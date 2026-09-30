Υπόθεση Μαζωνάκη: Τι έδειξε το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης – Αφαιρέθηκε περισσότερο πλάσμα και αίμα χωρίς να αναπληρώνεται από την 56χρονη γιατρό

Νέα στοιχεία για την πλασμαφαίρεση στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης στο ιατρείο της Καρνεάδου από την 56χρονη γιατρό, παρουσιάζει το MEGA και η εκπομπή «Live News». Έγγραφο με τις ενδείξεις του μηχανήματος δείχνει σημαντική διαφορά ανάμεσα στην ποσότητα πλάσματος που αφαιρέθηκε και στον όγκο αναπλήρωσης.

Σύμφωνα με το έγγραφο, το οποίο φέρει ημερομηνία 9 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 14:14:10, καταγράφηκε όγκος πλάσματος 953 ml, ενώ ο όγκος αναπλήρωσης ήταν 243 ml. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο τιμές φτάνει έτσι τα 710 ml, με πολλά να είναι τα ερωτήματα που γεννώνται για το αν έγινε σωστά η διαδικασία από την 56χρονη γιατρό, που κόστισε τελικά τη ζωή στον Γιώργο Μαζωνάκη.

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Τι κατέγραψε το μηχάνημα

Στο έγγραφο που παρουσίασε το «Live News» εμφανίζονται οι εξής ενδείξεις:

Βάρος ασθενούς: 85 kg

Όγκος έκπλυσης: 2,5 L

Όγκος αίματος: 5,6 L

Μεταβολή βάρους: -13,8 g

Επιστρεφόμενος όγκος αίματος: 0 mL

Όγκος πλάσματος: 953 mL

Επιστρεφόμενος όγκος πλάσματος: 0 mL

Μέτρηση εκπλύσεων: 1,0

Όγκος αναπλήρωσης: 243 mL

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αιματολογικής Εταιρείας, Γιώργος Βασιλόπουλος, κλήθηκε από την εκπομπή να εξηγήσει τι μπορεί να σημαίνουν αυτές οι μετρήσεις. Ο ίδιος επισήμανε ότι δεν γνωρίζει το συγκεκριμένο μηχάνημα, ωστόσο, με βάση τις τιμές που βλέπει στην κάρτα, προκύπτει ένα έλλειμμα περίπου 700 ml.

«Αυτό είναι μια μεγάλη απώλεια. Ένας άνθρωπος περίπου 85 κιλά θα πρέπει να έχει γύρω στα 4-5 λίτρα αίμα. Καταλαβαίνετε ότι τα 700 ml είναι μια απώλεια της τάξης περίπου του 20% από τον διακινούμενο όγκο του αίματος. Αν καταλαβαίνω καλά τις μετρήσεις, γιατί εντάξει, το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν το γνωρίζω, αλλά από τις μετρήσεις που βλέπω αποτυπωμένες στην κάρτα αυτό φαίνεται ότι είναι ένα έλλειμμα 700 ml στην εξωσωματική διακίνηση του αίματος του Γιώργου Μαζωνάκη.

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Ο νεκρός όγκος αίματος που λέμε, δηλαδή που είναι ο όγκος ο οποίος διακινείται μέσα από τις σωληνώσεις και το φίλτρο που γίνεται ο διαχωρισμός των στοιχείων του αίματος, δεν είναι σε καμία περίπτωση μεγάλος. Αυτό που υποψιάζομαι είναι μήπως υπάρχει κάποιο πρόβλημα στις ροές, δηλαδή στην επιστροφή γιατί το σύνηθες στην εξωσωματική κυκλοφορία αίματος είναι οι θρομβώσεις.

Οπότε αυτό πρέπει να χτυπάει κάποιο alarm γιατί το μηχάνημα αυτό είναι ρυθμισμένο, γιατί αλλιώς ο οργανισμός παθαίνει κάτι το οποίο λέμε ολιγαιμικό σοκ, δηλαδή σοκάρεται γιατί έχει ελλειμματική παροχή σε πολλά όργανα με αποτέλεσμα να ελαττώνεται η οξυγόνωση, η πολυοργανική ανεπάρκεια και ένα σωρό άλλα επακόλουθα».

Ο Γιώργος Βασιλόπουλος έθεσε έτσι ως πιθανό σενάριο ένα πρόβλημα στις ροές και ειδικότερα στην επιστροφή του αίματος, τονίζοντας ότι σε μια τέτοια περίπτωση το μηχάνημα θα έπρεπε να ενεργοποιήσει σχετικό συναγερμό.

Οι συγκεκριμένες ενδείξεις αποτελούν πλέον ένα ακόμη στοιχείο που εξετάζεται γύρω από όσα συνέβησαν κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Η ακριβής ερμηνεία τους και το κατά πόσο συνδέονται με την εξέλιξη της κατάστασης του τραγουδιστή αποτελούν ζητήματα που θα πρέπει να αποσαφηνιστούν στο πλαίσιο της έρευνας.