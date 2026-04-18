Γύθειο: Καταρρέει το ναυάγιο «Δημήτριος» – Βίντεο με τα σημάδια εγκατάλειψης

Το ιστορικό αυτό κουφάρι δείχνει να λυγίζει οριστικά, καθώς η φθορά των τελευταίων χρόνων έχει πλέον αλλοιώσει αισθητά τη γνώριμη εικόνα του
Το ναυάγιο «Δημήτριος» στο Γύθειο

Το ναυάγιο του «Δημητρίου» στο Γύθειο, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τοπόσημα της Πελοποννήσου, δείχνει πλέον να μην αντέχει άλλο τη φθορά του χρόνου και των καιρικών φαινομένων.

Στη φετινή μας επίσκεψη στο ναυάγιο στο Γύθειο, κατά την περίοδο του Πάσχα, καταγράψαμε με το drone μια εικόνα αισθητά διαφορετική σε σχέση με εκείνη που είχαμε αποτυπώσει περίπου επτά χρόνια πριν.

Η αλλαγή είναι πλέον εμφανής. Το κατάρτι του πλοίου έχει καταρρεύσει, ενώ συνολικά το σκαρί παρουσιάζει έντονα σημάδια αλλοίωσης από τη σκουριά, την αλμύρα, τα κύματα και τους ισχυρούς ανέμους που χτυπούν διαρκώς την περιοχή.

Το «Δημήτριος», που προσάραξε στο Βαλτάκι το 1981, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το όμορφο και γραφικό Γύθειο, δεν είναι πια το ίδιο. Η σύγκριση ανάμεσα στα παλαιότερα και τα σημερινά εναέρια πλάνα αποκαλύπτει ξεκάθαρα πως το ιστορικό αυτό ναυάγιο βρίσκεται πλέον σε προχωρημένο στάδιο κατάρρευσης.

Ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της Λακωνίας αλλάζει οριστικά μορφή, καθώς οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, η αλμύρα της θάλασσας και ο χρόνος χαράζουν διαρκώς τα σημάδια τους πάνω στο μεταλλικό σκαρί του.

Σήμερα, το ιστορικό αυτό κουφάρι δείχνει να λυγίζει οριστικά, καθώς η φθορά των τελευταίων χρόνων έχει πλέον αλλοιώσει αισθητά τη γνώριμη εικόνα του.

Διεθνής Ημέρα Μνημείων: «Πλημμύρισαν» οι αρχαιολογικοί χώροι και τα μουσεία λόγω ελεύθερης εισόδου
Σειρά από εκδηλώσεις και δράσεις διοργανώνονται σε μουσεία, μνημεία και χώρους πολιτισμού, ενώ η είσοδος είναι δωρεάν για όλους - Η ημέρα έχει οριστεί από την UNESCO και το Διεθνές Συμβούλιο Μνημείων και Τοποθεσιών (ICOMOS)
Εργαζόμενοι Νοσοκομείου Κεφαλονιάς: «Παρίστανε την νοσηλεύτρια» η γυναίκα που έκανε τις καταγγελίες μετά τον θάνατο της Μυρτούς
«Ψευδώς ανέφερε ότι οι γιατροί δεν ήταν παρόντες στο ΤΕΠ κατά την άφιξη της άτυχης 19χρονης κοπέλας με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με βάση τις μαρτυρίες της βάρδιας του νοσηλευτικού προσωπικού»
