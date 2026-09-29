Η Βουλή «υιοθετεί» τον 9χρονο γιο του λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη που πνίγηκε στο Παράλιο Άστρος

Στο πλευρό της οικογένειας του 53χρονου λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας στο Παράλιο Άστρος, στέκεται η Βουλή των Ελλήνων. Η Ολομέλεια αποφάσισε ομόφωνα την «υιοθεσία» του 9χρονου γιου του, εξασφαλίζοντάς του οικονομική στήριξη για τα επόμενα χρόνια, για τον άνδρα που έφυγε εν ώρα καθήκοντος.

Ο σημαιοφόρος του Λιμενικού Σώματος Ανδρέας Αραχωβίτης, πνίγηκε στις 21 Ιανουαρίου 2026 εκτελώντας περιπολία στο Παράλιο Άστρος με τη Βουλή να αποφασίζει την υιοθεσία του παιδιού του, εγκρίνοντας την εισήγηση της Διάσκεψης των Προέδρων

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο όρος «υιοθεσία» χρησιμοποιείται συμβολικά και αφορά την οικονομική ενίσχυση του παιδιού. Συγκεκριμένα, θα του καταβάλλονται 10.000 ευρώ κάθε χρόνο, με τη στήριξη να μπορεί να συνεχιστεί έως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του, εφόσον σπουδάζει. Πρόκειται για πάγια πρακτική της Βουλής για παιδιά στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους στο καθήκον.

Την ώρα εκείνη πραγματοποιούσε περιπολία στο λιμάνι, μαζί με τη διοικήτρια της τοπικής Λιμενικής Αρχής, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονταν λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Η απόφαση της Ολομέλειας εγκρίνει την εισήγηση της Διάσκεψης των Προέδρων και εξασφαλίζει στον γιο του εκλιπόντος λιμενικού μια σταθερή οικονομική ενίσχυση για τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, αντίστοιχη διαδικασία οικονομικής στήριξης έχει δρομολογηθεί και για τα ανήλικα παιδιά των δύο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους στην πτώση του Phantom στην Τανάγρα, όπως έχει ανακοινώσει ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.