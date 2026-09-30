Ελλάδα

Η Αθήνα 4η στη λίστα με τις 10 πιο «χαρούμενες» πόλεις στον πλανήτη για διακοπές

Από βόλτες κάτω από τον ήλιο μέχρι τον καλύτερο ύπνο της ζωής σας, αυτές είναι οι κορυφαίες αποδράσεις που ανεβάζουν τη διάθεση
Τουρίστες στον λόφο της Ακρόπολης
Τουρίστες στον λόφο της Ακρόπολης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Σωτήρης Δημητρόπουλος
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Η Αθήνα ανακηρύχθηκε τέταρτη στον κατάλογο με τους 10 «πιο ευτυχισμένους» ταξιδιωτικούς προορισμούς παγκοσμίως. Στην κορυφή της λίστας του γνωστού διεθνούς ΜΜΕ «Time Out» για διακοπές, βρίσκεται η Λισαβόνα της Πορτογαλίας.

Η κατάταξη για τις 10 πιο «χαρούμενες» πόλεις στον κόσμο, με την Αθήνα να φιγουράρει στην τέταρτη θέση, βασίζεται στον νέο Δείκτη Ευτυχίας Διακοπών (σ.σ. «Holiday Happiness Index») του BookRetreats.com, ο οποίος δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την κλινική ψυχολόγο του Χάρβαρντ, δρ. Νάταλι Ντατίλο-Ράιαν.

Η έρευνα εξέτασε 47 προορισμούς παγκοσμίως, αξιολογώντας παράγοντες που συνδέονται με την ευεξία, όπως η ηλιοφάνεια, η ποιότητα ύπνου, η πρόσβαση σε υγιεινή διατροφή, ο χρόνος στη φύση και η δυνατότητα μετακίνησης με τα πόδια.

Κάθε παράγοντας σταθμίστηκε εξίσου για να προκύψει μία ενιαία βαθμολογία ευτυχίας σε κλίμακα 100.

Η Αθήνα καταλαμβάνει την 4η θέση παγκοσμίως, με το γνωστό μέσο ενημέρωσης «Time Out» να επισημαίνει ότι είναι η πιο εύκολη πόλη για περπάτημα από όλες όσες εξετάστηκαν στη λίστα.

Παράλληλα, η ελληνική πρωτεύουσα καταγράφει πολύ υψηλή επίδοση στην κατηγορία των εστιατορίων με υγιεινές επιλογές, ενώ σημαντικό ρόλο παίζουν το κλίμα και η πρόσβαση σε φυσικά τοπία και παραλίες.

Στην πρώτη θέση της λίστας βρίσκεται η Λισαβόνα, η οποία συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία χάρη στον συνδυασμό ηλιοφάνειας, πράσινων χώρων, προσβασιμότητας και γαστρονομικών επιλογών.

Σχεδόν το 10% των εστιατορίων της πόλης κατατάσσονται ως «υγιεινά», το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό σε ολόκληρο τον δείκτη, μπροστά από γαστρονομικές πρωτεύουσες όπως το Παρίσι, το Τόκιο και η Νέα Υόρκη. Είναι επίσης μία πόλη που προσφέρεται για περπάτημα, παρά το γνωστό λοφώδες ανάγλυφό της, αρκετά συμπαγής ώστε τα περισσότερα σημαντικά αξιοθέατα, από την Praça do Comércio έως τον Πύργο του Μπελέμ, να βρίσκονται σε απόσταση λίγων ωρών με τα πόδια το ένα από το άλλο. Προσθέστε 49 τετραγωνικά μέτρα πράσινου χώρου ανά άτομο (σχεδόν τέσσερις φορές περισσότερο από τη Μαδρίτη), εύκολη πρόσβαση στις παραλίες της Costa da Caparica και του Cascais, καθώς και 2.828 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως, και η νίκη της Λισαβόνας γίνεται απολύτως λογική.

Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν, κατά σειρά, το Ελσίνκι της Φινλανδίας, το οποίο έχει ανακηρυχθεί ως η πιο ευτυχισμένη χώρα του κόσμου για οκτώ συνεχόμενα χρόνια και, όπως ήταν αναμενόμενο, ξεχωρίζει για τους πράσινους χώρους και τη χαμηλή ηχορύπανση.

Ακολουθεί το Ορλάντο των ΗΠΑ, χάρη στους περισσότερους πράσινους χώρους ανά κάτοικο σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη πόλη του δείκτη και τις σχεδόν 2.930 ώρες ηλιοφάνειας ετησίως.

Ακολουθεί η Αθήνα, καθώς είναι η πιο βατή πόλη σε ολόκληρη την κατάταξη και έχει το υψηλότερο ποσοστό εστιατορίων υγιεινής διατροφής, και στη συνέχεια το Εδιμβούργο, στη Σκωτία, η μόνη πόλη του Ηνωμένου Βασιλείου στην πρώτη δεκάδα, η οποία έχει επαινεθεί τόσο για τα πάρκα της, όσο και για την ποιότητα ύπνου και τη βατότητά της.

Οι πιο ευτυχισμένοι προορισμοί διακοπών στον κόσμο:

Λισαβόνα

Ελσίνκι

Ορλάντο

Αθήνα

Εδιμβούργο

Μαδρίτη

Βιέννη

Βουδαπέστη

Όσλο

Βίλνιους.

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