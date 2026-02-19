Η «ακτινογραφία» του κυκλώματος που «έσπρωχνε» κοκαΐνη στη Ρόδο – Ο εν ενεργεία στρατιωτικός και οι αστυνομικοί σε ρόλο τοκογλύφων

Ο Αλβανός βαρόνος της κόκας των 700.000 ευρώ, οι γυναίκες – φύλακες της «λευκής κυρίας», ο τζογαδόρος επιλοχίας και οι δυο ένστολοι τοκογλύφοι της ΕΛ.ΑΣ που «μαδούσαν» τα θύματά τους. Η «ακτινογραφία» της δράσης του κυκλώματος που έσπρωχνε κοκαΐνη στην υψηλή πελατεία της Ρόδου οι «Αδιάφθοροι», αποτυπώνεται μέσα από τη δικογραφία που παρουσιάζει το newsit.gr.

Κεντρικά πρόσωπα της οργάνωσης, ο 40χρονος αλλοδαπός βαρόνος, οι ομοεθνείς του επιχειρησιακοί βραχίονες, οι δυο γυναίκες που εκτελούσαν χρέη «σεκιούριτι» της κοκαΐνης και ένας επιλοχίας – διακινητής που κατέθετε τα ναρκω-ευρώ στον τζογο. Οι δυο ένστολοι που σε ρόλο τοκογλύφων δάνειζαν με υπέρογκους τόκους τα θύματά τους, αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας για ναρκωτικά στη Ρόδο, όταν ένας Αλβανός τους κατήγγειλε ότι τον είχαν αφαιμάξει οικονομικά.

Από τη μεγάλη επιχείρηση που στήθηκε στις 18-02-2026 σε Αθήνα και τη Ρόδο, συνελήφθησαν ο 40χρονος Αλβανός αρχηγός, δυο Αλβανοί ηλικίας 46 και 37 ετών, ο Επιλοχίας στρατιωτικός, που υπηρετεί στο Τάγμα Εθνοφυλακής στη Ρόδο, ένας ​34χρονος Έλληνας, ενώ συγκατηγορούμενοι για «Διακίνηση Ναρκωτικών» και «Εγκληματική Οργάνωση», οι οποίοι όμως δεν συνελήφθησαν καθώς έπαψε η δράση τους στην οργάνωση, είναι μια 32χρονη Ελληνίδα έγκλειστη στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, μια ​24χρονη Αλβανίδα , έγκλειστη στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού, ένας 42χρονος Αλβανός και μια 30χρονη Ελληνίδα.

Συγκατηγορούμενοι για «Κατοχή και χρήση ναρκωτικών ουσιών», οι οποίοι δεν συνελήφθησαν είναι ακόμη 16 ταυτοποιημένα άτομα. Σε ο,τι έχει να κάνει με τους δυο αστυνομικούς, έναν 38χρονο Αρχιφύλακα που υπηρετεί σε υπηρεσία Ασφαλείας της Ρόδου, και έναν 42χρονο Αρχιφύλακα από Τμήμα Τροχαίας του νησιού, αυτοί κατηγορούνται για «Απάτη η οποία υπερβαίνει το ποσό των 120.000 ευρώ» και «Τοκογλυφία», «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις» ενώ για τα ίδια αδικήματα κατηγορείται και η 38χρονη σύζυγος του ενός αστυνομικού.

Η πληροφορία για τον αστυνομικό

Η αρχή του τέλους για το «ξεδόντιασμα» της εγκληματικής οργάνωσης έγινε μετά από μια πληροφορία που έφθασε στα γραφεία των Αδιάφθορων της ΕΛ.ΑΣ και περιέγραφε τα «νταραβέρια» του αρχιφύλακα σε υπηρεσία της Ρόδου με κυκλώματα ναρκωτικών προκείμενου να σπρώχνει τη «λευκή κυρία» στους πελάτες του και να τσεπώνει το ναρκω-χρήμα το οποίο μάλιστα επένδυε σε ακίνητα!

Δεξί του χέρι ένας δεύτερος ένστολος με τον οποίο διαθέτουν από κοινού, εταιρεία ενοικιάσεως οχημάτων. Όμως όπως οι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ, έψαχναν σε βάθος την υπόθεση διαπίστωσαν πως το μεγάλο αφεντικό ήταν ένας 40χρονος Αλβανός και οι ένστολοι ήταν τοκογλύφοι με ξεχωριστή δράση!

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στη δικογραφία «Την 26-05-2025 περιήλθε στην Υπηρεσία μας ανώνυμη καταγγελία σύμφωνα με την οποία αστυνομικός ο οποίος υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ρόδου, δραστηριοποιείται στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και δη κοκαΐνης, την οποία προμηθεύεται μέσω πλοίου που καταφθάνει στο νησί της Ρόδου. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, ο εν λόγω αστυνομικός προβαίνει σε παράνομη νομιμοποίηση εσόδων από την ανωτέρω εγκληματική δραστηριότητα μέσω αγοράς ακινήτων και μέσω εταιρείας ενοικιαζόμενων οχημάτων ιδιοκτησίας του, στην οποία συνιδιοκτήτης τυγχάνει έτερος αστυνομικός ο οποίος ομοίως υπηρετεί σε Υπηρεσία της Ρόδου.

Από την έρευνα της Υπηρεσίας μας δεν διαπιστώθηκε συμμετοχή των καταγγελλόμενων Αστυνομικών σε διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, πλην όμως εξακριβώθηκε, μέσω και των επαφών τους, η δράση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία ειδικεύεται στην προμήθεια και διακίνηση (προμήθεια, αποθήκευση, συσκευασία και διαμετακόμιση-μεταφορά) ναρκωτικών ουσιών κυρίως μέσω πλοίων με αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά και άφιξη το λιμάνι της Ρόδου και η περαιτέρω διακίνηση αυτών στο νησί της Ρόδου και με τελικό σκοπό το χρηματικό όφελος. Από την σταχυολόγηση, συσχέτιση και αξιολόγηση (χρονική – νοηματική) των τηλεφωνικών επικοινωνιών που έλαβαν μεταξύ των εμπλεκόμενων ατόμων, σε συνδυασμό με το λοιπό προανακριτικό υλικό (καταγραφή δραστηριότητας εκτός κατοικίας, ένορκες καταθέσεις, φυσική επιτήρηση, αναζητήσεις στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων της Υπηρεσίας), αναδείχθηκε η ύπαρξη και δραστηριοποίηση μίας, ιεραρχικά δομημένης, επιχειρησιακής ομάδας διακίνησης ναρκωτικών ουσιών».