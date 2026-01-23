Γρίπη: Στη ΜΕΘ του «Παίδων» Αγία Σοφία 2 παιδιά – 3χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου «Παίδων» Αγία Σοφία και με γρίπη, νοσηλεύονται 2 παιδιά ηλικίας 6 και 3 χρόνων, αποκάλυψε ο Μιχάλης Γιαννακός. Ο 3χρονος μάλιστα νοσηλεύεται διασωληνωμένος ενώ ο 6χρονος είναι σε καλύτερη κατάσταση.

Ραγδαία έχουν αυξηθεί τα κρούσματα γρίπης στη χώρα μας, το τελευταίο διάστημα, επηρεάζοντας εκατοντάδες παιδιά και προκαλώντας βαριές νοσηλείες. Αύξηση παρατηρείται και στις εισαγωγές στα δύο νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού», αναφέρει το iatropedia.gr.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό επισημαίνει ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέροντας μάλιστα πως δύο παιδιά νοσηλεύονται αυτή τη στιγμή στη ΜΕΘ του Παίδων «Αγία Σοφία» από «καθαρή γρίπη».

Ένα παιδί 3 χρόνων είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ, ενώ το άλλο, ηλικίας 6 χρόνων, δεν χρειάζεται μέχρι στιγμής διασωλήνωση, προσθέτει.

«Τα παιδιατρικά νοσοκομεία επισκέπτονται πάνω από 250 παιδιά με ιογενείς λοιμώξεις και εισάγονται πάνω από 50 παιδιά για νοσηλεία. Η αύξηση υπερβαίνει το 30%», υποστηρίζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

«Προσοχή λοιπόν στις παρέες, τα σχολεία, στις οικογένειες. Εμβολιασμός στα παιδιά με βάσει τις οδηγίες των παιδιάτρων. Κρίμα από το θεό να χάσουμε παιδιά από γρίπη. ΟΧΙ διαγνώσεις τηλεφωνικές», καταλήγει ο κ.Γιαννάκος.