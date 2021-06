Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκεται από το βράδυ της Τρίτης (22/6) ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος, ο 32χρονος πιλότος που σκότωσε την 20χρονη σύζυγό του Κάρολαϊν μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά και επί 37 μέρες έπαιζε θέατρο, έχοντας σκηνοθετήσει μια «ληστεία» για να καλύψει τη δολοφονία της γυναίκας του. Τα όσα ισχυρίστηκε στην απολογία του δεν έπεισαν ανακριτή και εισαγγελέα και κρίθηκε προφυλακιστέος.

Το στυγερό έγκλημα στα Γλυκά Νερά έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη και πλέον όλα τα βλέμματα έχουν στραφεί στο τι θα απογίνει η μικρή Λυδία. Υπενθυμίζεται ότι ο Μπάμπης Αναγνωστόπουλος δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει το μόλις έντεκα μηνών παιδάκι τους στην σκηνοθετημένη ληστεία στη μεζονέτα, τοποθετώντας την μικρή Λυδία πάνω στο άψυχο σώμα της μητέρας της πριν καλέσει τις Αρχές.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Κράουτς, Αθανάσιος Χαρμάνης, μίλησε το πρωί της Τετάρτης (23/6) στο OPEN και ξεκαθάρισε ότι οι γονείς της Κάρολαϊν θα διεκδικήσουν την αποκλειστική επιμέλεια της Λυδίας. Μάλιστα, σημείωσε ότι η Σούζαν Κράουτς, η μητέρα της άτυχης Κάρολαϊν, του είπε χαρακτηριστικά: «μου πήρε το παιδί, δεν θα μου πάρει και το εγγόνι».

Λίγο αργότερα σε δηλώσεις στον ΣΚΑΪ ο κ. Χαρμάνης είπε επίσης ότι το να μην πάρει την επιμέλεια της Λυδίας η Σούζαν θα ήταν για εκείνη – όπως η ίδια είπε – η «χαριστική βολή». Επίσης, σημείωσε ότι η μητέρα της Κάρολαϊν είναι θετική στο να έχει επαφή η μικρή Λυδία με τους άλλους παππούδες της, τους γονείς του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Κράουτς, μιλώντας στο OPEN, επεσήμανε ακόμα ότι ο δράστης της άγριας δολοφονίας της 20χρονης Κάρολαϊν προσπάθησε στην απολογία του να αποδομήσει τη σχέση του με τη σύζυγό του και υπογράμμισε ότι δεν ευσταθούν τα περί εν βρασμώ ψυχής για το αποτρόπαιο έγκλημα και την προσπάθεια συγκάλυψής του στη συνέχεια.

Να σημειωθεί ότι η οικογένεια του δράστη έχει δηλώσει την πρόθεσή της να ζητήσει συνεπιμέλεια για τη μικρή Λυδία ενώ ακόμα και ο δράστης της δολοφονίας της Κάρολαϊν στο υπόμνημά του ζητά η επιμέλεια του 11 μηνών βρέφους να ανατεθεί και στις δυο οικογένειες.

Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την ομολογία του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου ότι αυτός έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια την 20χρονη Κάρολαϊν στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά, ο πατέρας της άτυχης κοπέλας «σπάει» τη σιωπή του και μιλάει στην Daily Mail. O 78χρονος David Crouch και η σύζυγος του, Susan, ήταν πολύ περήφανοι για την κόρη τους Κάρολαϊν, «χάθηκε με τόσο σκληρό τρόπο στην αρχή μιας θαυμάσιας ζωής». Το ζευγάρι – όπως αναφέρει το δημοσίευμα – δυσκολεύεται να διαχειριστεί όχι μόνο το πένθος, αλλά και τη φρικτή προδοσία από τον γαμπρό τους, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, που για 37 ολόκληρες μέρες τους εξαπατούσε – μαζί με το σύνολο της κοινωνίας – παριστάνοντας το θύμα μιας βίαιης ληστείας με τραγική κατάληξη. (Διαβάστε ΕΔΩ αναλυτικά)

Οι Crouch, όπως επισημαίνει στην Daily Mail ο 78χρονος πατέρας της Κάρολαϊν, έχουν μια «αποστολή» που τους κρατά συγκεντρωμένους, και αυτή αφορά τη μοίρα της εγγονής τους, Λυδίας. «Τόσο εγώ όσο και η Susan θα περάσουμε το υπόλοιπο της ζωής μας διασφαλίζοντας ότι θα αποδοθεί δικαιοσύνη ότι η μικρή της κόρη, η Λυδία, θα μεγαλώσει με όσα μπορούμε να της δώσουμε, και ότι η μνήμη της μητέρας της θα ζήσει για πάντα» λέει χαρακτηριστικά o David Crouch.

Parents of the British bride killed by her husband in Greece promise to care for her baby daughter https://t.co/LqinJ3dvsa