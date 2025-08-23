Συμβαίνει τώρα:
Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η σπαρακτική ανάρτηση της κόρης της 36χρονης – «Θα μου λείψεις, ξέρω ότι μας βλέπεις από εκεί ψηλά»

Παραμένει εξαφανισμένος ο δράστης της γυναικοκτονίας - Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει η νεκροψία - νεκροτομή της 36χρονης
Δράστης και θύμα
Ο 40χρονος δράστης με την 36χρονη σύζυγό του που δολοφόνησε εν ψυχρώ

Χωρίς την μητέρα τους έμειναν 4 παιδιά στον Βόλο. Η 36χρονη – θύμα της τελευταίας γυναικοκτονίας στη χώρα μας, βρήκε τραγικό θάνατο από το αιχμηρό αντικείμενο που κράταγε στα χέρια του ο 40χρονος σύζυγός της. Το σοκαριστικό σκηνικό είδαν μπροστά στα μάτια τους και οι 4 αθώες ψυχούλες.

Η σοκαριστική γυναικοκτονία που έγινε την Παρασκευή (22.08.2025), στην είσοδο της πολυκατοικίας της οικογένειας, έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία του Βόλου. Ο 40χρονος δράστης κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στο κορμί του θύματος με αποτέλεσμα να ξεψυχήσει αμέσως. Οι αστυνομικοί βρήκαν τα 4 παιδιά να περιμένουν πάνω από το άψυχο σώμα της μητέρας τους.

Η κόρη της 36χρονης, σε μία σπαρακτική ανάρτηση που έκανε στα social media, θέλησε να γράψει πόσο πολύ της λείπει η μαμά της.

«Έφυγες μαμάκα μου θα μου λείψεις πάρα πολύ. Το ξέρω ότι μας βλέπεις εκεί ψηλά αλλά σ’ αγαπάμε πάρα πολύ εγώ ο Ντίνος η μέλισσα και Ασημίνα. Είσαι πάντα στη ζωή μας», έγραψε το κορίτσι στη λεζάντα της ανάρτησης, μη μπορώντας να πιστέψει ότι δεν θα ξαναδεί την μητέρα του.

Ανάρτηση

Όσον αφορά τον πατέρα της, τον άνθρωπο που σκότωσε αυτή τη γυναίκα, παραμένει άφαντος. Μετά τη γυναικοκτονία τράπηκε σε φυγή με τους αστυνομικούς να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Λόγω της επιβαρυμένης ψυχιατρικής του κατάστασης, οι αρχές θεωρούν πιθανό πως ο δράστης έχει αυτοκτονήσει. Μόλις τον περασμένο Ιούνιο, έκανε απόπειρα αυτοκτονίας με αποτέλεσμα να εισαχθεί σε ψυχιατρική κλινική.

Κανείς δεν γνωρίζει το που βρίσκεται και η ΕΛΑΣ ζητά από τους κατοίκους του Βόλου να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση που τον εντοπίσουν να ενημερώσουν τις αρχές.

Ο 40χρονος μάλιστα είναι γνωστός στην αστυνομία. Στο παρελθόν είχε καταδικαστεί για υποθέσεις χρήσης και διακίνησης ναρκωτικών, για ψευδή κατάθεση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση.

Αν και σε βάρος του είχαν γίνει πολλές καταγγελίες, η 36χρονη φέρεται πως ποτέ δεν τον κατήγγειλε ενδοοικογενειακή βία. Γείτονες του ζευγαριού, μετά την εν ψυχρώ γυναικοκτονία, ανέφεραν πως συχνά άκουγαν φωνές από το σπίτι τους.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να γίνει η νεκροψία – νεκροτομή της 36χρονης στην Θεσσαλονίκη.

Έψαχνε για χρυσό

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, η οικογένεια τους βρισκόταν σε οικονομικό αδιέξοδο το τελευταίο διάστημα, γεγονός που είχε οδηγήσει τον 40χρονο σε ανορθόδοξες μεθόδους αναζήτησης χρημάτων.

Σε φωτογραφία που φέρνει στη δημοσιότητα το ίδιο μέσο, ο κατηγορούμενος ποζάρει κρατώντας μηχάνημα ανίχνευσης χρυσού.

Άνδρας

Όπως αποκαλύπτεται, ο ίδιος συνήθιζε να συμμετέχει σε εξορμήσεις χρυσοθήρων σε ορεινές περιοχές της χώρας, ψάχνοντας λίρες και πολύτιμα αντικείμενα που, κατά τις φήμες, βρίσκονται θαμμένα από παλαιότερες εποχές.

Η ενασχόληση αυτή φαίνεται πως ήταν ένας από τους τρόπους με τους οποίους προσπαθούσε να στηρίξει οικονομικά την οικογένειά του, χωρίς όμως σταθερό ή ουσιαστικό αποτέλεσμα.

