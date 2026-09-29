Άνω Λιόσια: «Δεν της βρέθηκε κανένα παθολογικό εύρημα και δεν νοσηλεύτηκε» λέει ο Γιαννάκος για την νηπιαγωγό που φέρεται να δέχτηκε επίθεση από γονείς

Οργή και απογοήτευση έχουν προκαλέσει οι εικόνες που έχουν καταγραφεί σε βίντεο που έχει βγει στο φως της δημοσιότητας με μια διευθύντρια νηπιαγωγείου στα Άνω Λιόσια να ουρλιάζει, να βρίζει και να απειλεί παιδιά. Σύμφωνα με εκείνη μάλιστα, οι γονείς ενός παιδιού φέρεται να της επιτέθηκαν μετά το περιστατικό, προκαλώντας της κάταγμα στη μύτη και κακώσεις στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χρειαστεί να πάει στον «Ερυθρό Σταυρό», κάτι που δεν επιβεβαιώνεται μετά από τις εξετάσεις της στο νοσοκομείο.

Όλα συνέβησαν χθες (28/9/2026) όπως φαίνεται και στο βίντεο από το νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια με την ίδια να φωνάζει χαρακτηριστικά στα παιδιά: «Έτσι και χαλάσετε πράγμα από το σχολείο, σας έφαγα, τα χέρια! Τα κάνατε σκ@τ@, ντροπή!» και τα παιδιά να την κοιτούν με τρόμο.

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Μετά από το περιστατικό και τη φερόμενη επίθεση που δέχτηκε από τους γονείς εξαιτίας του περιστατικού με τα παιδιά, εκείνη κατέθεσε μήνυση κατά του ζεύγους με τις αρχές να συλλαμβάνουν την μητέρα και να αναζητούν τον σύζυγό της. Στον σύζυγο και πατέρα του παιδιού έκανε μήνυση για απειλή εξύβριση και σωματικές βλάβες

Ωστόσο, μιλώντας στο newsit.gr o πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκκος, αναφέρει ότι μετά από έλεγχο που έγινε στην νηπιαγωγό στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού δεν διαπιστώθηκε κανένα παθολογικό εύρημα.

«Στον Ερυθρό Σταυρό, όπου εφημέρευε χθες το απόγευμα, προσήλθε η γυναίκα γύρω στις 16:30 και υποβλήθηκε σε πλήρη κλινοεργαστηριακό έλεγχο. Σύμφωνα με την ενημέρωση που δόθηκε, από τον έλεγχο δεν προέκυψε κανένα παθολογικό εύρημα και η γυναίκα πήρε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της. Όπως διευκρινίστηκε, δεν διαπιστώθηκε ούτε κάταγμα στη μύτη» αναφέρει.

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Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη δοθεί εντολή για την μετακίνηση της διευθύντριας σε άλλο νηπιαγωγείο, μία απόφαση που έχει «ξεσηκώσει» ήδη θύελλα αντιδράσεων καθώς οι γονείς απορούν το αν είναι σε θέση και διατηρεί την απαραίτητη ψυχραιμία για να βρίσκεται δίπλα σε τόσο μικρά παιδιά.

Τι υποστηρίζει ο θείος της 4χρονης

Σύμφωνα με την οικογένεια του 4χρονου κοριτσιού που δέχτηκε τις απειλές από την διευθύντρια, η αφορμή για το επεισόδιο ήταν ασήμαντη. Ο θείος της μικρής περιγράφει όσα υποστηρίζει ότι συνέβησαν:

«Επειδή τα πιτσιρίκια έβγαλαν έξω μια καρέκλα σχολείου για να κάτσουν να παίξουν και ένα από αυτά τη λέρωσε με κηρομπογιές, ξεκίνησε η διευθύντρια να ωρύεται και να βρίζει. Συγγνώμη κιόλας, να λέει τα παιδιά «σκατόπαιδα”».

«Πέρναγαν οι περαστικοί και της έλεγαν “γιατί φωνάζεις πάνω στα παιδιά;”. Έλεγε ότι της κάνανε πέντε χιλιάδες ευρώ ζημιά! Πού της κάνανε πέντε χιλιάδες ευρώ ζημιά; Στο σχολείο που είναι δημόσιο; Αυτή θα τα πληρώσει από την τσέπη της; Εγώ, εσύ και ο ένας και ο άλλος θα τα πληρώσουμε».

«Πετάχτηκε ένα πιτσιρίκι από το διπλανό σχολείο και είδε τη διευθύντρια να χτυπάει την ανιψιά μου στο χέρι και στο μάγουλο. Της έδωσε μία στο χέρι και μία στο μάγουλο. […] Ενημερώσανε μετά τη μάνα του παιδιού. Ήρθε η μαμά να πάρει το παιδί, δεν της το έδινε. Μετά μπήκε μέσα ο μπαμπάς, έβγαλε το παιδί έξω με το ζόρι».

«Ο μπαμπάς δεν χτύπησε τη νηπιαγωγό; Την χτύπησαν οι γυναίκες του σχολείου, γονείς. Δεν την ακούμπησε κανένας άντρας».

Καταγγελίες γονέων

Οι γονείς των μαθητών εκφράζουν την οργή τους για τη μεταχείριση των μικρών παιδιών, καταγγέλλοντας ρατσιστικά κίνητρα στη στάση της διευθύντριας. Μητέρα παιδιού που φοιτά στο ίδιο νηπιαγωγείο, αναφέρει:

«Είδαμε που φωνάζει στα παιδιά. Κακοποίησε το μικρό, χτύπησε το μικρό στα χέρια για μια καρέκλα και για το πού βάζουν τα σκουπίδια. Είναι μωρά, δεν πρέπει να το κάνουν αυτό σε ένα μωρό. Αν δεν αντέχει, να μην κάνει αυτή τη δουλειά, να μην πάει ούτε σε άλλο σχολείο».

«Μάλλον έχει το ρατσισμό μέσα της και της βγήκε αμέσως. Εγώ είμαι εδώ είκοσι χρόνια, πήγαιναν τα δύο παιδιά μου και δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Πρώτη φορά μας το έκαναν αυτό εδώ».

Ένας άλλος μαθητής, μάρτυρας του περιστατικού συμπλήρωσε: «Φώναζε πάνω στα παιδιά χωρίς λόγο, όλες τις εβδομάδες. Δεν είναι πρώτη φορά αυτό, είναι η δεύτερη».

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του επεισοδίου, ενώ οι διοικητικές διαδικασίες για την εκπαιδευτικό βρίσκονται σε εξέλιξη.