Η ανακοίνωση του Πρωτοδικείου Αθηνών για τον δικηγόρο που οπλοφορούσε σε δίκη – «Αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό»

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο προϊστάμενος του Πρωτοδικείου Αθηνών για το όπλο που βρέθηκε πάνω σε δικηγόρο την ώρα που εκείνος βρισκόταν σε δίκη, κάνοντας λόγο για «μεμονωμένο περιστατικό».

Υπενθυμίζεται ότι η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων έχει προχωρήσει ήδη σε καταγγελία εναντίον του δικηγόρου που είχε πάνω του όπλο.

Σύμφωνα με την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ο δικηγόρος είχε σε εμφανές σημείο γύρω από τη μέση του το όπλο, με αποτέλεσμα αυτό να φαίνεται με κάθε του κίνηση σε όλους όσοι ήταν παρόντες στη δίκη.

Η ανακοίνωση του προϊσταμένου του Πρωτοδικείου Αθηνών

Η διακοπή της δίκης, έγινε με πρωτοβουλία της προέδρου της έδρας και σήμερα ο προϊστάμενος Πρωτοδικείου Αθηνών, Χριστόφορος Λινός, προχώρησε στην εξής ανακοίνωση:

«Στις 20.2.2026 Πρόεδρος Ποινικού Δικαστηρίου διαπίστωσε ότι συνήγορος διαδίκου έφερε πιστόλι σε εμφανή θέση και ειδικότερα σε θήκη, τοποθετημένη γύρω από τη μέση του. Για τον λόγο αυτό του ζητήθηκε στη συνέχεια να παραδώσει το όπλο στους αστυνομικούς που εκτελούσαν υπηρεσία στην πύλη του Πρωτοδικείου Αθηνών, μέσω της οποίας είχε προηγουμένως εισέλθει πεζός, κάτι που έπραξε.

Περαιτέρω, προέκυψε ότι ο εν λόγω δικηγόρος διέθετε νόμιμη άδεια οπλοφορίας, γεγονός που είχε και κατά το παρελθόν διαπιστωθεί στο πλαίσιο προηγούμενων μεταβάσεών του στην πρώην Σχολή Ευελπίδων.

Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, αντί να του υποδειχθεί, όπως θα έπρεπε με βάση τις υφιστάμενες οδηγίες και κατά το παρελθόν είχε τηρηθεί, να τοποθετήσει το όπλο προς προσωρινή φύλαξη σε συγκεκριμένο χώρο ο οποίος έχει για το σκοπό αυτό προβλεφθεί από τη διοίκηση του Πρωτοδικείου και να το παραλάβει κατά την έξοδό του, του επιτράπηκε να εισέλθει με εκείνο στο εσωτερικό του Δικαστηρίου.

Κατά συνέπεια, οι εύλογες ανησυχίες που διατυπώθηκαν ακολούθως σε σχέση με τις επικρατούσες στο χώρο της πρώην Σχολής Ευελπίδων συνθήκες ασφαλείας, για την εξασφάλιση των οποίων η Διοίκηση του Πρωτοδικείου καταβάλει ιδιαίτερη μέριμνα, είναι στην πραγματικότητα αναντίστοιχες με τη λανθασμένη αντιμετώπιση του μεμονωμένου αυτού περιστατικού, ενώ παραγνωρίζουν και τη σημαντική συνεισφορά της Δικαστικής Αστυνομίας στην επαρκή φύλαξη του Πρωτοδικείου, όπου, ας σημειωθεί, ότι εισέρχονται από 8.000 έως 10.000 πολίτες καθημερινώς».