Γλυφάδα: Συγκλονιστικές μαρτυρίες για την πατροκτονία – Ακούσαμε «Παναγία μου βοήθα με» και μέσα σε 5 λεπτά τον αποτελείωσε

Σε σοκ είναι η τοπική κοινωνία της Γλυφάδας αλλά και ολόκληρη η χώρα, μετά τη στυγερή δολοφονία ενός 80χρονου, τον οποίο σκότωσε βάναυσα ο 46χρονος γιος του. Αποτροπιασμό προκαλεί το γεγονός ότι ο γιος είχε σκοτώσει και την μητέρα του το 2014.

Πρόκειται για έναν άνθρωπο με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, που στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές κλινικές, πήρε εξιτήριο και έφτασε στη δολοφονία του πατέρα του στην περιοχή της Γλυφάδας. Πριν από 12 χρόνια είχε κατηγορηθεί ότι σκότωσε και τη μητέρα του, με απανωτές μαχαιριές, και τη μητέρα του μέσα στο σπίτι που έμεναν. Φυλακίστηκε το 2014 στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Κορυδαλλού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ωστόσο, το 2018 ο εισαγγελέας αποφάσισε την αποφυλάκισή του και διέταξε την ακούσια νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο, όπου παρέμεινε για μικρό χρονικό διάστημα. Στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του δύο φορές τον μήνα και να διαμένει στο σπίτι του πατέρα του.

Συγκλονιστικές είναι οι μαρτυρίες, οι περιγραφές και τα ερωτήματα που έθεσαν μέσω του «Live News» συγγενείς του 46χρονου πατροκτόνου στην Γλυφάδα, ξετύλιξαν περισσότερο το κουβάρι των δραματικών γεγονότων για την υπόθεση του συγκλονιστικού εγκλήματος.

«Άφησαν έναν άνθρωπο με παρανοϊκή σχιζοφρένεια, τόσο πολύ βαριά διάγνωση, να κυκλοφορεί ελεύθερος και μόνο φροντιστή ίσως τον πατέρα του. Αφήστε τους να κυκλοφορούν ανάμεσά μας να κινδυνεύει ο κόσμος. Γιατί και αυτός όταν τον συνέλαβαν ακούσατε τι είπε ‘αν με αφήσετε ελεύθερο θα σκοτώσω και τα αδέρφια μου’», είπε συγγενής της οικογένειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και πρόσθεσε: «Από την στιγμή που έμενε μόνος του, μας έλεγε ότι τα παίρνει (τα φάρμακα). Πήγαινε και στο ‘Σωτηρία’ σε τακτικές επισκέψεις στους ψυχιάτρους που τον έβλεπαν. Αυτοί συνταγογραφούσαν και υποτίθεται ότι τα έπαιρνε. Ποιος θα το ελέγξει αυτό;».

Ο 46χρονος μέχρι την ηλικία των 30 φέρεται να είχε μία φυσιολογική ζωή. Είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός, με τους συγγενείς ωστόσο να λένε πως από μικρό παιδί η συμπεριφορά του ήταν περίεργη.

«Πολύ κλειστό παιδί από μικρός. Ήθελε λίγο σημασία παραπάνω και έπαιρνε το αντίθετο, έπαιρνε μόνο bullying. Τα υπόλοιπα παιδιά – γιατί είναι 4 στο σύνολο – είναι μία χαρά. Καμία σχέση. Αυτό το παιδί γεννήθηκε με θέμα, οπότε το διογκώσανε με όλο αυτό το bullying εκεί μέσα. Δεν του έδιναν σημασία, του φωνάζανε», είπαν συγγενείς του.

Το χρονικό της πατροκτονίας

Ήταν λίγο μετά τις 08:00 το πρωί της Κυριακής (25.01.2026), όταν ο 46χρονος φέρεται να έστησε ενέδρα έξω από το σπίτι που έμενε ο πατέρας του στην Γλυφάδα και να τον κατακρεούργησε με ένα μαχαίρι. Αμέσως μετά, μετέφερε τη σορό του στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου του.

«Πριν τις 08:00 το πρωί ο γείτονας συνήθως πήγαινε στην εκκλησία τέτοια ώρα. Ακούσαμε ‘Παναγία μου βοήθα με’ και μέσα σε 5 λεπτά με πιθανόν αρκετές μαχαιριές τον αποτελείωσε», είπε αυτόπτης μάρτυρας.

Τα τελευταία λόγια του 80χρονου πατέρα σόκαραν τους αυτόπτες μάρτυρες: «Κάποια στιγμή καταλάβαμε ότι ήταν το παιδί του γιατί του είπε ‘παιδί μου πέθανα, μην με σκοτώνεις άλλο’».

Κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν την Αστυνομία και περιέγραψαν το φονικό που είχε σημειωθεί μπροστά στα μάτια τους: «Κατά τη διάρκεια 4 – 5 λεπτών που φάνηκε αιώνας, είχε βάλει πιθανόν από το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου, το εκκλησιαστικό κανάλι, την λειτουργία, για να μην ακούγονται οι φωνές. Μας είχε πει ότι ήταν καλά, ότι έμενε μόνος του, ότι είχε βρει κοπέλα, ότι είχε βρει δουλειά, προφανώς δεν ήταν αλήθεια».

Το τελευταίο διάστημα, ο 46χρονος δεν έμενε με τον πατέρα του. Δεν ακολουθούσε, όπως αποδείχθηκε με τον πλέον τραγικό τρόπο, τη φαρμακευτική αγωγή του. «Τα τελευταία 2,5 χρόνια έμενε μόνος του. είχε φύγει από τον πατέρα του γιατί είχε τον φόβο ότι ο πατέρας του θα τον ξανακλείσει στο ψυχιατρείο. Κι έφυγε και δεν ήθελε και σχέσεις με τον πατέρα του, δεν του μιλούσε καθόλου», περιέγραψαν οι μάρτυρες.

Ο 80χρονος πατέρας, έψαχνε όπως ανέφεραν άνθρωποι από το περιβάλλον του, τρόπους για να βοηθήσει το παιδί του. Ήταν αντίθετος στην παράταση της νοσηλείας του γιου του.

«Ο πατέρας του προσπάθησε να τον βγάλει και το κατάφερε. Και είπε ‘θα τον έχω εγώ στο σπίτι με την φαρμακευτική του αγωγή’ και μετά από καιρό το καταφέρανε με τον Κούγια και το βγάλανε. Έμενε μαζί του και κάθε μήνα παρουσιαζόταν στο τμήμα της περιοχής.

Μέχρι εκεί mου είχε πει, ‘κάντε προσευχή για το παιδί μου, έχει κάποια ψυχολογικά προβλήματα’. Του λέω να το κοιτάξει ένας γιατρός, κάποιος. Δεν μπορείς να ρωτήσεις κάτι παραπάνω αν δεν σου δίνει την ευκαιρία να μιλήσεις παραπάνω. Εγώ απλώς του είπα αν έχει ψυχολογικά προβλήματα μπορεί να πάει να συμβουλευτεί κάποιον γιατρό», είπε ιερέας.

Ο 46χρονος πατροκτόνος συνελήφθη και στην κατοχή του βρέθηκε το φονικό μαχαίρι. Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες, τηρούσε τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα, όχι όμως κι εκείνον της διαμονής στο σπίτι του πατέρα του.