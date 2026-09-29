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Η Αφροδίτη Νέστορα επισκέφτηκε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη: «Είμαι περήφανη για τους αστυνομικούς που έχουμε»

Τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσα σε 11 ημέρες συνέλαβαν τους δράστες της δολοφονικής επίθεσης που στοίχισε τη ζωή της μητέρας της
Αφροδίτη Νέστορα και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης
Αφροδίτη Νέστορα και Μιχάλης Χρυσοχοΐδης / ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τρεις μήνες μετά την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της, που είχε ως τραγική συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια, η Αφροδίτη Νέστορα συναντήθηκε με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Η δικηγόρος και πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη είχε τραυματιστεί και η ίδια κατά την επίθεση της 1ης Ιουλίου.

Κατά τη συνάντηση, η Αφροδίτη Νέστορα ευχαρίστησε τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη στήριξή του στις δύσκολες στιγμές που πέρασε η οικογένειά της. Παράλληλα, εξέφρασε τις ευχαριστίες της προς τα στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας για τις έρευνες που οδήγησαν μέσα σε λίγες ημέρες στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη κατηγορουμένων για την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη.

Η Αφροδίτη Νέστορα ενημερώθηκε επίσης για τη συνέχεια των ερευνών γύρω από τις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που είχαν σημειωθεί την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη.

Στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκαν ακόμη ζητήματα που αφορούν την αστυνόμευση στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε στη Διεύθυνση Κοινωνικής Αστυνόμευσης και στις υπηρεσίες που ασχολούνται, μεταξύ άλλων, με την ενδοοικογενειακή βία και τη βία μεταξύ ανηλίκων.

Μετά τη συνάντηση, η Αφροδίτη Νέστορα αναφέρθηκε στη σημασία της παρουσίας της Αστυνομίας δίπλα στους πολίτες, εκφράζοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της στα στελέχη της.

«Η Αστυνομία μας γίνεται πιο σύγχρονη, πιο αποτελεσματική, πιο επωφελής για την κοινωνία. Και αυτό είναι απαραίτητο να το νιώσουν όλοι οι πολίτες, να ξέρουν ότι έχουν καθημερινά δίπλα τους, τους αστυνομικούς. Σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά, στα δυτικά και ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Για άλλη μια φορά θα επαναλάβω το πόσο περήφανη είμαι για τους αστυνομικούς που έχουμε, για τον επαγγελματισμό τους και την αποτελεσματικότητά τους», δήλωσε η κα Νέστορα.

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