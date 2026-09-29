Ελλάδα

Εταιρεία σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση πετούσε τα απόβλητά της στον Κηφισό – Συνελήφθη 55χρονος

Οι αστυνομικοί εντόπισαν συνεχή ροή υγρών που είχε σχηματίσει «ρυάκι» προς τον ποταμό
Εταιρεία πετούσε απόβλητα στον Κηφισό
Εταιρεία πετούσε απόβλητα στον Κηφισό / ΕΛΑΣ
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Μια νέα σοβαρή υπόθεση περιβαλλοντικής ρύπανσης αποκαλύφθηκε στη Μεταμόρφωση, όπου απόβλητα από εγκαταστάσεις εταιρείας κατέληγαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, στον Κηφισό. Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε συνεχής ροή υγρών που είχε σχηματίσει ένα μικρό «ρυάκι» στο έδαφος και κατευθυνόταν προς τον ποταμό.

Τα απόβλητα φέρεται να προέρχονταν από μονάδα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στη Μεταμόρφωση. Για την υπόθεση συνελήφθη το μεσημέρι της Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου 2026 ένας 55χρονος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων στις εγκαταστάσεις της εταιρείας.

Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Περιβαλλοντικής Προστασίας της ΓΑΔΑ, σε συνεργασία με υπαλλήλους της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής της Περιφέρειας Αττικής.

Εταιρεία πετούσε απόβλητα στον Κηφισό / ΕΛΑΣ
Εταιρεία πετούσε απόβλητα στον Κηφισό / ΕΛΑΣ

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε διαρροή από τη μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και συγκεκριμένα από δεξαμενή καθίζησης που βρίσκεται μέσα στις εγκαταστάσεις και κοντά στην όχθη του Κηφισού.

Οι ελεγκτές ακολούθησαν την πορεία των υγρών μέχρι την εξωτερική περίφραξη της εγκατάστασης. Εκεί, σύμφωνα με την Αστυνομία, διαπιστώθηκε συνεχής ροή αποβλήτων, τα οποία είχαν σχηματίσει ρυάκι στην επιφάνεια του εδάφους και κατέληγαν στον Κηφισό.

Οι Αρχές αναφέρουν ότι από τη συγκεκριμένη διαρροή προκλήθηκε ρύπανση των υδάτων του ποταμού και δημιουργήθηκε κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.

Από τον πρώτο επιτόπιο έλεγχο με πεχαμετρικό χαρτί διαπιστώθηκε ότι τα υγρά παρουσίαζαν αλκαλική αντίδραση. Παράλληλα, ελήφθησαν δείγματα, τα οποία έχουν σταλεί για εργαστηριακή ανάλυση προκειμένου να εξεταστεί η σύστασή τους.

Εταιρεία πετούσε απόβλητα στον Κηφισό / ΕΛΑΣ
Εταιρεία πετούσε απόβλητα στον Κηφισό / ΕΛΑΣ
Εταιρεία πετούσε απόβλητα στον Κηφισό / ΕΛΑΣ
Εταιρεία πετούσε απόβλητα στον Κηφισό / ΕΛΑΣ

Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών για περιπτώσεις ρύπανσης συνεχίζονται.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ημέρες νωρίτερα τα απόβλητα από βυτιοφόρο κατέληγαν από το πρατήριο καυσίμων στο Αιγάλεω, μέσω σωληνώσεων, στο δίκτυο όμβριων υδάτων της ΕΥΔΑΠ και στη συνέχεια στον Κηφισό ποταμό, με αποτέλεσμα την εκβολή τους στη θάλασσα του παραλιακού μετώπου της Αθήνας.

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