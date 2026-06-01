Καλαμάτα: Μαρτυρίες ότι ο 41χρονος χτυπούσε την 39χρονη με ζώνη – «Ξύπνησα και την είδα από πάνω μου με μαχαίρι» ισχυρίστηκε

Σοκάρουν τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητα σχετικά με τα όσα διαδραματίζονταν πίσω από τις κλειστές πόρτες σε διαμέρισμα του 2ου ορόφου στο κέντρο της Καλαμάτας. Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για άγρια κακοποίηση η οποία κατέληξε στη δολοφονία της άτυχης 39χρονης.

Όλα έγιναν τα ξημερώματα της Δευτέρας (1.6.26) όταν η αστυνομία δέχτηκε τρεις κλήσεις για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Καλαμάτα, καθώς γείτονες άκουσαν το ζευγάρι να τσακώνεται και την 39χρονη να καλεί σε βοήθεια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στις 1:47 τα ξημερώματα το Κέντρο της ΕΛ.ΑΣ. δέχθηκε κλήσεις από γείτονες που ανέφεραν γυναικείες κραυγές και εκκλήσεις για βοήθεια. Λίγα λεπτά αργότερα, στις 1:52, αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο. Ωστόσο, μέσα στα 5 αυτά λεπτά το κακό είχε ήδη γίνει και οι φωνές είχαν σταματήσει.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης αστυνομικοί και κάτοικοι χτυπούσαν την πόρτα χωρίς κανείς να ανοίγει. Λίγη ώρα αργότερα ο 41χρονος άνοιξε την πόρτα γεμάτος αίματος.

Κατά την έρευνά τους οι αστυνομικοί βρήκαν την 39χρονη στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας μέσα σε λίμνη αίματος, ενώ φαίνεται να είχε δεχθεί πολλαπλά τραύματα. Στα χέρια της βρισκόταν ένα μαχαίρι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αρχικά ο 41χρονος, που εργάζεται σε λογιστικό γραφείο, προσπάθησε να δώσει διάφορες εκδοχές, ωστόσο στο τέλος παραδέχτηκε ότι σκότωσε την ίδια τη γυναίκα του ενώ δίπλα κοιμούνταν τα δύο παιδιά τους…

Ο ίδιος στη συνέχεια ισχυρίστηκε ότι άνοιξε τα μάτια του τα ξημερώματα και είδε από πάνω του τη γυναίκα του να τον απειλεί με μαχαίρι.

Σύμφωνα με μάρτυρες ωστόσο είχε προηγηθεί άγριος καυγάς. Και – σύμφωνα με τους κατοίκους – δεν ήταν η πρώτη φορά.

Κάτοικοι της περιοχής κατήγγειλαν πως το ζευγάρι τον τελευταίο καιρό τσακώνονταν συχνά και είχαν ακούσει τη γυναίκα να φωνάζει πως ο σύζυγός της τη χτυπά με ζώνη, απειλώντας τον πως θα τον καταγγείλει στην αστυνομία. Πληροφορίες αναφέρουν ο άνδρας τη ζήλευε υπερβολικά.

Η 39χρονη, που αγαπούσε τον χορό, δεν είχε άλλη ευκαιρία και μετά από ακόμα έναν άγριο τσακωμό άφησε την τελευταία πνοή της από τα χέρια του συζύγου της.

Στο διπλανό δωμάτιο οι δύο κόρες τους

Σημειώνεται πως στο διπλανό δωμάτιο κοιμούνταν τα δύο ανήλικα κορίτσια του ζευγαριού, ηλικίας 6 και 10 ετών. Εντύπωση προκαλεί πως παρά τη φασαρία τα παιδιά δεν ξύπνησαν και οι αστυνομικοί τα βρήκαν να κοιμούνται στα κρεβάτια τους.

Τα δύο κοριτσάκια μεταφέρθηκαν στην Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας για προστατευτική φύλαξη και υποστήριξη, έως ότου αποφασίσει η Εισαγγελία Καλαμάτας που θα πάνε.

Σε βάρος του 41χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ κατασχέθηκε το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση.