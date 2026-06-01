Καλαμάτα: «Βοήθεια» φώναζε η 39χρονη πριν δολοφονηθεί από τον σύζυγό της – Συχνοί οι καβγάδες το τελευταίο διάστημα, λένε γείτονες

«Φώναζε “βοήθεια, βοήθεια” και κάλεσε την αστυνομία», λένε γείτονες της άτυχης 39χρονης που έπεσε θύμα άγριας δολοφονίας στην Καλαμάτα από τον ίδιο τον σύζυγό της.

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Δευτέρας (1.6.26) στην Καλαμάτα, όταν ένοικοι της πολυκατοικίας ξύπνησαν από τις φωνές μιας 39χρονης που ακούγονταν από διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου. Όλα ξεκίνησαν λίγα λεπτά πριν από τις 2 τα ξημερώματα, όταν ο 41χρονος και η 39χρονη φέρεται να καβγάδισαν και εκείνος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, πήρε ένα μαχαίρι και της κατάφερε πολλαπλά τραύματα στο σώμα και στο κεφάλι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ένοικοι της πολυκατοικίας κάλεσαν την αστυνομία στις 01:47 τα ξημερώματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έγιναν τρεις κλήσεις στο κέντρο της Άμεσης Δράσης. Μόλις πέντε λεπτά αργότερα οι αστυνομικοί είχαν φτάσει στο σημείο.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί ήταν σοκαριστική, καθώς ο 41χρονος ήταν γεμάτος αίματα. Ο ίδιος συνελήφθη και λίγη ώρα αργότερα ομολόγησε την πράξη του. Σύμφωνα με πληροφορίες ο ίδιος ισχυρίζεται ότι ξύπνησε και άνοιξε τα μάτια του είδε τη γυναίκα του από πάνω του με ένα μαχαίρι. Σημειώνεται πως ο 41χρονος είχε αρχικά δώσει διαφορετικές εκδοχές για όσα είχαν συμβεί πριν ομολογήσει.

Τραγικές φιγούρες τα δυο ανήλικα παιδιά της οικογένειας, 6 και 10 ετών, τα οποία κοιμούνταν στο διπλανό δωμάτιο και οι αστυνομικοί απομάκρυναν άμεσα από τον χώρο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο υπνοδωμάτιο του ζευγαριού εντοπίστηκε η 39χρονη νεκρή, πεσμένη στο πάτωμα μέσα σε λίμνη αίματος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα και στο κεφάλι, ενώ στο χέρι της βρέθηκε ένα μαχαίρι.

«Ακούγαμε καβγάδες το τελευταίο διάστημα, αλλά δεν περιμέναμε να γίνει αυτό το δυσάρεστο γεγονός», λέει γείτονας του ζευγαριού μιλώντας στο newsit.gr.

«Το ζευγάρι είχε αγοράσει το διαμέρισμα πριν από περίπου τρία χρόνια και έμενε εκεί μαζί με τα δύο παιδιά του. Το ένα παιδάκι ήταν περίπου πέντε με έξι ετών και το άλλο γύρω στα δέκα. Έκαναν παιδικά πάρτι, καραόκε βραδιές και γενικά έδειχναν μια φυσιολογική οικογένεια. Από ό,τι βλέπαμε καθημερινά, έδειχναν αγαπημένο ζευγάρι. Το τελευταίο διάστημα όμως υπήρχαν καβγάδες και μάλιστα πριν από λίγες ημέρες είχε σημειωθεί ένας πολύ έντονος καβγάς, με τη γυναίκα να φωνάζει πολύ δυνατά», καταλήγει.