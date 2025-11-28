H Finos Film γιορτάζει την Black Friday: Δείτε σκηνές με κορυφαίους ηθοποιούς σε «μανία» υπερκατανάλωσης

Σε mood Black Friday ακόμη και η Finos Film. Η πασίγνωστη ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών γιορτάζει και εκείνη με τη σειρά τις τρελές εκπτώσεις, ανεβάζοντας στα social media σκηνές από τους αγαπημένους μας Έλληνες ηθοποιούς.

Και η αλήθεια είναι πως δεν είναι η πρώτη φορά που η Finos Film τιμά την Black Friday. Στο αστείο βιντεάκι που ανέβασε, ακούγονται οι ηθοποιοί να ζητούν χρήματα, να συζητούν για αγορές και σε γενικότερα πλαίσια να τους έχει πιάσει μία μανία υπερκατανάλωσης.

Αλίκη Βουγιουκλάκη, Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Θανάσης Βέγγος, Κώστας Βουτσάς, Μάρθα Καραγιάννη είναι λίγοι από τους ηθοποιούς που ακούγονται να μιλάνε για δραχμές, δολάρια και αγορές.

Το απολαυστικό βίντεο κλείσει με την φράση «Εεε πάει εγώ θα την ψωνίσω, δεν την γλιτώνω».

«Μπλακ όπως Φράϊντει. Απολαύστε το», γράφει η Finos Film στη λεζάντα της ανάρτησης