Δολοφονία στην Ηγουμενίτσα: Ακόμα και πισώπλατα μαχαίρωνε ο 27χρονος την Πηνελόπη – Κοιμόταν για ώρες ο δράστης μετά το φονικό

Τα κίνητρα του 27χρονου δράστη που μαχαίρωσε δεκάδες φορές την 25χρονη Πηνελόπη στην Ηγουμενίτσα, αναζητούν οι αρχές. Η άγρια δολοφονία έγινε το βράδυ της Κυριακής (20.09.2026) με το θύμα να αφήνει την τελευταία του πνοή σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου και τον δράστη να ισχυρίζεται πως τους επιτέθηκαν 4 κουκουλοφόροι.

Παρά την προσπάθειά του να καλύψει τα ίχνη του, ο 27χρονος εν τέλει «έσπασε» και ομολόγησε τη δολοφονία που έχει σοκάρει την Ηγουμενίτσα. Ισχυρίστηκε δε πως το έγκλημα έγινε λόγω οικονομικών διαφορών, καθώς η 25χρονη φέρεται να του χρωστούσε σχεδόν 2.000 ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, ο συγκεκριμένος ισχυρισμός δεν φαίνεται να πείθει τις αρχές.

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Η πρώτη ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πολλαπλές μαχαιριές, σε όλο το σώμα της 25χρονης Πηνελόπης. Ο δράστης μαχαίρωνε την 25χρονη ακόμη και πισώπλατα. Ο ιατροδικαστής εντόπισε πολλαπλές μαχαιριές σε όλο της το σώμα, τον θώρακα και την ράχη, ενώ φέρει 2 βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα στο πόδι. Εκτιμάται πως πρόκειται για έγκλημα πάθους λόγω της μανίας του δράστη, τη στιγμή της επίθεσης. Δράστης και θύμα είχαν χωρίσει μόλις έναν μήνα πριν. Όλα τα ενδεχόμενα ωστόσο παραμένουν ανοιχτά.

Αυτό που προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση είναι πως ο 27χρονος φέρεται να είχε προετοιμαστεί για το έγκλημα. Το γεγονός πως ταξίδεψε από το Αιγάλεω για να την συναντήσει στην Ηγουμενίτσα ενώ έφερε πάνω του μαχαίρι και εν τέλει το χρησιμοποίησε θανάσιμα, ενισχύει το σενάριο πως όλα ήταν προμελετημένα. Η ιατροδικαστική εξέταση παραμένει σε εξέλιξη.

Πλέον ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών. Εισαγγελέας και ανακριτής του απήγγειλαν κατηγορίες μέσα από το νοσοκομείο και ο καθ’ ομολογίαν δράστης ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του.

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Αναμένεται να δώσει εξηγήσεις την ερχόμενη Πέμπτη.

Από την άλλη, ο ιατροδικαστής που εξέτασε τον 27χρονο εντόπισε πολλά τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά.

Φέρει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση.

Κοιμόταν για ώρες μετά τη δολοφονία

Πληροφορίες του MEGA ρίχνουν «φως» και στις πρώτες στιγμές του δράστη, μετά τη δολοφονία.

Αφού την μαχαίρωσε και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε (δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για απόπειρα αυτοκτονίας ή αν μαχαιρώθηκε για να ενισχύσει το σενάριο της επίθεσης από τρίτους), κάλεσε το 100 και κατήγγειλε το περιστατικό.

Ο 27χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και αφού έλαβε τις πρώτες βοήθειες, έδωσε κατάθεση στους αστυνομικούς. Αρχικά παρουσιάστηκε ως θύμα της επίθεσης που θρηνούσε για την απώλεια της πρώην συντρόφου του. Στη συνέχεια παραδέχθηκε το έγκλημά του, υποστηρίζοντας πως τσακώθηκαν, εκείνη του μίλησε άσχημα και εκείνος θόλωσε.

Αυτό που κάνει εντύπωση στις αρχές είναι το γεγονός πως μετά την σύλληψή του, κοιμόταν για 3 ώρες, λες και δεν συνέβη τίποτα.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως το τελευταίο διάστημα ήταν άνεργος ενώ είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για μικροκλοπές και οπαδική βία.

Όσον αφορά την 25χρονη, ετοίμαζε τα επόμενα βήματα για να χτίσει το μέλλον που ήθελε. Είχε ανακοινώσει στον εργοδότη της πως θα σταματήσει από τη δουλειά της καθώς θα μετακόμιζε στην Αθήνα για να κάνει μεταπτυχιακό.

Λόγω της μανίας του δράστη, δεν πρόλαβε να εκπληρώσει τα όνειρά της.

Οι αρχές επικεντρώνονται τώρα στα κινητά τηλέφωνα της 25χρονης Πηνελόπης και του 27χρονου πρώην συντρόφου της, καθώς αναζητούν μέσα από κλήσεις, μηνύματα και συνομιλίες το πραγματικό κίνητρο πίσω από την άγρια δολοφονία.

Σε βάρος του 27χρονου απαγγέλθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες, κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Η τελευταία κατηγορία συνδέεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, με τρία ηρεμιστικά χάπια Stedon, τα οποία εντοπίστηκαν στο τσαντάκι του.