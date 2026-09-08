Η Ανακύκλωση Συσκευασιών στην Ελλάδα έχει όνομα: Μπλε Κάδος και Μπλε Κώδωνας

Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία, η βιωσιμότητα έχει μετατραπεί από περιβαλλοντική αναγκαιότητα σε στρατηγική προτεραιότητα. Σήμερα, οι αρχές του ESG και της Κυκλικής Οικονομίας διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις και δημιουργούν αξία για την κοινωνία, ενισχύοντας την ανάγκη για αποτελεσματικές και αξιόπιστες λύσεις διαχείρισης πόρων.

Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) εδώ και 25 χρόνια αποτελεί κεντρικό και αξιόπιστο πυλώνα στο οικοσύστημα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών, μετατρέποντας τους Μπλε Κάδους και Μπλε Κώδωνες σε σημείο αναφοράς για εκατομμύρια πολίτες. Το έργο της βασίζεται σε ένα επιτυχημένο μοντέλο συνεργασίας επιχειρήσεων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πολιτών, με μετρήσιμο περιβαλλοντικό, κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα.

Αξιόπιστα αποτελέσματα που ξεπερνούν τους στόχους

Το 2025 αποτέλεσε ακόμη μία χρονιά ισχυρών επιδόσεων για την ΕΕΑΑ, καθώς πέτυχε την ανακύκλωση 516 χιλ. τόνων υλικών συσκευασίας έναντι υποχρέωσης 342 χιλ. τόνων, αγγίζοντας το 151% του στόχου της. Παράλληλα, αξιοποιήθηκαν περίπου 49.000 τόνοι υλικών που δεν αποτελούν συσκευασίες (κυρίως χαρτί εντύπων), ποσότητες που συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων της χώρας, καθώς και της Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από την έναρξη της λειτουργίας της μέχρι και σήμερα, η ΕΕΑΑ έχει επενδύσει περίπου 455 εκατ. € σε πάγιο εξοπλισμό και λειτουργικές δαπάνες, διασφαλίζοντας ότι σήμερα το Σύστημά της μπορεί να ανταποκριθεί και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του 99% του πληθυσμού της χώρας. Παράλληλα, μέσα από στρατηγικές επενδύσεις σε προηγμένες ψηφιακές τεχνολογίες και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, το Σύστημα των Μπλε Κάδων και των Μπλε Κωδώνων εξελίσσεται συνεχώς, επιτυγχάνοντας υψηλότερα επίπεδα ακρίβειας, ταχύτητας και αποτελεσματικότητας στη διαλογή των ανακυκλώσιμων υλικών.

Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε μία ισχυρή αλυσίδας αξίας που περιλαμβάνει τη συμμετοχή περισσότερων από 4.100 Συμβεβλημένων Επιχειρήσεων, του 94% των Δήμων της χώρας, τα 35 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) και εκατομμύρια ενεργούς πολίτες. Στην πράξη, το έργο της ΕΕΑΑ υλοποιείται μέσα από ένα δίκτυο 185.000 Μπλε Κάδων που είναι τοποθετημένοι σε κάθε γειτονιά της χώρας και ενός στόλου 557 οχημάτων, τα οποία πραγματοποίησαν το περασμένο έτος περισσότερα από 123.000 δρομολόγια συλλογής, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη λειτουργία του Συστήματος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η ανακύκλωση της γυάλινης συσκευασίας, καθώς πρόκειται για ένα υλικό που απαιτεί εξειδικευμένη συλλογή και επεξεργασία. Σε αυτήν την κατεύθυνση, η ΕΕΑΑ έχει αναπτύξει ένα οργανωμένο δίκτυο 10.900 Μπλε Κωδώνων σε 263 Δήμους σε όλη την Ελλάδα. Μέσω του δικτύου αυτού καλύπτονται οι ανάγκες 23.400 επιχειρήσεων, κυρίως του κλάδου HoReCa.

Συμβολή στην Κυκλική Οικονομία, την Κοινωνία και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Η συμβολή της ΕΕΑΑ αποτυπώνεται σε μετρήσιμα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Κάθε χρόνο, μέσω του Συστήματος Ανακύκλωσης των Μπλε Κάδων και των Μπλε Κωδώνων, αποφεύγονται εκπομπές 1,5 εκατομμυρίων τόνων ισοδύναμου CO2, ή εξοικονομείται ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί στην ετήσια κατανάλωση 870.000 νοικοκυριών ή διασώζεται όγκος 18 γηπέδων ποδοσφαίρου ύψους 10 μέτρων από τους ΧΥΤΑ της χώρας.

Επιπλέον, μέσω του πολυδιάστατου έργου της συμβάλλει στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, δημιουργώντας περισσότερες από 5.100 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας σε τομείς που σχετίζονται με τη συλλογή, μεταφορά, διαλογή και επεξεργασία των υλικών συσκευασίας.

Εξίσου σημαντική είναι και η σταθερή της επένδυση στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού, με στόχο την ορθή χρήση του Μπλε Κάδου και του Μπλε Κώδωνα. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις σε σχολεία, συμμετοχή σε συναυλίες, φεστιβάλ και αθλητικούς αγώνες, συνεργασίες με τοπικές κοινωνίες και εκστρατείες επικοινωνίας πανελλαδικής εμβέλειας, η ΕΕΑΑ ενισχύει την περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών, προκειμένου να υιοθετήσουν υπεύθυνες πρακτικές και βιώσιμες λύσεις.

Προκλήσεις στον τομέα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί, εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις που επηρεάζουν την περαιτέρω ανάπτυξη της ανακύκλωσης συσκευασιών στη χώρα. Η σημαντικότερη αφορά την εισφοροδιαφυγή από επιχειρήσεις που, αν και έχουν νομική υποχρέωση, δεν συμμετέχουν σε κανένα οργανωμένο Σύστημα Ανακύκλωσης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), το ποσοστό της εισφοροδιαφυγής αγγίζει το 45%, στερώντας πόρους από τον τομέα της Ανακύκλωσης Συσκευασιών που εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 28 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πρόκειται για πόρους που θα μπορούσαν να έχουν επενδυθεί για τη βελτίωση των υποδομών, την ενίσχυση των τοπικών συστημάτων διαχείρισης και την περαιτέρω ευαισθητοποίηση των πολιτών.

25 χρόνια προσφοράς με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον

Με παρακαταθήκη 25 ετών και με σταθερή προσήλωση στη βιώσιμη ανάπτυξη, η ΕΕΑΑ συνεχίζει να επενδύει στην ανάπτυξη έργων Ανακύκλωσης Συσκευασιών, στην καινοτομία και στη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, διαμορφώνοντας τις προϋποθέσεις για μια Ελλάδα που αξιοποιεί καλύτερα τους πόρους της και προστατεύει το περιβάλλον για τις επόμενες γενιές.

Γιατί εδώ και 25 χρόνια η Ανακύκλωση Συσκευασιών στην Ελλάδα έχει όνομα: Μπλε Κάδος και Μπλε Κώδωνας.

Μάθετε περισσότερα για το έργο της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)

Website: www.herrco.gr

Facebook: https://www.facebook.com/mplekados/

Instagram: https://www.instagram.com/mplekados_eeaa/

LinkedIn: hellenic-recovery-recycling-corporation/

YouTube: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ