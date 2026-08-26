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Γυναικτονία στη Ροδόπη: Σκότωσε τη σύζυγό του ανήμερα των γενεθλίων της ανήλικης κόρης τους ο 53χρονος – Την μαχαίρωσε στον λαιμό

Το έγκλημα έλαβε χώρα στο χωριό της Διαλαμπής, οι κάτοικοι του οποίου βρίσκονται σε σοκ
ΦΩΤΟ από το ThessPost
ΦΩΤΟ από το ThessPost
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Νέες σοκαριστικές λεπτομέρειες για τη στυγερή γυναικοκτονία που έλαβε χώρα στο χωριό Διαλαμπής της Ροδόπης σήμερα (26.08.2026) το μεσημέρι, βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Ο 53χρονος έβαλε τέλος στη ζωή της γυναίκας και μητέρας των παιδιών τους ανήμερα των γενεθλίων της ανήλικης κόρης τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον «Χρόνο της Κομοτηνής» ο 53χρονος δράστης μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του, ενώ στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι και ήπιε πετρέλαιο. Το ζευγάρι είναι από την Αλβανία, ενώ η γυναίκα ήταν μητέρα τριών παιδιών – δύο ενήλικα και ένα ανήλικο.

Το ζευγάρι ήταν σε διάσταση, η γυναίκα δούλευε σεζόν και γύρισε στο χωριό για να γιορτάσει τα γενέθλια της ανήλικης κόρης της. Η κόρη ήταν αυτή που ειδοποίησε την Αστυνομία ότι ο πατέρας της σκότωσε τη μητέρα της.

Το έγκλημα έλαβε χώρα στο χωριό της Διαλαμπής, 20 χλμ από την Κομοτηνή, οι κάτοικοι του οποίου βρίσκονται σε σοκ. Η γυναίκα μεταφέρθηκε από τον γιο της στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, όμως ήδη είχε φύγει από τη ζωή.

Το πιο σοβαρό τραύμα, σύμφωνα με πληροφορίες του «Χ», εντοπίζεται με μαχαίρι στο λαιμό της. Αναμένεται η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το καλοκαίρι του 2022 είχε καταγραφεί περιστατικό μεταξύ του ζευγαριού στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα είχε τότε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή. Τότε είχε συλληφθεί αλλά με απόφαση της δικαιοσύνης αφέθηκε ελεύθερος.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής.

Ο 53χρονος νοσηλεύεται, φρουρούμενος στο «Σισμανόγλειο». Φέρεται να έχει τραύμα στην κοιλιά του, ενώ ήπιε πετρέλαιο στην προσπάθειά του να αυτοκτονήσει.

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