Ελλάδα

Λουτράκι: 75χρονος βρέθηκε νεκρός δίπλα σε κάδους σκουπιδιών

Πιθανολογείται πως ενώ βγήκε από το σπίτι του για να πετάξει τα σκουπίδια, έπαθε ανακοπή και κατέληξε στο σημείο
Αστυνομικοί
Αστυνομικοί στο σημείο όπου βρέθηκε νεκρός ο 75χρονος
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Άνδρας 75 χρόνων βρέθηκε νεκρός δίπλα σε κάδους σκουπιδιών στο Λουτράκι, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην περιοχή.

Η σορός του άνδρα βρέθηκε στην οδό Δημοσίων Υπαλλήλων στο Λουτράκι, το πρωί της Κυριακής (09.08.2026). Κάτοικοι αναφέρουν πως ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του.

Πιθανολογείται πως ενώ βγήκε από το σπίτι για να πετάξει τα σκουπίδια, έπαθε ανακοπή και κατέληξε στο σημείο.

Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε ο θάνατος του άνδρα για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Πληροφορίες από loutrakiblog.gr

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