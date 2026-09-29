Ηράκλειο: Προφυλακίστηκε ο 40χρονος που παρακολουθούσε νεαρές γυναίκες και βρέθηκε πορνογραφικό υλικό με ανήλικους στο κινητό του

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο 40χρονος που συνελήφθη στο Ηράκλειο και βρίσκεται αντιμέτωπος με σειρά σοβαρών κατηγοριών, μεταξύ των οποίων πορνογραφία ανηλίκων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας και απειλή.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου. Σύμφωνα με τον συνήγορο υπεράσπισής του, κατά την απολογία του παραδέχθηκε ότι παρακολουθούσε μόνο μία από τις γυναίκες που περιλαμβάνονται στην υπόθεση, αρνούμενος όσα του αποδίδονται σχετικά με τις άλλες δύο, μεταξύ των οποίων και η πορνογραφία ανηλίκων.

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«Ο κατηγορούμενος έχει αποδεχθεί την παρακολούθηση της μίας μόνο γυναίκας και όχι των λοιπών δύο. Εκεί δηλαδή που συνελήφθη . Ωστόσο ισχυρίστηκε ότι ήταν μόνο παρακολούθηση που δεν συνδυάστηκε από καμία ασελγή πράξη. Σε ότι αφορά τις άλλες παθούσες, ο ίδιος ανέφερε, ότι δεν είχε πάει ποτέ στον τόπο κατοικίας τους, ούτε τις έχει δει, ούτε τις γνωρίζει» ανέφερε ο συνήγορός του.

Για τη γυναίκα που παραδέχθηκε ότι παρακολουθούσε, ο δικηγόρος του ανέφερε ότι «ήταν κάτι που όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τον ξεπερνούσε και δεν μπορούσε να τον ελέγξει».

Τι ισχυρίστηκε για το υλικό με ανήλικους

Σχετικά με τα βίντεο παιδικής πορνογραφίας που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, ο 40χρονος φέρεται να παραδέχθηκε ότι κατέβαζε αρχεία από το «dark web», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι «πίστευε ότι περιείχαν υλικό μόνο με ενήλικες». Για το υλικό με ανήλικους ισχυρίστηκε ότι «του φυτεύτηκαν από κακόβουλο λογισμικό».

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Σε βάρος του έχει ασκηθεί δίωξη για κακουργηματικές και πλημμεληματικές πράξεις. Μεταξύ άλλων, αντιμετωπίζει κατηγορίες για πορνογραφία ανηλίκων, βία κατά υπαλλήλων, προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας, σωματική βλάβη, διατάραξη οικιακής ειρήνης κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, απειλή με τη μορφή παρακολούθησης, παραβίαση της νομοθεσίας για προσωπικά δεδομένα και παράνομη κατοχή όπλου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 40χρονος φέρεται από τις 14 Ιουνίου έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026 να παρακολουθούσε και να παρενοχλούσε τουλάχιστον τρεις γυναίκες, ηλικίας 18, 20 και 25 ετών.

Οι πρώτες αναφορές για τη φερόμενη δράση του είχαν γίνει στα μέσα Ιουνίου. Τότε είχε καταγραφεί διάρρηξη στη σίτα παραθύρου τουαλέτας σε δύο διαμερίσματα στη Θενών, όπου διαμένουν δύο φοιτήτριες, ηλικίας 25 και 20 ετών.

Σε βίντεο-ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το newsit.gr, ο 40χρονος φέρεται να ακολουθεί μία από τις νεαρές γυναίκες, ενώ παράλληλα προβαίνει σε άσεμνη πράξη.