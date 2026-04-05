Γλυφάδα: Με σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι απείλησαν αστυνομικούς για να μη συλληφθούν

Περιπετειώδεις συλλήψεις στη Γλυφάδα. Τρεις αλλοδαποί που επέβαιναν σε αυτοκίνητο απείλησαν με σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι τους αστυνομικούς, που τους σταμάτησαν για να τους ελέγξουν.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έκριναν αυτοκίνητο με τους τρεις άνδρες, το οποίο ήταν αρκετή ώρα σταθμευμένο σε δρόμο στη Γλυφάδα βραδινές ώρες της 3ης Μαρτίου.

Όταν οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. πλησίασαν, τότε ένας 32χρονος, ένας 36χρονος και ένας 37χρονος βγήκαν από το αυτοκίνητο.

Έχοντας καλυμμένα τα πρόσωπά τους και απείλησαν τους αστυνομικούς με σφυρί, μαχαίρι και πιστόλι.

Ωστόσο, τα μέλη της ΔΙ.ΑΣ. κατάφεραν αρχικά να τους ακινητοποιήσουν και μετά να τους περάσουν χειροπέδες.

Μετά από έρευνα που ακολούθησε, βρέθηκαν επιπλέον στην κατοχή τους και κατασχέθηκαν:

* κουκούλα τύπου «full face»

* πλαστικός ταχυγεμιστήρας αεροβόλου πιστολιού,

* μεταλλική φιάλη επαναγέμισης αεροβόλου πιστολιού,

* συσκευή γεωεντοπισμού (GPS),

* 1.000 ευρώ και

* 4 κινητά τηλέφωνα.

Οι τρεις δράστες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.