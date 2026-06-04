Ναύπακτος: Αφαιρέθηκε το δίπλωμα οδήγησης από τον 75χρονο που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο

Στην αφαίρεση του διπλώματος οδήγησης από τον 75χρονο που προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο στη Ναύπακτο το πρωί της Τετάρτης (3.6.26), προχώρησαν οι Αρχές. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες το αυτοκίνητο του ηλικιωμένου πήρε κυριολεκτικά «παραμάζωμα» οχήματα και τραπεζοκαθίσματα ενώ κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης οδηγού από τον 75χρονο. Η άδειά του θα αποσταλεί στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, προκειμένου να επανεξεταστεί για την ικανότητα οδήγησης, μετά το τροχαίο που προκάλεσε χθες στο κέντρο της Ναυπάκτου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει η ζωή μιας μητέρας και της 5χρονης κόρης της.

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«Εκείνη την ώρα είδα το αυτοκίνητο να έρχεται και άκουσα το γκάζι που είχε κολλήσει. Το αυτοκίνητο αυτό χτύπησε πρώτα σε τέσσερα μηχανάκια και μετά στο αυτοκίνητό μου. Ευτυχώς άρπαξα την κόρη μου και μπήκαμε μέσα στο σούπερ και σωθήκαμε», λέει στο newsit.gr η μητέρα.

Ο ίδιος ο οδηγός, λίγες ώρες μετά από το ατύχημα που καταγράφηκε στην οδό Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα, σε επικοινωνία που είχε το newsit.gr δηλώνει σοκαρισμένος. «Είμαι μια χαρά, όσα καλά μπορώ να είμαι μετά από αυτό που έγινε χθες. Είμαι σοκαρισμένος, ευτυχώς δεν χτύπησε κάνεις και είμαστε όλοι καλά. Ατυχήματα συμβαίνουν».

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Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Ο συγκεκριμένος οδηγός, οδηγώντας αυτοκίνητο, εξετράπη της πορείας του, παραβίασε ρυθμιστική πινακίδα απαγόρευσης εισόδου και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και κινούμενος αντίθετα σε μονόδρομο, προσέκρουσε – συγκρούστηκε διαδοχικά σε: τρία σταθμευμένα δίκυκλα, δύο σταθμευμένα επιβατηγά αυτοκίνητα, ένα ακόμη επιβατηγό όχημα το οποίο κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα και σε τραπεζοκαθίσματα και λοιπό εξοπλισμό δύο εμπορικών επιχειρήσεων.

Η πορεία του οχήματος τερματίστηκε όταν προσέκρουσε στις προσόψεις των δύο καταστημάτων, ενώ από τις αλλεπάλληλες προσκρούσεις και την σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές σε όλα τα εμπλεκόμενα οχήματα και στις υποδομές των καταστημάτων, χωρίς να αναφερθεί μέχρι στιγμής κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο μετέβησαν άμεσα αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ναυπακτίας, οι οποίοι διαπίστωσαν ότι ο οδηγός κατείχε ισχύουσα άδεια ικανότητας οδήγησης και διενήργησαν έλεγχο ανίχνευσης οινοπνεύματος, τόσο στον οδηγό που εξετράπη της πορείας του, όσο και στον οδηγό του έτερου κινούμενου εμπλεκόμενου οχήματος, με αρνητικό αποτέλεσμα και για τους δύο.

Στον υπαίτιο οδηγό βεβαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διοικητικές παραβάσεις για παραβίαση σήμανσης απαγόρευσης εισόδου, κίνηση αντίθετα σε μονόδρομο, κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησης, για να εξεταστεί ως προς την σωματική και διανοητική ικανότητα οδήγησης.

Η προανάκριση για την εξακρίβωση των συνθηκών του ατυχήματος διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Ναυπακτίας.