Ελλάδα

Άνω Λιόσια: «Την έσπρωξα και έπεσε κάτω, μπορεί η γυναίκα μου να τη χαστούκισε» λέει ο πατέρας της 4χρονης που μηνύθηκε από τη νηπιαγωγό

«Το παιδί τώρα το είχαμε πάει στο νοσοκομείο - Την παρακολουθεί ένας ψυχολόγος γιατί έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα», πρόσθεσε
Η διευθύντρια στα Άνω Λιόσια
Η διευθύντρια στα Άνω Λιόσια
Κλαούντιο Σούμπασι
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Την ώρα που η νηπιαγωγός σε σχολείο στα Άνω Λιόσια η οποία καταγράφηκε σε βίντεο ντοκουμέντο να βρίζει και να φωνάζει στα παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών, το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9/2026), είναι αντιμέτωπη με ένορκη διοικητική εξέταση και αναμένεται να μετακινηθεί σε άλλο σχολείο, ο πατέρας του 4χρονου κοριτσιού που έκλαιγε και σπάραζε από τις φωνές της μιλάει στο newsit.gr και απαντάει στους ισχυρισμούς της ότι τη χτύπησε.

«Χθες, η γυναίκα πήγε να πάρει τα παιδιά από το σχολείο. Ξαφνικά ακούω τη νηπιαγωγό να φωνάζει, να ουρλιάζει στα παιδιά, επειδή είχαν χαλάσει κάποιο γκαζόν. Δεν γνωρίζω κι εγώ ακριβώς τι. Έπειτα είδα το παιδί χάλια, όπως σου έδειξα και το βίντεο. Βλέπω το παιδί μου να κλαίει ασταμάτητα, να έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα, παιδικό τραύμα» λέει ο πατέρας της 4χρονης, που πήγαινε στο σχολείο στα Άνω Λιόσια, στο newsit.gr.

Υπενθυμίζεται ότι η νηπιαγωγός μετά από το περιστατικό φέρεται να δέχτηκε επίθεση από τους γονείς του παιδιού. Αυτή κατέθεσε μήνυση κατά του ζεύγους με τις αρχές να συλλαμβάνουν την μητέρα και να αναζητούν τον σύζυγό της. Στον σύζυγο και πατέρα του παιδιού έκανε μήνυση για απειλή εξύβριση και σωματικές βλάβες.

Ο πατέρας της 4χρονης συνέχισε τονίζοντας ότι δεν χτύπησε την παιδαγωγό αλλά μόνο την έσπρωξε: «Μετά έσπρωξα εγώ λίγο τη δασκάλα και έπεσε κάτω. Αυτό. Δεν γνωρίζω αν τη χτύπησε η γυναίκα μου. Μπορεί να τη χτύπησε και η γυναίκα μου με μια χαστούκια», υποστηρίζει.

Τόσο το δικό του παιδί όσο και τα άλλα παιδιά βρίσκονται σε άσχημα ψυχολογική κατάσταση με τη πλειονότητα αυτών να μην ήθελαν να πάνε στο σχολείο.

«Το παιδί τώρα το είχαμε πάει στο νοσοκομείο. Την παρακολουθεί ένας ψυχολόγος γιατί έχει πάθει ψυχολογικό τραύμα. Δεν θέλει να πάει σχολείο. Χίλια δύο κλαίει το παιδί ασταμάτητα για τη μάνα της.

Το κορίτσι το πήρανε αστυνομικοί, όπως σας είπα προηγουμένως, την πήγανε πάνω να της πάρουν κατάθεση. Η καθηγήτρια, από τη μια φώναζε, δεν ήξερε τι έλεγε και από την άλλη μετά την βλέπεις να τρώει κιόλας με το ένα χέρι. Παίζανε εκεί δύο-τρία παιδάκια, το δικό μου μαζί με άλλα δύο, στο γκαζόν, και πήγαν, λέει, κάνανε φθορές», καταλήγει ο πατέρας της 4χρονης.

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