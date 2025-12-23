Hellenic Train: Επιπλέον δρομολόγια στον Οδοντωτό στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα ενόψει γιορτών

Ενισχύονται τα δρομολόγια του Οδοντωτού στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα για το χρονικό διάστημα από 25 Δεκεμβρίου 2025 έως και 7 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Ειδικότερα, η εταιρεία Hellenic Train ανταποκρινόμενη στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας και προκειμένου να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση κατά τις ημέρες των εορτών προχωρά στη λειτουργία 3 ζευγών δρομολογίων ημερησίως, αντί των 2 που ισχύουν σήμερα με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού του Οδοντωτού κατά την περίοδο αυξημένης ζήτησης.

Οι αμαξοστοιχίες θα εκτελούν τα δρομολόγια σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα:

Από Διακοπτό προς Καλάβρυτα:

1330 – 09:52

1332 – 12:17

1336 – 15:07

Από Καλάβρυτα προς Διακοπτό:

1331 – 11:04

1333 – 13:37

1337 – 16:25

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δρομολόγια το επιβατικό κοινό μπορεί να συμβουλευτεί τα κατά τόπους εκδοτήρια, την ηλεκτρονική έκδοση εισιτηρίων https://tickets.hellenictrain.gr., το 2130121010 (Ειδική τηλεφωνική γραμμή για τουριστικά τρένα) ή να επισκεφθεί την σελίδα της Hellenic Train https://www.hellenictrain.gr/ena-axiotheato-se-rages