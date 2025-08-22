Η αριστοτεχνική μανούβρα του «Blue Star 1» στη Νάξο – Βίντεο από τον εντυπωσιακό κατάπλου

Το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 1» προσεγγίζει τη Νάξο ερχόμενο από Πάρο και Πειραιά. Όσα θα ακολουθήσουν εντυπωσιάζουν τόσο τους επιβάτες όσο και εκείνους που ήταν αυτόπτες μάρτυρες.

O καπετάνιος του «Blue Star 1», Μιχάλης Λυγνός, πραγματοποιεί με το πλοίο, μήκους 176 μέτρων, μία γρήγορη αριστερόστροφη μανούβρα στη Νάξο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το τεράστιο επιβατηγό – οχηματαγωγό δένει σε ελάχιστα λεπτά και με ακρίβεια στο λιμάνι του νησιού.

Στη συνέχεια, πλήθος οχημάτων και επιβατών αποβιβάζονται από το πλοίο.