Λουτράκι: 75χρονος βρέθηκε νεκρός δίπλα σε κάδους σκουπιδιών

Άνδρας 75 χρόνων βρέθηκε νεκρός δίπλα σε κάδους σκουπιδιών στο Λουτράκι, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην περιοχή.

Η σορός του άνδρα βρέθηκε στην οδό Δημοσίων Υπαλλήλων στο Λουτράκι, το πρωί της Κυριακής (09.08.2026). Κάτοικοι αναφέρουν πως ο ηλικιωμένος αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του.

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Πιθανολογείται πως ενώ βγήκε από το σπίτι για να πετάξει τα σκουπίδια, έπαθε ανακοπή και κατέληξε στο σημείο.

Μέχρι στιγμής ωστόσο δεν έχει αποκλειστεί κανένα ενδεχόμενο.

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε ο θάνατος του άνδρα για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

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Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία – νεκροτομή.

Πληροφορίες από loutrakiblog.gr