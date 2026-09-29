Νέα Μάκρη: 48χρονος εξαπατούσε κόσμο με ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα, «ρυθμίσεις χρεών» και σπίτια

Μετρ στις απάτες ήταν ένας άνδρας ηλικίας 48 ετών στη Νέα Μάκρη. Εξαπατούσε εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, υποψήφιους αγοραστές και ενοικιαστές ακινήτων, αλλά και φορολογούμενους με τραπεζικές οφειλές.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ την Τρίτη (29.09.2026), αρχικά ο 48χρονος που έκανε απάτες σωρηδόν, φέρεται να νοίκιαζε αυτοκίνητα, καταβάλλοντας συνήθως την απαιτούμενη προκαταβολή. Παραλάμβανε τα οχήματα, όμως δεν τα επέστρεφε όταν έληγε η συμφωνημένη περίοδος μίσθωσης και στη συνέχεια, αναρτούσε αγγελίες πώλησης των συγκεκριμένων οχημάτων σε ιστοσελίδες αγοραπωλησίας αυτοκινήτων.

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Αφού έπειθε ενδιαφερόμενους αγοραστές να του δώσουν προκαταβολή για την αγορά, διέκοπτε την επικοινωνία μαζί τους, χωρίς να προχωρά η μεταβίβαση των οχημάτων.

Σε άλλες περιπτώσεις, ο 48χρονος φέρεται να εντόπιζε αγγελίες ιδιοκτητών που αναζητούσαν ενοικιαστές για τα ακίνητά τους. Παρουσιαζόταν ως υποψήφιος μισθωτής και τους προσκόμιζε πλαστά αποδεικτικά τραπεζικών καταθέσεων, προκειμένου να τους πείσει ότι είχε καταβάλει την απαιτούμενη προκαταβολή, καταφέρνοντας να πάρει στα χέρια του τα κλειδιά των ακινήτων.

Έπειτα, σύμφωνα με την αστυνομία, έβρισκε υποψήφιους ενοικιαστές και παρουσιαζόταν σε αυτούς ως ιδιοκτήτης του ακινήτου. Αφού τους έπειθε να του καταβάλουν προκαταβολή για τη μίσθωση της κατοικίας, διέκοπτε την επικοινωνία μαζί τους, χωρίς να ολοκληρώνεται η συμφωνία για την ενοικίαση.

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Ο 48χρονος φέρεται να είχε αναπτύξει δράση και σε βάρος ατόμων που αντιμετώπιζαν βεβαιωμένες οφειλές στις τράπεζες. Παρουσιαζόταν ως δικηγόρος εταιρείας διαχείρισης χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και τους διαβεβαίωνε ότι είχε καταφέρει να ρυθμίσει και να μειώσει τις οφειλές τους. Επικαλούμενος την υποτιθέμενη παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών, τους έπειθε να του πληρώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά.

Μετά τη σύλληψή του ο 48χρονος επιδέξιος απατεώνας οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.