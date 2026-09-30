Ηράκλειο: Πώς έγινε η τραγωδία με τον νεκρό 35χρονο – Πάτησε πάνω σε ξύλο, έσπασε και έπεσε στο πηγάδι από ύψος 20 μέτρων

Τραγική είναι η ιστορία πίσω από τον θάνατο του 35χρονου στο Ηράκλειο ο οποίος έπεσε σε πηγάδι και πνίγηκε. Εκείνος εντοπίστηκε όταν ήταν πλέον πολύ αργά και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του.

Όλα συνέβησαν στον Πύργο Μονοφατσίου στο Ηράκλειο, όπου ο 35χρονος, κάτοικος του γειτονικού χωριού Ροτάσι, είχε μεταβεί το πρωί της Τρίτης (29/9) στην περιοχή με το τρακτέρ του, προκειμένου να πραγματοποιήσει αγροτικές εργασίες.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, ο άνδρας φέρεται να πλησίασε ένα πηγάδι προκειμένου να το ελέγξει. Όταν εκείνος πάτησε πάνω στη μεταλλική λαμαρίνα που το κάλυπτε, αυτή υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει στο κενό από ύψος περίπου 20 μέτρων και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Η οικογένειά του τον αναζητούσε από την Τρίτη, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής. Το πρωί της Τετάρτης (30/09/2026), φίλος του 36χρονου τον εντόπισε και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις διάσωσης και ξεκίνησε επιχείρηση για την ανάσυρσή του. Ωστόσο, όταν οι διασώστες κατάφεραν να τον εντοπίσουν, ήταν ήδη αργά.

Η σορός του 35χρονου μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του.