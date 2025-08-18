Ελλάδα

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Η 47χρονη είχε καταγγείλει τον 28χρονο στην αστυνομία και του είχαν γίνει συστάσεις – «Τον τελευταίο καιρό είχε διαρκώς νεύρα»

«Τον τελευταίο καιρό είχε διαρκώς νεύρα» λέει στο newsit.gr γειτόνισσα του θύματος - Παρά τους ισχυρισμούς του 28χρονου, σύμφωνα με την αστυνομία, δεν προκύπτει ότι είχε δεσμό με την 47χρονη
Η πολυκατοικία μπροστά στην οποία βρέθηκε νεκρή η 47χρονη μετά την επίθεση με μαχαίρι από τον 28χρονο στο Χαλάνδρι
Κώστας Χάλκος

Στην αστυνομία είχε καταγγείλει τον 28χρονο δολοφόνο της η 47χρονη που έπεσε νεκρή από τις μαχαιριές που της κατάφερε ο άνδρας μπροστά στην είσοδο της πολυκατοικίας της στο Χαλάνδρι το μεσημέρι της Δευτέρας (18.8.25).

Σύμφωνα με πληροφορίες, τον περασμένο Μάρτιο μετά από παράπονα που είχε κάνει η 47χρονη στην αστυνομία, χωρίς ωστόσο να δοθεί εισαγγελική παραγγελία, είχαν γίνει συστάσεις στον 28χρονο από το αστυνομικό τμήματα Χαλανδρίου για αστικής φύσης μεταξύ τους διαφορές, χωρίς κατά τη διαδικασία να αναφερθούν αυτεπάγγελτα διωκόμενα αδικήματα σε βάρος. της.

Παρά τους ισχυρισμούς του δράστη ότι ήταν ζευγάρι με την 47χρονη, από την αστυνομία δεν προκύπτει οποιαδήποτε μεταξύ τους σχέση ή συμβίωση.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής. 

Αστυνομικοί έξω από την πολυκατοικία όπου δολοφονήθηκε η 47χρονη από τον 28χρονο

 

«Τον τελευταίο καιρό είχε διαρκώς νεύρα»

«Την Άννη την ξέρω χρόνια, την είχα σαν κόρη μου, είμαστε λίγες οικογένειες στην πολυκατοικία. Τα τελευταία χρόνια ζούσε μόνη της γιατί οι γονείς της είχαν πεθάνει τα τελευταία 10 χρόνια, έχει και έναν αδερφό μεγαλύτερο αλλά δεν είχαν καλές σχέσεις. Τον τελευταίο καιρό δεν ήταν πολύ καλά, ήταν ευεξαπτη και είχε διαρκώς νεύρα, είχε και αρκετά προβλήματα οικονομικά, δεν είχε ρεύμα στο σπίτι, τα κοινόχρηστα της πολυκατοικίας τα πληρώναμε οι υπόλοιποι ένοικοι και μάλιστα τα τελευταία τρία χρόνια έπαιρνε φαγητό από το συσσίτιο του Αγίου Παντελεήμονα, έλεγε ότι δεν θέλει να δουλέψει, ότι δεν μπορεί», λέει στο newsit.gr γειτόνισσα του θύματος.

«Εγώ δεν είχα δει ποτέ τον 28χρονο, αλλά φίλους έβλεπα να έρχονται στο σπίτι, μπορεί ένας από αυτούς που είχα δει να είναι η σχέση της. Εγώ αυτή την στιγμή δεν είμαι στην πολυκατοικία, αλλά πήρα την γειτόνισσα μου τηλέφωνο και μου ανέφερε ότι κατέβαινε από το σπίτι της για να πάει για δουλειές και είδε την Άννη με τον 27χρονο να διαπληκτίζονται στην πιλοτή και της είπε η Άννη “κυρία Ρούλα καλέστε την αστυνομία έχει μαχαίρια πάνω του” δεν πρόλαβε η κυρία Ρούλα να κάνει λίγα μέτρα, άκουσε τις φωνές, γύρισε πίσω και της είδε νεκρή, μάλιστα ο δράστης παρέμεινε στο σημείο και τον συνέλαβαν», ανέφερε.

