερα. Τότε, όπως λέει, διαπίστωσε πως είχαν κάνει «φτερά» από το διαμέρισμα 300 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο στη Βούλα για τις πρώτες βοήθειες και τις επόμενες μέρες αποφάσισε να κάνει καταγγελία.

Αυτό που τον εξέπληξε όταν υποδέχτηκε την οικιακή βοηθό ήταν η εμφάνισή της, αφού άλλες φωτογραφίες της έβλεπε στα social media και άλλη ήταν η εικόνα της στην πραγματικότητα. Επρόκειτο για το ίδιο άτομο, που όμως είχε επεξεργαστεί τις φωτογραφίες για να δείχνει νεότερη.

Για όλα αυτά, η οικιακή βοηθός επαναλαμβάνει πως είναι αθώα και πως αν ο 42χρονος επιμείνει στους ισχυρισμούς του, η ίδια θα καταθέσει σε βάρος του μήνυση.

Σε κάθε περίπτωση, η οικιακή βοηθός έδειχνε ιδιαίτερα ενεργή στα social media. Κάθε φορά που διαπίστωνε πως κάποιος αναζητούσε καθαρίστρια, απαντούσε κατευθείαν για να στείλει το τηλέφωνό της.

Η έρευνα για την υπόθεση συνεχίζεται, με τους δύο πρωταγωνιστές, την οικιακή βοηθό και τον 42χρονο ιδιοκτήτη του διαμερίσματος στην Γλυφάδα, να επιμένουν στους ισχυρισμούς τους.